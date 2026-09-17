Punjab Lecturer Cadre Admit Card 2026 Released: लेक्चरर कैडर एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें आसानी से डाउनलोड

Punjab Lecturer Cadre Admit Card 2026 Released: पंजाब शिक्षा विभाग निदेशालय ने लेक्चरर कैडर भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड यानी रोल नंबर स्लिप जारी कर दी है. जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया है, वे अब परीक्षा में शामिल होने के लिए अपनी Roll Number Slip डाउनलोड कर सकते हैं. एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र, तारीख, समय और जरूरी दिशा-निर्देश जैसी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है.

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि परीक्षा केंद्र पर पहुंचने से पहले वे अपनी रोल नंबर स्लिप अच्छी तरह जांच लें और उसमें दिए गए सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ें. इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://eservices.punjab.gov.in/login.do? के जरिए भी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. साथ ही नीचे दिए गए इन स्टेप्स के माध्यम से भी हॉल टिकट देख सकते हैं.

19, 20, 26 और 27 सितंबर को होगी परीक्षा

पंजाब लेक्चरर कैडर के विभिन्न विषयों के लिए लिखित परीक्षा अलग-अलग निर्धारित तारीखों पर आयोजित की जाएगी. आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा 19 सितंबर, 20 सितंबर, 26 सितंबर और 27 सितंबर 2026 को होगी. अलग-अलग विषयों के लिए परीक्षा का समय और केंद्र अलग हो सकता है. इसलिए उम्मीदवारों को अपनी रोल नंबर स्लिप पर दर्ज जानकारी के आधार पर ही परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए.

Admit Card में क्या-क्या जानकारी मिलेगी?

Punjab Lecturer Cadre Admit Card 2026 केवल परीक्षा में प्रवेश के लिए जरूरी दस्तावेज नहीं है, बल्कि इसमें परीक्षा से जुड़ी अहम जानकारी भी दी गई है. उम्मीदवार इसमें अपना रोल नंबर, परीक्षा की तारीख, परीक्षा का समय, परीक्षा केंद्र का पता और परीक्षा संबंधी निर्देश देख सकते हैं. परीक्षा के दिन उम्मीदवार को रोल नंबर स्लिप साथ लेकर जाना होगा. केंद्र पर प्रवेश से पहले दस्तावेजों की जांच की जा सकती है, इसलिए एडमिट कार्ड को सुरक्षित रखना जरूरी है.

Punjab Lecturer Cadre Admit Card 2026 कैसे डाउनलोड करें?

ERD पंजाब की आधिकारिक वेबसाइट erd.punjab.gov.in पर जाएं.

वेबसाइट के होम पेज पर Lecturer Cadre Admit Card/Roll Number Slip से संबंधित लिंक खोजें.

लिंक पर क्लिक करने के बाद लॉगिन पेज खुल जाएगा.

मांगी गई जानकारी, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर या अन्य लॉगिन डिटेल दर्ज करें.

Submit बटन पर क्लिक करें.

आपकी रोल नंबर स्लिप स्क्रीन पर दिखाई देगी.

एडमिट कार्ड डाउनलोड करके उसका प्रिंटआउट निकाल लें.

परीक्षा से पहले इन बातों का रखें ध्यान

परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचने के लिए उम्मीदवार अपनी रोल नंबर स्लिप में दिए गए रिपोर्टिंग टाइम और परीक्षा केंद्र का पता पहले ही देख लें. परीक्षा के दिन किसी तरह की परेशानी से बचने के लिए सभी निर्देशों का पालन करना जरूरी है. साथ ही, उम्मीदवार एडमिट कार्ड की एक अतिरिक्त कॉपी सुरक्षित रख सकते हैं. परीक्षा से संबंधित किसी भी नए अपडेट या निर्देश के लिए ERD पंजाब की आधिकारिक वेबसाइट को नियमित रूप से चेक करते रहें.