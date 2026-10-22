PSSSB Group D Admit Card 2026 Released: एडमिट कार्ड जारी, इस दिन होगी परीक्षा, ऐसे करें डाउनलोड

PSSSB Group D Admit Card 2026 Released: पंजाब में सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है. पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (PSSSB) ने ग्रुप D भर्ती परीक्षा 2026 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. जिन अभ्यर्थियों ने इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया था, वे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट sssb.punjab.gov.in पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं.

इस भर्ती अभियान के माध्यम से पंजाब सरकार के विभिन्न विभागों में कुल 2,098 रिक्त पदों को भरा जाना है. इनमें सेवादार, चौकीदार और सफाई सेवक जैसे पद शामिल हैं. लिखित परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा से पहले अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें और उसमें दर्ज सभी जानकारियों की अच्छी तरह जांच कर लें.

PSSSB Group D Exam Date 2026: कब होगी परीक्षा?

PSSSB ग्रुप D भर्ती परीक्षा 25 अक्टूबर, 2026 को आयोजित की जाएगी. परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है. इसके बिना परीक्षा केंद्र पर प्रवेश को लेकर परेशानी हो सकती है. उम्मीदवारों को परीक्षा की तैयारी के साथ-साथ परीक्षा केंद्र, रिपोर्टिंग टाइम और बोर्ड की ओर से जारी दिशा-निर्देशों पर भी ध्यान देना चाहिए. परीक्षा से संबंधित किसी भी बदलाव या नई सूचना के लिए आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें.

PSSSB Group D Admit Card 2026: इन विवरणों की होगी जरूरत

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपने पंजीकरण नंबर और जन्म तिथि की आवश्यकता होगी. लॉगिन करते समय सही विवरण दर्ज करें, ताकि हॉल टिकट आसानी से प्राप्त किया जा सके.

PSSSB Group D Admit Card 2026 कैसे डाउनलोड करें?

PSSSB की आधिकारिक वेबसाइट sssb.punjab.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर भर्ती या एडमिट कार्ड से संबंधित अनुभाग खोलें.

वहां उपलब्ध ‘Group D Admit Card 2026’ लिंक पर क्लिक करें.

मांगी गई जानकारी में अपना पंजीकरण नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें.

लॉगिन विवरण सबमिट करके अपना हॉल टिकट स्क्रीन पर देखें.

एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और भविष्य के उपयोग के लिए उसका प्रिंटआउट निकाल लें.

डाउनलोड करने के बाद एडमिट कार्ड की एक डिजिटल कॉपी भी सुरक्षित रख सकते हैं.

परीक्षा के दिन इन जरूरी बातों का रखें ध्यान

परीक्षा केंद्र जाने से पहले उम्मीदवार अपने एडमिट कार्ड पर दर्ज नाम, रोल नंबर, परीक्षा की तारीख और केंद्र के पते की जांच जरूर करें. यदि किसी जानकारी में गलती दिखाई देती है, तो परीक्षा से पहले PSSSB के संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें. परीक्षा के दिन एडमिट कार्ड का प्रिंटआउट साथ ले जाना न भूलें. इसके अलावा, पहचान पत्र, रिपोर्टिंग समय और प्रतिबंधित वस्तुओं से जुड़े निर्देशों को ध्यान से पढ़ें. परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचने की योजना बनाएं, ताकि अंतिम समय में किसी तरह की परेशानी न हो.

PSSSB Group D Recruitment 2026: उम्मीदवारों के लिए जरूरी सलाह

PSSSB ग्रुप D भर्ती के तहत 2,098 पदों पर चयन के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जा रही है. परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपना हॉल टिकट समय रहते डाउनलोड कर लें और सभी जरूरी दस्तावेज तैयार रखें. भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी ताजा जानकारी, आधिकारिक निर्देश और संभावित बदलावों के लिए केवल PSSSB की आधिकारिक वेबसाइट पर भरोसा करें.