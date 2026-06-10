Home > जॉब > PSPCL Recruitment 2026: 10वीं और ITI पास के लिए बिजली विभाग में बंपर वैकेंसी, जल्दी देखें पूरी डिटेल्स

PSPCL Recruitment 2026: 10वीं और ITI पास के लिए बिजली विभाग में बंपर वैकेंसी, जल्दी देखें पूरी डिटेल्स

सरकारी नौकरी का सपना होगा पूरा! PSPCL ने निकाली असिस्टेंट लाइनमैन की बंपर भर्तियां. 10वीं और ITI पास युवा देर न करें, योग्यता और आवेदन की पूरी डिटेल यहां देखें...

By: Shivani Singh | Published: June 10, 2026 2:33:21 PM IST

PSPCL ने निकाली असिस्टेंट लाइनमैन की बंपर भर्तियां
PSPCL ने निकाली असिस्टेंट लाइनमैन की बंपर भर्तियां


पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PSPCL) ने उन नौकरी चाहने वालों के लिए एक बड़ा मौका निकाला है जिन्होंने 10वीं कक्षा पास की है और जिनके पास ITI की योग्यता है. PSPCL ने असिस्टेंट लाइनमैन के पद के लिए बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान शुरू किया है. विभाग द्वारा जारी दो अलग-अलग भर्ती नोटिफिकेशन्स (CRA 317/2026 और CRA 318/2026) के तहत कुल 6,289 रिक्तियां भरी जाएंगी. अगर आप बिजली विभाग में सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, तो कृपया नीचे दी गई ज़रूरी जानकारी ध्यान से पढ़ें.

PSPCL में कितनी ALM रिक्तियां भरी जाएंगी?

PSPCL ने ये भर्ती नोटिफिकेशन्स दो अलग-अलग आधिकारिक नोटिस के ज़रिए जारी किए हैं. दोनों का विवरण इस प्रकार है:

You Might Be Interested In
विज्ञापन नंबर पद का नाम कुल पदों की संख्या
CRA 317/2026 असिस्टेंट लाइनमैन (ALM)  3,289 पद
CRA 318/2026 असिस्टेंट लाइनमैन (ALM) 3,000 पद
कुल पद 6,289 पद

सैलरी कितनी है?

चुने गए उम्मीदवारों को PSPCL के वित्तीय सर्कुलर नंबर 21/2022 के अनुसार 19,990 प्रति माह की शुरुआती बेसिक सैलरी मिलेगी. पे स्केल 7वें वेतन आयोग (7th CPC) के नियमों के अनुसार लागू होगा.

PSPCL भर्ती के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए:

  • शैक्षिक योग्यता: उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन (10वीं कक्षा) या समकक्ष परीक्षा पास होनी चाहिए.
  • तकनीकी योग्यता: लाइनमैन ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट या नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट (NAC) होना ज़रूरी है.
  • पंजाबी भाषा का ज्ञान: एक ज़रूरी शर्त यह है कि उम्मीदवार ने 10वीं कक्षा में पंजाबी को एक विषय के रूप में पढ़ा हो और उसे पास किया हो.

निर्धारित आयु सीमा क्या है?

इन पदों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 37 वर्ष है. पंजाब सरकार के नियमों के अनुसार, आरक्षित श्रेणियों (SC, BC, दिव्यांगजन और पूर्व-सैनिक) को आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

चयन कैसे होगा?

असिस्टेंट लाइनमैन के पद के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन निम्नलिखित चरणों के आधार पर किया जाएगा:

  • लिखित परीक्षा (ऑनलाइन/लिखित परीक्षा): उम्मीदवारों को सबसे पहले कंप्यूटर-आधारित या लिखित परीक्षा देनी होगी. इसमें ऑब्जेक्टिव-टाइप (बहुविकल्पीय) प्रश्न होंगे.
  • दस्तावेज़ सत्यापन: लिखित परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को उनके मूल प्रमाणपत्रों के सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा.
  • मेडिकल टेस्ट (चिकित्सा जांच): अंतिम चयन से पहले शारीरिक फिटनेस की पुष्टि करने वाला मेडिकल सर्टिफिकेट आवश्यक होगा.

आवेदन शुल्क क्या है?

श्रेणी कुल शुल्क
सामान्य, EWS, OBC और अन्य ₹1,416 + बैंक शुल्क
SC और PwD (दिव्यांगजन) ₹885 + बैंक शुल्क

आवेदन कैसे करें?

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार PSPCL की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

  • सबसे पहले, PSPCL की आधिकारिक वेबसाइट: pspcl.in पर जाएं.
  • वेबसाइट के होमपेज पर उपलब्ध ‘Recruitment’ या ‘Public Notices’ सेक्शन पर क्लिक करें.
  • यहां, आपको CRA 317/2026 और CRA 318/2026 के लिए लिंक दिखाई देंगे.
  • अपनी योग्यता के आधार पर संबंधित लिंक पर क्लिक करें और ‘New Registration’ की प्रक्रिया शुरू करें.
  • इसके बाद, आवेदन पत्र में सभी आवश्यक विवरण (नाम, पता, शैक्षिक योग्यता आदि) सही-सही भरें.
  • अपने आवश्यक दस्तावेज़, फोटो और हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करें.
  • निर्धारित आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें.
  • फॉर्म को अंतिम रूप से जमा करने के बाद, उसका प्रिंटआउट लें और भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित रखें.

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

₹10,000 से कम में धमाल मचा रहे ये स्मार्टफोन, फीचर्स...

June 10, 2026

किन लोगों को हड्डियां कमजोर होने का होता है ज्यादा...

June 9, 2026

मंगलवार को न करें ये गलतियां, वरना नाराज हो सकते...

June 9, 2026

1 कटोरी नमक का कमाल!

June 9, 2026

अमीषा पटेल के दादा कौन थे?

June 9, 2026

‘पेद्दी’ में जाह्नवी कपूर के बोल्ड सीन पर बोले निर्देशक

June 9, 2026
PSPCL Recruitment 2026: 10वीं और ITI पास के लिए बिजली विभाग में बंपर वैकेंसी, जल्दी देखें पूरी डिटेल्स

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

PSPCL Recruitment 2026: 10वीं और ITI पास के लिए बिजली विभाग में बंपर वैकेंसी, जल्दी देखें पूरी डिटेल्स
PSPCL Recruitment 2026: 10वीं और ITI पास के लिए बिजली विभाग में बंपर वैकेंसी, जल्दी देखें पूरी डिटेल्स
PSPCL Recruitment 2026: 10वीं और ITI पास के लिए बिजली विभाग में बंपर वैकेंसी, जल्दी देखें पूरी डिटेल्स
PSPCL Recruitment 2026: 10वीं और ITI पास के लिए बिजली विभाग में बंपर वैकेंसी, जल्दी देखें पूरी डिटेल्स