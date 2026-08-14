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PS vs PPS: पर्सनल सेक्रेटरी और प्राइवेट सेक्रेटरी में क्या है अंतर? जानें किस पद की जिम्मेदारी अधिक

PS vs PPS: पीएस और पीपीएस की भूमिकाएं अक्सर एक जैसी लगती हैं, लेकिन जिम्मेदारियां संस्था के नियमों के अनुसार बदल सकती हैं. कई जगह दोनों पदनाम समान अर्थ में भी इस्तेमाल होते हैं.

By: Munna Verma | Published: August 14, 2026 4:55:14 PM IST

PS vs PPS: पर्सनल सेक्रेटरी और प्राइवेट सेक्रेटरी में काफी फर्क होता है.
PS vs PPS: पर्सनल सेक्रेटरी और प्राइवेट सेक्रेटरी में काफी फर्क होता है.


PS vs PPS: पर्सनल सेक्रेटरी और प्राइवेट सेक्रेटरी नाम सुनने में काफी मिलते-जुलते हैं, इसलिए अक्सर लोगों को दोनों पदों की जिम्मेदारियों को लेकर भ्रम रहता है. दोनों भूमिकाओं में किसी वरिष्ठ अधिकारी या व्यक्ति के काम को व्यवस्थित करने में मदद की जाती है, लेकिन काम का दायरा, पद की स्थिति और जिम्मेदारी संस्था के अनुसार अलग हो सकती है.

भारत में इन पदनामों का इस्तेमाल हर जगह एक समान तरीके से नहीं होता. कुछ संस्थानों में पर्सनल सेक्रेटरी और प्राइवेट सेक्रेटरी अलग-अलग पद होते हैं, जबकि कुछ जगह दोनों शब्द लगभग समान अर्थ में भी इस्तेमाल किए जाते हैं. CBSE के ऑफिस प्रोसीजर मटेरियल में भी प्राइवेट सेक्रेटरी को कई संदर्भों में पर्सनल सेक्रेटरी या पर्सनल असिस्टेंट के रूप में इस्तेमाल किया गया है.

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Personal Secretary यानी PS क्या करता है?

Personal Secretary का मुख्य काम किसी अधिकारी या वरिष्ठ व्यक्ति के रोजमर्रा के काम को व्यवस्थित रखना होता है. इसमें अपॉइंटमेंट तय करना, मीटिंग का शेड्यूल बनाना, फोन कॉल संभालना, पत्राचार, फाइलों का रखरखाव और जरूरी संदेशों की जानकारी देना शामिल हो सकता है. नेशनल करियर सर्विस के अनुसार पर्सनल सेक्रेटरी की जिम्मेदारियों में डायरी और मीटिंग शेड्यूल संभालना, पत्र तैयार करना, कॉल रिसीव करना और वरिष्ठ अधिकारी को जरूरी जानकारी उपलब्ध कराना जैसी गतिविधियां शामिल हैं.

Private Secretary यानी PPS की भूमिका क्या होती है?

प्राइवेट सेक्रेटरी की भूमिका कई सरकारी और वरिष्ठ प्रशासनिक पदों पर अधिक संवेदनशील हो सकती है. ऐसे अधिकारी को महत्वपूर्ण पत्राचार, गोपनीय दस्तावेज, बैठकों की तैयारी और वरिष्ठ अधिकारी के काम से जुड़ी अहम जानकारी संभालनी पड़ सकती है. सरकारी विभागों के दस्तावेजों में पर्सनल सेक्रेटरी, प्राइवेट सेक्रेटरी और अन्य निजी स्टाफ को वरिष्ठ अधिकारियों से जुड़े काम, मीटिंग, पत्राचार, फाइलिंग और गोपनीय सूचनाओं को संभालने की जिम्मेदारी दी जाती है.

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PS और PPS में असली अंतर क्या है?

सबसे जरूरी बात यह है कि PS और PPS का अंतर हर संस्था में एक जैसा नहीं होता. सरकारी व्यवस्था में पदनाम और जिम्मेदारी विभाग के नियमों पर निर्भर करती है. कुछ संगठनों में पर्सनल सेक्रेटरी को प्राइवेट सेक्रेटरी से वरिष्ठ पद माना जा सकता है, जबकि अन्य जगह दोनों नाम समान भूमिका के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं. उदाहरण के तौर पर, बॉम्बे हाई कोर्ट से जुड़े एक मामले में पर्सनल सेक्रेटरी को प्राइवेट सेक्रेटरी से ऊपर के पद के रूप में वर्णित किया गया था. इससे साफ है कि पदों की hierarchy संस्था के service rules पर निर्भर करती है.

किस पद की जिम्मेदारी ज्यादा होती है?

अगर किसी विशेष सरकारी या संस्थागत hierarchy की बात हो, तो प्राइवेट सेक्रेटरी की जिम्मेदारी अधिक हो सकती है, खासकर जब वह किसी वरिष्ठ संवैधानिक पदाधिकारी या उच्च अधिकारी से सीधे जुड़ा हो. ऐसे पदों पर गोपनीयता, भरोसा और प्रशासनिक समझ बेहद महत्वपूर्ण होती है. इसलिए केवल “PS” या “PPS” नाम देखकर किसी पद को कम या ज्यादा जिम्मेदार मानना सही नहीं होगा. असल अंतर संबंधित विभाग के नियम, अधिकारी का स्तर और सौंपे गए काम तय करते हैं.

Tags: home-hero-pos-4Personal SecretaryPrivate Secretary
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