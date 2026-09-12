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Police वायरलेस में बिना परीक्षा नौकरी पाने का मौका, बस पूरी करनी है ये शर्तें, 112000 से अधिक है सैलरी

Sarkari Naukri DCPW Recruitment 2026: डायरेक्टरेट ऑफ कोऑर्डिनेशन पुलिस वायरलेस (DCPW) में नौकरी (Govt Jobs) की चाहत रखने वालों के लिए अच्छी खबर है. इन पदों पर आवेदन करने से पहले दिए गए सभी बातों को गौर से पढ़ें.

By: Munna Verma | Published: September 12, 2026 8:02:14 PM IST

Police Wireless Recruitment 2026 Sarkari Naukri: सरकारी नौकरी पाने का बढ़िया मौका है.
Police Wireless Recruitment 2026 Sarkari Naukri: सरकारी नौकरी पाने का बढ़िया मौका है.


DCPW Recruitment 2026: सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है. डायरेक्टरेट ऑफ कोऑर्डिनेशन पुलिस वायरलेस (DCPW) ने असिस्टेंट, असिस्टेंट कम्युनिकेशन ऑफिसर और असिस्टेंट कम्युनिकेशन ऑफिसर (Cy) के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 61 रिक्त पद भरे जाएंगे. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार निर्धारित फॉर्मेट में ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं.

आवेदन प्रक्रिया से जुड़ी खास बात यह है कि उम्मीदवारों को अपना फॉर्म तय आवेदन प्रारूप में जमा करना होगा. DCPW Recruitment 2026 के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 10 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है. उम्मीदवार आवेदन करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लें, ताकि योग्यता और अन्य शर्तों को लेकर कोई गलती न हो.

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DCPW Recruitment 2026: किस पद पर कितनी वैकेंसी?

DCPW भर्ती के तहत तीन पदों के लिए नियुक्तियां की जाएंगी. इनमें सबसे ज्यादा 48 पद असिस्टेंट कम्युनिकेशन ऑफिसर के हैं. इसके अलावा असिस्टेंट कम्युनिकेशन ऑफिसर (Cy) के 9 पद और असिस्टेंट के 4 पद शामिल हैं.

असिस्टेंट कम्युनिकेशन ऑफिसर (Cy) – 9 पद
असिस्टेंट कम्युनिकेशन ऑफिसर – 48 पद
असिस्टेंट – 4 पद
कुल – 61 पद

35,400 रुपये से 1,12,400 रुपये तक मिलेगी सैलरी

DCPW की इस भर्ती में चयनित उम्मीदवारों को आकर्षक वेतन मिलेगा. तीनों पदों के लिए पे लेवल-6 निर्धारित किया गया है. इसके तहत उम्मीदवारों को 35,400 रुपये से 1,12,400 रुपये तक का वेतन दिया जाएगा. नियुक्ति डेप्युटेशन (प्रतिनियुक्ति) के आधार पर की जाएगी.

DCPW Jobs 2026: आवेदन कैसे करें?

उम्मीदवारों को सबसे पहले भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन डाउनलोड करके उसमें दी गई योग्यता, आवश्यक योग्यता, आयु सीमा और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी जांचनी चाहिए. इसके बाद निर्धारित एप्लीकेशन फॉर्म को सही तरीके से भरकर जरूरी दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जमा करना होगा. चूंकि आवेदन ऑफलाइन मोड में स्वीकार किए जाएंगे, इसलिए उम्मीदवारों को अंतिम समय का इंतजार नहीं करना चाहिए. आवेदन भेजने से पहले फॉर्म में दर्ज सभी विवरण और संलग्न दस्तावेजों की दोबारा जांच करना बेहतर रहेगा.

DCPW Recruitment 2026 की जरूरी तारीख

DCPW भर्ती 2026 से संबंधित उपलब्ध जानकारी के अनुसार आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 10 नवंबर 2026 है. उम्मीदवारों को सलाह है कि वे अंतिम तिथि से पहले आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें.

नोटिफिकेशन PDF जरूर पढ़ें

DCPW भर्ती में आवेदन करने से पहले आधिकारिक Employment Notification PDF पढ़ना बेहद जरूरी है. इसमें पदवार पात्रता, आवेदन का निर्धारित फॉर्मेट, जरूरी दस्तावेज, चयन प्रक्रिया और अन्य महत्वपूर्ण शर्तों की विस्तृत जानकारी दी गई है. भर्ती से जुड़ी किसी भी शर्त को समझने के लिए उम्मीदवार आधिकारिक नोटिफिकेशन को ही अंतिम आधार मानें.

Tags: DCPWDCPW Recruitment 2026sarkari naukri
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