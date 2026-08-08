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Police Success Story: 3 बार मिली हार, 36 की उम्र में रचा इतिहास, शादी के 13 साल बाद बनीं MP Police SI

Police Success Story: ग्वालियर की मधु शर्मा ने साबित किया कि उम्र और जिम्मेदारियां सपनों की राह नहीं रोक सकतीं. तीन असफलताओं के बाद 36 की उम्र में उन्होंने MP Police SI बनकर मिसाल कायम की.

By: Munna Verma | Published: August 8, 2026 12:39:41 PM IST

Police Success Story Madhu Sharma: शादी, नौकरी और दो बच्चों के बीच जारी रखी तैयारी
Police Success Story Madhu Sharma: शादी, नौकरी और दो बच्चों के बीच जारी रखी तैयारी


Police Success Story: कहते हैं कि सपने पूरे करने की कोई उम्र नहीं होती. ग्वालियर की मधु शर्मा ने इस बात को सच कर दिखाया है. शादी, नौकरी और दो बच्चों की जिम्मेदारियों के बीच उन्होंने अपने खाकी वर्दी पहनने के सपने को जिंदा रखा. तीन बार असफल होने के बावजूद मधु ने हार नहीं मानी और आखिरकार 36 साल की उम्र में मध्य प्रदेश पुलिस में सब-इंस्पेक्टर (SI) बनने में कामयाब रहीं.

मधु शर्मा ने 2016, 2017 और 2018 में मध्य प्रदेश पुलिस SI भर्ती परीक्षा में हिस्सा लिया था. उन्होंने शुरुआती और लिखित परीक्षाएं पास कीं, लेकिन हर बार फिजिकल टेस्ट में सफलता नहीं मिल सकी. लगातार तीन असफलताओं के बाद भी उन्होंने अपने लक्ष्य को छोड़ा नहीं. इस बीच शादी के बाद उनकी जिंदगी में परिवार और बच्चों की जिम्मेदारियां बढ़ती गईं. मधु ने नौकरी के साथ घर और बच्चों की देखभाल भी संभाली। इसके बावजूद खाकी वर्दी पहनने का सपना उनके मन में बना रहा.

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विप्रो की नौकरी के साथ तैयारी, दिल्ली से गुरुग्राम तक सफर

वर्ष 2013 में शादी के बाद मधु दिल्ली चली आईं. उन्होंने विप्रो में क्वालिटी मैनेजर के तौर पर काम शुरू किया. नौकरी के लिए उन्हें दिल्ली से गुरुग्राम तक रोजाना सफर करना पड़ता था. एक तरफ ऑफिस की जिम्मेदारी और दूसरी तरफ दो बच्चों की परवरिश, इन सबके बीच प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी आसान नहीं थी. लेकिन मधु ने अपने लक्ष्य के लिए दोबारा मेहनत शुरू की. SI पद पर चयन होने के बाद उन्होंने जुलाई 2026 में विप्रो की नौकरी छोड़ दी.

10 किलो वजन घटाया, फिजिकल टेस्ट पर किया पूरा फोकस

2026 की भर्ती में मधु ने लिखित चरण पार करने के बाद फिजिकल टेस्ट की तैयारी पर विशेष ध्यान दिया. वह ग्वालियर की उपलब्धि फिजिकल एकेडमी से जुड़ीं और नियमित रूप से कड़ी ट्रेनिंग की. 36 साल की उम्र में उन्होंने घंटों अभ्यास किया और करीब 10 किलोग्राम वजन कम किया. इस बार उन्होंने फिजिकल टेस्ट भी सफलतापूर्वक पास किया. आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने महिला वर्ग में 25वीं रैंक हासिल कर SI पद अपने नाम कर लिया.

पति ने संभाली घर की जिम्मेदारी

मधु की सफलता में उनके पति अभय शर्मा का सहयोग भी अहम रहा. जब मधु परीक्षा की तैयारी करती थीं, तब अभय बच्चों की देखभाल और घर के कई काम संभालते थे. मधु की दिनचर्या सुबह करीब 4 बजे से शुरू होती थी. दौड़ और ट्रेनिंग के बाद बच्चों को स्कूल भेजना, ऑफिस जाना, घर लौटकर परिवार संभालना और फिर परीक्षा की तैयारी करना उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था.

मधु शर्मा की कहानी सिर्फ सरकारी नौकरी पाने की कहानी नहीं है, बल्कि यह बताती है कि जिम्मेदारियां कितनी भी बड़ी हों, लगातार प्रयास और परिवार का साथ हो तो लंबे समय से देखा सपना भी पूरा किया जा सकता है.

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Tags: Madhu Sharma Success Storymp policeSuccess story
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