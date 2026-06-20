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Police Vacancy: पुलिस विभाग में नौकरी पाने का सुनहरा मौका, आवेदन करने के बचे हैं चंद दिन, बेहतरीन होगी सैलरी

Sarkari Naukri Andaman and Nicobar Police Recruitment 2026: पुलिस विभाग में नौकरी (Govt Jobs) पाने का एक बेहतरीन अवसर है. जो कोई भी इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, वे सबसे पहले दिए गए बातों को ध्यान से पढ़ें.

By: Munna Verma | Published: June 20, 2026 2:47:10 PM IST

Police Recruitment 2026 Sarkari Naukri: पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरी पाने का एक अच्छा अवसर है.
Police Recruitment 2026 Sarkari Naukri: पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरी पाने का एक अच्छा अवसर है.


Andaman and Nicobar Police Recruitment 2026: अंडमान और निकोबार पुलिस भर्ती 2026 की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है. प्रशासन ने ग्रुप B (नॉन-गजेटेड) और ग्रुप C पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है. अब इच्छुक उम्मीदवार 25 जून 2026 की रात 11:59 बजे तक अपना आवेदन आधिकारिक वेबसाइट erecruitment.andamannicobar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन जमा कर सकते हैं.

इसके साथ ही भर्ती प्रक्रिया में शामिल कुछ पदों की रिक्तियों (Vacancies) में भी संशोधन किया गया है. विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह बदलाव प्रशासनिक कारणों से किया गया है और संशोधित वैकेंसी के आधार पर आगे की चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

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करेक्शन विंडो भी बढ़ाई गई

जिन उम्मीदवारों ने आवेदन फॉर्म भर दिया है लेकिन किसी जानकारी में सुधार करना चाहते हैं, उनके लिए भी अच्छी खबर है. आवेदन फॉर्म में संशोधन (Correction) करने की सुविधा अब 27 जून 2026 की रात 11:59 बजे तक उपलब्ध रहेगी. इस भर्ती अभियान के तहत एग्जीक्यूटिव ब्रांच, पुलिस रेडियो ऑर्गनाइजेशन, पुलिस मोटर ट्रांसपोर्ट, पुलिस मरीन फोर्स, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज और इंडिया रिजर्व बटालियन के विभिन्न पदों पर भर्ती की जाएगी.

महत्वपूर्ण तिथियां एक नजर में

भर्ती अधिसूचना जारी: 25 अप्रैल 2026
ऑनलाइन आवेदन शुरू: 27 अप्रैल 2026 (सुबह 11 बजे)
आवेदन की मूल अंतिम तिथि: 17 मई 2026
नई अंतिम तिथि: 25 जून 2026 (रात 11:59 बजे)
करेक्शन विंडो बंद होने की तिथि: 27 जून 2026 (रात 11:59 बजे)
लिखित परीक्षा: तिथि बाद में घोषित होगी

कई पदों की वैकेंसी में संशोधन

नवीनतम अधिसूचना के अनुसार, कुछ पदों के लिए निर्धारित रिक्तियों की संख्या में बदलाव किया गया है. विभाग ने बताया कि नियुक्तियां मेरिट सूची और उपलब्ध पदों के आधार पर की जाएंगी. संशोधित वैकेंसी सूची में 31 दिसंबर 2026 तक संभावित रूप से खाली होने वाले पदों को भी शामिल किया गया है. यदि इस अवधि में अतिरिक्त रिक्तियां उत्पन्न होती हैं, तो योग्य उम्मीदवारों का चयन मेरिट के अनुसार किया जाएगा.

योग्यता निर्धारण के लिए पुरानी तारीख ही मान्य

हालांकि आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है, लेकिन आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य पात्रता शर्तों के निर्धारण के लिए 17 मई 2026 की मूल अंतिम तिथि को ही आधार माना जाएगा. इसलिए उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे निर्धारित पात्रता मानदंडों को उसी तिथि तक पूरा करते हों.

यहां देखें आवेदन करने का लिंक और नोटिफिकेशन

Andaman and Nicobar Police Recruitment 2026 के लिए अप्लाई करने का लिंक
Andaman and Nicobar Police Recruitment 2026 नोटिफिकेशन

आरक्षण और विशेष भर्ती से जुड़ी जानकारी

भर्ती विभाग ने बताया कि कुछ ग्रुप C पदों को अनुकंपा नियुक्ति (Compassionate Appointment) के तहत भरा जाएगा. इन पदों पर चयन संबंधित नियमों और प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा. इसके अलावा, मेधावी खिलाड़ियों (Meritorious Sportspersons) के लिए हॉरिजॉन्टल आरक्षण भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार अलग भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से लागू किया जाएगा.

उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सलाह

अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले संशोधित वैकेंसी नोटिस और भर्ती दिशानिर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें. किसी भी प्रकार की सहायता या जानकारी के लिए उम्मीदवार पुलिस मुख्यालय, श्री विजय पुरम स्थित भर्ती सेल से कार्यालय समय के दौरान संपर्क कर सकते हैं.

Tags: Andaman and Nicobar PoliceAndaman and Nicobar Police Recruitmenthome-hero-pos-2sarkari naukri
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