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Police Commissioner vs DGP: किसके पास होती है ज्यादा पावर? जानिए दोनों अधिकारियों की जिम्मेदारियां और मुख्य अंतर

Police Commissioner और DGP दोनों IPS के वरिष्ठ पद हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारियां और अधिकार अलग-अलग होते हैं. एक राज्य की पुलिस व्यवस्था संभालता है, जबकि दूसरा महानगर की कानून-व्यवस्था का नेतृत्व करता है.

By: Munna Verma | Published: July 26, 2026 6:44:05 PM IST

Police Commissioner Vs DGP: दोनों पदों में काफी अंतर है.
Police Commissioner Vs DGP: दोनों पदों में काफी अंतर है.


Police Commissioner vs DGP: भारत की पुलिस व्यवस्था में पुलिस कमिश्नर (Police Commissioner) और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (DGP) दो बेहद महत्वपूर्ण पद हैं. अक्सर लोग यह मान लेते हैं कि दोनों की भूमिका एक जैसी होती है, लेकिन वास्तव में इन दोनों पदों के अधिकार, जिम्मेदारियां और कार्यक्षेत्र अलग-अलग होते हैं.

दोनों अधिकारी भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारियां इस बात पर निर्भर करती हैं कि वे राज्य स्तर पर कार्य कर रहे हैं या किसी महानगर की कानून-व्यवस्था संभाल रहे हैं. आइए जानते हैं कि दोनों में क्या अंतर है और किसके पास अधिक अधिकार होते हैं.

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DGP कौन होता है?

डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (DGP) किसी राज्य का सबसे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी होता है. उसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है और वह पूरे राज्य की पुलिस व्यवस्था का प्रमुख होता है. DGP का मुख्य कार्य राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखना, अपराध नियंत्रण की रणनीति तैयार करना, पुलिस बल का नेतृत्व करना और सरकार को सुरक्षा संबंधी मामलों पर सलाह देना होता है. राज्य की सभी पुलिस इकाइयां अंततः DGP के प्रशासनिक नियंत्रण में आती हैं.

DGP की प्रमुख जिम्मेदारियां

पूरे राज्य की पुलिस का नेतृत्व करना.
कानून-व्यवस्था और अपराध नियंत्रण की रणनीति बनाना.
जिला पुलिस और वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी करना.
पुलिस भर्ती, प्रशिक्षण और आधुनिकीकरण की देखरेख करना.
बड़े आयोजनों और आपातकालीन स्थितियों में समन्वय स्थापित करना.
राज्य सरकार को आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मामलों में सलाह देना.

पुलिस कमिश्नर कौन होता है?

पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति उन बड़े शहरों में की जाती है जहां कमिश्नरेट सिस्टम लागू होता है. यह अधिकारी शहर की पूरी पुलिस व्यवस्था का प्रमुख होता है और कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, ट्रैफिक प्रबंधन तथा सार्वजनिक सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालता है. कमिश्नरेट व्यवस्था की खास बात यह है कि पुलिस कमिश्नर को कुछ ऐसे कार्यकारी अधिकार भी प्राप्त होते हैं, जो सामान्यतः जिला मजिस्ट्रेट के पास होते हैं. इससे बड़े शहरों में निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज हो जाती है.                 

पुलिस कमिश्नर की प्रमुख जिम्मेदारियां

शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखना.
अपराधों की रोकथाम और जांच की निगरानी करना.
ट्रैफिक व्यवस्था का संचालन.
रैली, जुलूस और सार्वजनिक कार्यक्रमों की अनुमति देना.
आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित निर्णय लेना.
कमिश्नरेट क्षेत्र में कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियों का उपयोग करना.

Police Commissioner vs DGP: मुख्य अंतर

आधार DGP Police Commissioner
पद राज्य का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी महानगर की पुलिस का प्रमुख
कार्यक्षेत्र पूरा राज्य एक शहर या कमिश्नरेट क्षेत्र
मुख्य जिम्मेदारी राज्य की पुलिस व्यवस्था शहर की कानून-व्यवस्था
प्रशासनिक भूमिका पूरे राज्य की पुलिस की निगरानी शहर की पुलिस का संचालन
कार्यकारी शक्तियां नीतिगत और प्रशासनिक कई मामलों में कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियां
नियुक्ति का उद्देश्य राज्य स्तर पर नेतृत्व शहरी पुलिसिंग को प्रभावी बनाना

किसके पास होती है ज्यादा शक्ति?

इस सवाल का जवाब परिस्थितियों पर निर्भर करता है.

यदि पद और प्रशासनिक स्तर की बात करें, तो DGP राज्य का सबसे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी होता है. वह पूरे राज्य की पुलिस व्यवस्था का नेतृत्व करता है और सभी जिलों तथा कमिश्नरेट क्षेत्रों की निगरानी करता है. वहीं, यदि किसी कमिश्नरेट शहर में दैनिक कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक फैसलों की बात करें, तो वहां पुलिस कमिश्नर अधिक प्रभावी भूमिका निभाता है. उसे कई मामलों में तत्काल निर्णय लेने और कार्यकारी शक्तियों का उपयोग करने का अधिकार प्राप्त होता है.

कमिश्नरेट सिस्टम क्यों जरूरी है?

देश के बड़े महानगरों में बढ़ती आबादी, ट्रैफिक और सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया गया. इस व्यवस्था में पुलिस कमिश्नर को अधिक प्रशासनिक अधिकार दिए जाते हैं ताकि कानून-व्यवस्था से जुड़े फैसले तेजी से लिए जा सकें. दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद और लखनऊ जैसे कई बड़े शहर इसी व्यवस्था के तहत संचालित होते हैं.

Police Commissioner vs DGP की तुलना करने पर स्पष्ट होता है कि दोनों पद अपने-अपने स्तर पर बेहद महत्वपूर्ण हैं. DGP पूरे राज्य की पुलिस व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी होता है, जबकि पुलिस कमिश्नर महानगर की सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और त्वरित प्रशासनिक फैसलों की जिम्मेदारी संभालता है. इसलिए किसके पास ज्यादा शक्ति है, इसका उत्तर उनके कार्यक्षेत्र और जिम्मेदारियों के आधार पर तय होता है. दोनों मिलकर देश की कानून-व्यवस्था को मजबूत और प्रभावी बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं.

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Tags: DGPhome-hero-pos-2Police Commissioner
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