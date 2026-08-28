PNB LBO Admit Card 2026 Released: पंजाब नेशनल बैंक एलबीओ एडमिट कार्ड जारी, इस दिन होगी परीक्षा, ऐसे करें डाउनलोड

PNB LBO Admit Card 2026 Released: पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में लोकल बैंक ऑफिसर (LBO) बनने की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए अहम अपडेट है. बैंक ने 28 अगस्त 2026 को LBO भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. जिन अभ्यर्थियों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया था, वे अपना हॉल टिकट डाउनलोड करके परीक्षा की तैयारी को अंतिम रूप दे सकते हैं.

इस भर्ती अभियान के जरिए देश के अलग-अलग राज्यों में 545 Local Bank Officer पदों को भरा जाना है. लिखित परीक्षा 6 सितंबर 2026 को आयोजित होगी. ऐसे में उम्मीदवारों के पास परीक्षा से पहले जरूरी दस्तावेज और परीक्षा केंद्र से जुड़ी जानकारी जांचने का समय सीमित है. इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://ibpsreg.ibps.in/pnbjul26 के जरिए भी अपना एडमिट कार्ड देख सकते हैं.

PNB LBO Admit Card कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड पंजाब नेशनल बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं. हॉल टिकट डाउनलोड करने के बाद उसमें दर्ज नाम, रोल नंबर, परीक्षा केंद्र, तारीख और समय जैसी जानकारियों को ध्यान से जांचना जरूरी है. अगर एडमिट कार्ड में किसी तरह की गलती दिखाई देती है, तो उम्मीदवारों को समय रहते संबंधित प्राधिकरण से संपर्क करना चाहिए. परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड साथ ले जाना अनिवार्य होगा.

545 पदों के लिए हो रही है भर्ती

PNB ने LBO भर्ती का नोटिफिकेशन 20 जुलाई 2026 को जारी किया था. इसी दिन ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हुई थी. बाद में आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाकर 16 अगस्त 2026 कर दी गई थी. इस पद के लिए निर्धारित पे स्केल ₹48,480 से ₹85,920 तक है. उम्मीदवारों के लिए यह भर्ती बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने का एक अच्छा अवसर है.

कौन कर सकता था आवेदन?

LBO पद के लिए उम्मीदवार का ग्रेजुएट होना जरूरी था. इसके अलावा कम से कम एक वर्ष का कार्य अनुभव भी निर्धारित किया गया था. आयु सीमा 20 से 30 वर्ष रखी गई थी, जिसकी गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जानी थी. आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी. इस भर्ती में स्थानीय भाषा की समझ को खास महत्व दिया गया है, क्योंकि चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति संबंधित राज्यों में की जाएगी.

कितना था आवेदन शुल्क?

आवेदन के दौरान SC, ST और PwBD उम्मीदवारों के लिए शुल्क 59 रुपये (GST सहित) निर्धारित था. वहीं General, OBC और EWS उम्मीदवारों को 1,180 (GST सहित) का भुगतान करना था. शुल्क ऑनलाइन माध्यम से जमा किया गया था.

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कैसे होगा PNB LBO Selection?

उम्मीदवारों का चयन कई चरणों में किया जाएगा. इसमें ऑनलाइन लिखित परीक्षा, स्क्रीनिंग, स्थानीय भाषा दक्षता परीक्षा और पर्सनल इंटरव्यू शामिल हैं. प्रत्येक चरण में सफल रहने वाले अभ्यर्थी अगले चरण के लिए आगे बढ़ेंगे. स्थानीय भाषा परीक्षा इस भर्ती की खास शर्तों में से एक है. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि LBO के रूप में चयनित उम्मीदवार संबंधित क्षेत्र के ग्राहकों से प्रभावी ढंग से संवाद कर सकें.

6 सितंबर को परीक्षा, तैयारी का आखिरी मौका

अब जबकि एडमिट कार्ड जारी हो चुका है, उम्मीदवारों को आखिरी दिनों में नए विषयों के बजाय रिवीजन, मॉक टेस्ट और समय प्रबंधन पर ध्यान देना चाहिए. परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचने और एडमिट कार्ड में दिए सभी निर्देशों को पहले से पढ़ लेना भी जरूरी है. PNB LBO की 545 रिक्तियों के लिए लिखित परीक्षा 6 सितंबर 2026 को होगी.