PNB Bank Bharti: पंजाब नेशनल बैंक में अफसर बनने का मौका, बंपर पदों पर निकली है वैकेंसी, अच्छी मिलेगी सैलरी

PNB LBO Recruitment 2026: बैंकिंग सेक्टर में करियर बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए खास खबर है. पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने लोकल बैंक ऑफिसर (LBO) भर्ती 2026 के लिए आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ा दी है. पहले आवेदन की आखिरी तारीख 9 अगस्त 2026 निर्धारित थी, जिसे अब बढ़ाकर 16 अगस्त 2026 कर दिया गया है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस अतिरिक्त समय का इस्तेमाल आवेदन पूरा करने के लिए कर सकते हैं.

इस भर्ती अभियान के जरिए Junior Management Grade Scale-I (JMGS-I) में Local Bank Officer के कुल 545 पद भरे जाएंगे. ये रिक्तियां 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उपलब्ध हैं. उम्मीदवार अपनी योग्यता और संबंधित राज्य की स्थानीय भाषा के आधार पर केवल एक राज्य के लिए आवेदन कर सकते हैं. PNB ने आवेदन प्रक्रिया 20 जुलाई 2026 को शुरू की थी. अब उम्मीदवारों को आवेदन जमा करने के लिए 16 अगस्त तक का समय दिया गया है. ऑनलाइन टेस्ट की संभावित तारीख अगस्त/सितंबर 2026 बताई गई है.

किस राज्य में कितनी वैकेंसी?

राज्यवार देखें तो असम में सबसे अधिक 85 पद, पश्चिम बंगाल में 80 और कर्नाटक में 78 पद हैं. गुजरात में 77, महाराष्ट्र में 67, तमिलनाडु में 51 और तेलंगाना में 41 पद निर्धारित किए गए हैं. इसके अलावा आंध्र प्रदेश में 4, जम्मू-कश्मीर में 9, लद्दाख में 2, अरुणाचल प्रदेश में 4, मणिपुर में 6, मेघालय में 8, मिजोरम में 5, नगालैंड में 5, सिक्किम में 5 और त्रिपुरा में 18 पद हैं.

कौन कर सकता है आवेदन?

आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए. आयु सीमा की बात करें तो 1 जुलाई 2026 को उम्मीदवार की उम्र कम से कम 20 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष होनी चाहिए. आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट मिलेगी. उम्मीदवार के पास किसी Scheduled Commercial Bank या Regional Rural Bank में क्लेरिकल या ऑफिसर कैडर में कम से कम एक वर्ष का पोस्ट-क्वालिफिकेशन अनुभव भी जरूरी है.

स्थानीय भाषा की जानकारी जरूरी

LBO पद की खास शर्त यह है कि उम्मीदवार को जिस राज्य के लिए आवेदन करना है, वहां की निर्धारित स्थानीय भाषा को पढ़ना, लिखना और बोलना आना चाहिए. उदाहरण के लिए कर्नाटक के लिए कन्नड़, गुजरात के लिए गुजराती और महाराष्ट्र के लिए मराठी भाषा जरूरी है.

ऐसे करें PNB LBO Recruitment 2026 के लिए आवेदन

उम्मीदवार PNB की आधिकारिक वेबसाइट के Recruitment/Career सेक्शन में जाकर Local Bank Officer Recruitment 2026 लिंक चुनें. इसके बाद रजिस्ट्रेशन करें, आवेदन फॉर्म भरें, फोटो और हस्ताक्षर सहित जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन शुल्क जमा करें. फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट या डिजिटल कॉपी सुरक्षित रखना बेहतर रहेगा. उम्मीदवारों को सलाह है कि अंतिम दिन की तकनीकी परेशानी से बचने के लिए 16 अगस्त से पहले आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें.

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