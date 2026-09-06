Ordnance Factory Vacancy: ऑर्डनेंस फैक्ट्री में नौकरी पाने मौका, नहीं देनी होगी लिखित परीक्षा, 39000 से अधिक है सैलरी

Ordnance Factory Recruitment 2026: सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की तैयारी कर रहे इंजीनियरिंग और साइंस ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है. ऑर्डनेंस फैक्ट्री देहू रोड ने ग्रेजुएट/डिप्लोमा प्रोजेक्ट इंजीनियर भर्ती 2026 का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती अभियान के तहत कुल 10 पद भरे जाएंगे. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार निर्धारित फॉर्मेट में ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं.

आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 23 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है. ऐसे में योग्य उम्मीदवारों को सलाह है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें और आवेदन प्रक्रिया समय रहते पूरी कर लें.

ऑर्डनेंस फैक्ट्री देहू रोड भर्ती 2026: पदों का विवरण

इस भर्ती में केमिकल और मैकेनिकल क्षेत्र के लिए प्रोजेक्ट इंजीनियर के पद शामिल हैं.

ग्रेजुएट/डिप्लोमा प्रोजेक्ट इंजीनियर (केमिकल): 9 पद

ग्रेजुएट/डिप्लोमा प्रोजेक्ट इंजीनियर (मैकेनिकल): 1 पद

कुल रिक्तियां: 10 पद

महत्वपूर्ण तारीखें

ऑर्डनेंस फैक्ट्री देहू रोड भर्ती का नोटिफिकेशन 2 सितंबर 2026 को जारी किया गया. आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख 23 सितंबर 2026 है.

शैक्षणिक योग्यता

केमिकल पद के लिए उम्मीदवार के पास केमिकल इंजीनियरिंग में B.E./B.Tech या डिप्लोमा होना चाहिए. इसके अलावा केमिस्ट्री मुख्य विषय के साथ B.Sc. करने वाले उम्मीदवार भी योग्य हैं.

मैकेनिकल प्रोजेक्ट इंजीनियर पद के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में B.E./B.Tech या डिप्लोमा आवश्यक है.

आयु सीमा और छूट

सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है. आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी. SC/ST उम्मीदवारों को 5 वर्ष, जबकि OBC-NCL उम्मीदवारों को 3 वर्ष की छूट मिलेगी.

कितनी मिलेगी सैलरी?

चयनित उम्मीदवारों को आकर्षक मासिक पारिश्रमिक दिया जाएगा. निर्धारित वेतन इस प्रकार है:

प्रथम वर्ष: 36,000 प्रतिमाह

द्वितीय वर्ष: 37,080 प्रतिमाह

तृतीय वर्ष: 38,192 प्रतिमाह

चतुर्थ वर्ष: 39,338 प्रतिमाह

इस भर्ती की खास बात यह है कि आवेदन के लिए कोई शुल्क नहीं रखा गया है. सामान्य/OBC और SC/ST सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों से आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा.

यहां देखें अप्लाई करने का लिंक और नोटिफिकेशन

Ordnance Factory Recruitment 2026 के लिए आवेदन करने का लिंक

Ordnance Factory Recruitment 2026 नोटिफिकेशन

चयन प्रक्रिया कैसी होगी?

उम्मीदवारों का चयन मेरिट और व्यक्तिगत बातचीत/इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा. मेरिट में क्वालिफिकेशन के अंकों को 85 प्रतिशत और व्यक्तिगत बातचीत/इंटरव्यू को 15 प्रतिशत वेटेज दिया जाएगा. चयन प्रक्रिया के अगले चरण में आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा.

ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?

इच्छुक उम्मीदवारों को सबसे पहले आधिकारिक भर्ती नोटिफिकेशन डाउनलोड कर योग्यता और आवेदन संबंधी सभी निर्देश ध्यान से पढ़ने चाहिए. इसके बाद नोटिफिकेशन में दिए गए निर्धारित आवेदन फॉर्म को सही जानकारी के साथ भरें. आवश्यक शैक्षणिक प्रमाणपत्र, आयु प्रमाण, श्रेणी प्रमाणपत्र और अन्य मांगे गए दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें. आवेदन को निर्धारित पते पर ऑफलाइन माध्यम से 23 सितंबर 2026 तक पहुंचाना सुनिश्चित करें.