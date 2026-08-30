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OPSC OCS Mains 2025 Time Table: ओपीएससी मेंस परीक्षा का शेड्यूल जारी, इस दिन से शुरू होगा एग्जाम, पढ़ें जरूरी निर्देश

OPSC ने OCS Mains 2025 की लिखित परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया है. परीक्षा 29 अक्टूबर से 7 नवंबर 2026 तक होगी. यहां पेपर-वाइज शेड्यूल, टाइमिंग और जरूरी जानकारी देख सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: August 30, 2026 4:10:13 PM IST

OPSC OCS Mains 2025 Time Table: एग्जाम शेड्यूल जारी हो गया है.
OPSC OCS Mains 2025 Time Table: एग्जाम शेड्यूल जारी हो गया है.


OPSC OCS Mains 2025: ओडिशा में सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अहम अपडेट सामने आया है. ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन (OPSC) ने Odisha Civil Services (OCS) Mains 2025 की लिखित परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है. निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मेन्स परीक्षा 29 अक्टूबर से 7 नवंबर 2026 के बीच आयोजित की जाएगी.

परीक्षा की तारीखें सामने आने के बाद उम्मीदवारों के लिए तैयारी के अंतिम चरण को व्यवस्थित करना आसान हो गया है. अब अभ्यर्थी रिवीजन, मॉक टेस्ट और उत्तर लेखन की अपनी रणनीति को परीक्षा की तारीखों के हिसाब से तैयार कर सकते हैं.

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दो पालियों में होगी ज्यादातर परीक्षाएं

आयोग के शेड्यूल के अनुसार अधिकांश पेपर दो शिफ्ट में आयोजित किए जाएंगे. सामान्य उम्मीदवारों के लिए पहली पाली सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगी. Benchmark Disability (PwD) कैटेगरी के उम्मीदवारों को परीक्षा में अतिरिक्त समय दिया जाएगा. उनके लिए पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित है.

OPSC OCS Mains 2025: पेपर-वाइज शेड्यूल

29 अक्टूबर 2026: पहली पाली में Paper-I Odia Language और दूसरी पाली में Paper-II English Language की परीक्षा होगी.
30 अक्टूबर 2026: सुबह Essay पेपर आयोजित किया जाएगा. इस दिन दूसरी पाली में कोई परीक्षा नहीं होगी.
2 नवंबर 2026: पहली शिफ्ट में General Studies-I और दूसरी शिफ्ट में General Studies-II का पेपर होगा.
4 नवंबर 2026: सुबह General Studies-III और दोपहर में General Studies-IV की परीक्षा आयोजित की जाएगी.
7 नवंबर 2026: मेन्स परीक्षा का अंतिम दिन होगा। पहली पाली में Optional Subject Paper-I, जबकि दूसरी पाली में Optional Subject Paper-II आयोजित किया जाएगा.

किन विषयों से चुन सकते हैं Optional?

OPSC OCS Mains में उम्मीदवारों को कई वैकल्पिक विषयों में से चयन का अवसर मिलता है. इनमें कृषि, मानव-विज्ञान, वनस्पति-विज्ञान, रसायन-विज्ञान, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, शिक्षा, भूगोल, इतिहास, कानून, प्रबंधन, गणित, चिकित्सा विज्ञान, दर्शनशास्त्र, भौतिकी, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन, समाजशास्त्र, सांख्यिकी और प्राणी-विज्ञान जैसे विषय शामिल हैं. इसके अलावा अंग्रेजी, हिंदी, ओड़िया और उर्दू साहित्य भी Optional Subject के विकल्पों में शामिल हैं.

परीक्षा से पहले इन बातों पर दें खास ध्यान

अब परीक्षा की तारीख तय हो चुकी है, इसलिए उम्मीदवारों को तैयारी के अंतिम चरण में रणनीतिक तरीके से आगे बढ़ना चाहिए. General Studies के साथ Optional Subject का नियमित Revision, Essay Writing और Language Papers की Practice पर विशेष फोकस उपयोगी रहेगा. अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले अपना Admit Card, वैध पहचान पत्र और जरूरी स्टेशनरी तैयार रखने की सलाह दी जाती है. साथ ही परीक्षा केंद्र से जुड़े निर्देशों और OPSC द्वारा जारी किसी भी नए अपडेट को नजरअंदाज न करें.

OPSC OCS Mains 2025 की परीक्षा 7 नवंबर को समाप्त होगी, इसलिए उम्मीदवारों के पास अब अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए एक स्पष्ट परीक्षा कैलेंडर उपलब्ध है.

Tags: home-hero-pos-3OpscOPSC OCS Mains 2025
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