इंसानों पर भारी पड़ा AI: अमेरिकी कंपनी ने भारत में बंद किया कामकाज, एक झटके में सभी कर्मचारी बाहर!

Opendoor, जो अमेरिका की एक बड़ी रियल एस्टेट टेक्नोलॉजी कंपनी है, भारत में अपना कामकाज समेटने जा रही है. कंपनी के सीईओ (CEO) काज़ नेजातियन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X और कर्मचारियों के साथ साझा किए एक नोट में इसकी घोषणा की. उन्होंने बताया कि भारत में काम कर रहे कर्मचारियों की भूमिकाओं को अब अमेरिका शिफ्ट किया जाएगा, ताकि वे वहां के ग्राहकों के ज्यादा करीब रहकर काम कर सकें.

नेजातियन ने लिखा, ‘आज से हम भारत में अपने साथियों को अलविदा कहना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हम वहां का कामकाज समेट रहे हैं। हमारे ग्राहक अमेरिका में हैं, और हमारा ऑपरेशनल काम भी वहीं होना चाहिए.’

पिछले कुछ महीनों से चल रही थी तैयारी

सीईओ के मुताबिक, कुछ महीने पहले जब कंपनी ने ‘Opendoor 2.0’ लॉन्च किया था, तब भारत में उनके करीब 250 कर्मचारी काम कर रहे थे. पिछले कुछ महीनों में इनमें से कई पदों को पहले ही अमेरिका शिफ्ट कर दिया गया था, और अब कंपनी बचे हुए ऑपरेशनल पदों को भी अमेरिका लाने की प्रक्रिया को अंतिम रूप दे रही है. इस फैसले का असर भारत में काम कर रहे सभी कर्मचारियों पर पड़ेगा, हालांकि कुछ चुनिंदा कर्मचारी काम के सुचारू बदलाव के लिए कुछ समय तक जुड़े रहेंगे.

काम में कोई कमी नहीं थी, वजह कुछ और है

काज़ नेजातियन ने यह साफ किया कि इस फैसले का कर्मचारियों के प्रदर्शन या काम से कोई लेना-देना नहीं है. उन्होंने भारतीय टीम की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने कंपनी के लिए बहुत शानदार काम किया है. ‘भारत में हमारे साथी बेहतरीन लोग हैं, और अगर कोई कंपनी हायरिंग कर रही है, तो हम उन्हें इन कर्मचारियों को रखने की सलाह देंगे.’ उन्होंने यह भी बताया कि प्रभावित होने वाले कर्मचारियों को सेवरेंस पैकेज, आउटप्लेसमेंट सेवाएं और अन्य जरूरी मदद दी जाएगी.

क्यों लिया गया यह फैसला?

इस कदम के पीछे की वजह बताते हुए सीईओ ने कहा कि कंपनी का ऑपरेशनल काम अमेरिका के ग्राहकों के करीब रहकर ही सबसे बेहतर तरीके से हो सकता है. पहले बिखरे हुए सिस्टम और मैनुअल वर्कफ्लो को संभालने के लिए भारत में एक बड़ी टीम तैयार की गई थी, लेकिन अब कंपनी ने इन प्रक्रियाओं को काफी आसान और हाईटेक बना दिया है.

नेजातियन के अनुसार, कंपनी ने अपने सिस्टम को एक कर लिया है और अमेरिका में छोटीआर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित टीमें बनाई हैं, जो सीधे ग्राहकों से जुड़ी हैं. इस वजह से अब विदेश में इतनी बड़ी ऑपरेशनल टीम की जरूरत नहीं रह गई है.

‘Opendoor 2.0’ का नया सफर

उन्होंने कहा, ‘आज के बाद Opendoor 2.0 कर्मचारियों की संख्या के मामले में भले ही छोटी कंपनी हो जाएगी, लेकिन अपने असर के मामले में यह बहुत बड़ी होगी.’

कंपनी का मकसद अब अपने प्रोसेस को और आसान बनाना, अलग-अलग टूल्स और मैनुअल काम पर निर्भरता कम करना और एक ऐसा यूनिफाइड प्लेटफॉर्म तैयार करना है, जिससे कर्मचारी घर खरीदने, उसके रिनोवेशन से लेकर उसे बेचने तक के पूरे सफर को आसानी से ट्रैक कर सकें.

कर्मचारियों की संख्या में इस कटौती के बावजूद, सीईओ ने भरोसा जताया कि कंपनी मजबूत स्थिति में है और उसकी प्राथमिकताओं में कोई बदलाव नहीं आया है. उन्होंने कहा, ‘भारत में हमारे साथियों ने Opendoor को आज इस मुकाम तक पहुंचाने में मदद की है, और हम इसके लिए उनके आभारी हैं. अब हमारा काम मकान मालिकों के हक में लगातार काम करते रहना है.’