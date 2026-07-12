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ONGC Vacancy: आपके पास है ये डिग्री, तो ONGC में नौकरी पाने का शानदार मौका, इस दिन से आवेदन शुरू

Sarkari Naukri ONGC Recruitment 2026: तेल एवं गैस कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ONGC) में नौकरी पाने की इच्छा रखने वालों के लिए अच्छी खबर है. इसके लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है.

By: Munna Verma | Published: July 12, 2026 9:02:59 AM IST

ONGC Vacancy Sarkari Naukri 2026: सरकारी नौकरी पाने का अच्छा मौका है.
ONGC Vacancy Sarkari Naukri 2026: सरकारी नौकरी पाने का अच्छा मौका है.


ONGC Recruitment 2026: भारत की प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की तेल एवं गैस कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ONGC) ने ONGC ग्रेजुएट ट्रेनी भर्ती 2026 के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. यह भर्ती इंजीनियरिंग और जियोसाइंस क्षेत्र के योग्य उम्मीदवारों के लिए एक शानदार अवसर लेकर आई है. फिलहाल कंपनी ने संक्षिप्त सूचना जारी की है, जबकि विस्तृत नोटिफिकेशन 17 जुलाई 2026 को जारी किया जाएगा.

यदि आप सरकारी क्षेत्र में प्रतिष्ठित करियर की तलाश कर रहे हैं, तो ONGC की यह भर्ती आपके लिए एक बेहतरीन मौका साबित हो सकती है. आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के बाद उम्मीदवार ongcindia.com के जरिए फॉर्म भर सकते हैं.

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ONGC ग्रेजुएट ट्रेनी भर्ती 2026 का संक्षिप्त विवरण

10 जुलाई 2026 को जारी शॉर्ट नोटिफिकेशन के अनुसार, ONGC विभिन्न इंजीनियर और जियोलॉजिस्ट पदों पर ग्रेजुएट ट्रेनी (E1 लेवल) की भर्ती करेगा. आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी और उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे. विस्तृत विज्ञापन में रिक्तियों की संख्या, योग्यता, आयु सीमा, आवेदन शुल्क, चयन प्रक्रिया और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की जाएंगी.

आवेदन कैसे करें?

ONGC की आधिकारिक वेबसाइट ongcindia.com पर जाएं.
होमपेज पर Career/Recruitment सेक्शन खोलें.
ONGC Graduate Trainee Recruitment 2026 लिंक पर क्लिक करें.
ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर की सहायता से नया पंजीकरण करें.
आवेदन फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारी सही-सही भरें.
पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर और अन्य जरूरी दस्तावेज अपलोड करें.
सभी जानकारी की जांच करने के बाद आवेदन फॉर्म सबमिट करें.
भविष्य के लिए आवेदन की रसीद या कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड कर सुरक्षित रखें.

विस्तृत नोटिफिकेशन में क्या मिलेगा?

फिलहाल जारी शॉर्ट नोटिफिकेशन में केवल भर्ती की घोषणा की गई है. विस्तृत नोटिफिकेशन जारी होने के बाद उम्मीदवारों को निम्नलिखित जानकारियां मिलेंगी.

कुल रिक्तियों की संख्या
शाखा अनुसार पदों का विवरण
शैक्षणिक योग्यता
आयु सीमा और आयु में छूट
आवेदन शुल्क
चयन प्रक्रिया
वेतनमान एवं सेवा शर्तें
महत्वपूर्ण तिथियां

इन जानकारियों के आधार पर उम्मीदवार आवेदन की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकेंगे.

उम्मीदवारों के लिए जरूरी सलाह

जो उम्मीदवार ONGC में करियर बनाने की योजना बना रहे हैं, उन्हें 17 जुलाई 2026 को जारी होने वाले विस्तृत नोटिफिकेशन का इंतजार करना चाहिए. आवेदन करने से पहले योग्यता, आवश्यक दस्तावेज और चयन प्रक्रिया को ध्यानपूर्वक पढ़ना बेहद जरूरी होगा. साथ ही, आवेदन की अंतिम तिथि से पहले ऑनलाइन फॉर्म भरना बेहतर रहेगा ताकि तकनीकी समस्याओं से बचा जा सके.

ONGC ग्रेजुएट ट्रेनी भर्ती 2026 इंजीनियरिंग और जियोसाइंस क्षेत्र के युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है. शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी होने के साथ भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है और अब सभी की नजर 17 जुलाई को जारी होने वाले विस्तृत विज्ञापन पर है.

Tags: home-hero-pos-2ongcONGC Recruitmentsarkari naukri
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