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ONGC Vacancy: 180000 रुपये सैलरी वाली चाहिए नौकरी, तो फटाफट यहां करें आवेदन, हाथ से न जानें दें ये मौका

Sarkari Naukri ONGC Recruitment 2026: ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ONGC) में नौकरी (PSU Jobs) पाने का मन बना रहे युवाओं के लिए शानदार अवसर है. जो कोई भी इन पदों के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वे दिए गए बातों को ध्यान से अवश्य पढ़ें.

By: Munna Verma | Published: July 18, 2026 6:24:40 PM IST

ONGC Recruitment 2026 Sarkari Naukri: आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है.
ONGC Recruitment 2026 Sarkari Naukri: आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है.


ONGC Recruitment 2026: सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की तैयारी कर रहे इंजीनियरिंग और साइंस ग्रेजुएट्स के लिए शानदार अवसर सामने आया है. ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ONGC) ने E1 लेवल पर 52 जियोलॉजिस्ट और इंजीनियर पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. साथ ही इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 17 जुलाई शुरू हो गई है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 31 जुलाई तक या उससे पहले ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

यह भर्ती प्रक्रिया ONGC की आधिकारिक वेबसाइट ongcindia.com के माध्यम से पूरी की जाएगी. चयनित उम्मीदवारों को आकर्षक वेतन के साथ देश की प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी में काम करने का मौका मिलेगा.

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52 पदों पर होगी भर्ती

ONGC ने विज्ञापन संख्या 02/2026 के तहत इंजीनियर और जियोलॉजिस्ट पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को आधिकारिक नोटिफिकेशन ध्यानपूर्वक पढ़ने की सलाह दी गई है, ताकि योग्यता संबंधी सभी शर्तों को समझा जा सके. यदि कोई उम्मीदवार निर्धारित योग्यता पूरी नहीं करता है, तो उसका आवेदन निरस्त किया जा सकता है.

कौन कर सकता है आवेदन?

इन पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, M.Tech या M.Sc. की डिग्री होना अनिवार्य है.

अप्लाई करने की आयु सीमा

उम्मीदवार जो कोई भी इन पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं, उनकी आयुसीमा 26 वर्ष से 42 वर्ष के बीच होनी चाहिए. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ मिलेगा.

चयन प्रक्रिया कैसी होगी?

ONGC भर्ती 2026 में उम्मीदवारों का चयन तीन चरणों के आधार पर किया जाएगा:

कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT)
व्यक्तिगत इंटरव्यू
मेडिकल फिटनेस टेस्ट

इन सभी चरणों में सफल होने वाले उम्मीदवारों को अंतिम रूप से नियुक्ति दी जाएगी.

कितनी मिलेगी सैलरी?

इस भर्ती के तहत चयनित उम्मीदवारों को E1 लेवल पर नियुक्त किया जाएगा. उन्हें 60000 रुपये से 180000 रुपये प्रतिमाह तक का वेतन मिलेगा. इसके अलावा ONGC के नियमानुसार अन्य भत्ते और सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी, जिससे यह भर्ती इंजीनियरिंग और जियोलॉजी क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए बेहद आकर्षक बन जाती है.

आवेदन से पहले इन बातों का रखें ध्यान

उम्मीदवार आवेदन करने से पहले अपनी शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और अन्य योग्यता शर्तों की अच्छी तरह जांच कर लें. सभी दस्तावेज पहले से तैयार रखें और अंतिम समय की तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए समय रहते आवेदन पूरा करें. ONGC जैसी प्रतिष्ठित कंपनी में करियर बनाने का यह बेहतरीन अवसर है, इसलिए योग्य उम्मीदवार इसे हाथ से न जाने दें.

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Tags: home-hero-pos-2ongcONGC Recruitmentsarkari naukri
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