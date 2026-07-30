NVS Vacancy: नवोदय विद्यालय में नौकरी की भरमार, जल्द करें आवेदन, शानदार होगी सैलरी

NVS Recruitment 2026: सरकारी स्कूल में नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए नवोदय विद्यालय समिति (NVS) से जुड़ी भर्ती अहम अवसर लेकर आई है. 2026-27 शैक्षणिक सत्र के लिए जवाहर नवोदय विद्यालयों में कई कॉन्ट्रैक्ट आधारित टीचिंग और नॉन-टीचिंग पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई है. भर्ती में पद और क्षेत्र के अनुसार आवेदन की तारीख, योग्यता और चयन प्रक्रिया अलग हो सकती है.

NVS की क्षेत्रीय भर्तियों में अलग-अलग पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं. इनमें PGT, TGT और अन्य शिक्षक पदों के अलावा कुछ क्षेत्रों में Hostel Superintendent जैसे नॉन-टीचिंग पद भी शामिल हैं. शिक्षक पदों के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों ने 2026-27 सत्र के लिए अलग-अलग आवेदन विंडो जारी की थी.

हॉस्टल सुपरिटेंडेंट के लिए भी क्षेत्रवार भर्ती निकाली गई है. उदाहरण के तौर पर चंडीगढ़ रीजन ने 2026-27 सत्र के लिए 116 हॉस्टल सुपरिटेंडेंट पदों पर आवेदन आमंत्रित किए थे, जिनमें पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग पद शामिल थे.

पूरे भारत के जवाहर नवोदय विद्यालयों में काम का अवसर

जवाहर नवोदय विद्यालय देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित आवासीय विद्यालयों की व्यवस्था है. NVS के क्षेत्रीय कार्यालय अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में जरूरत के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की नियुक्ति करते हैं. यही वजह है कि उम्मीदवारों को केवल एक केंद्रीय नोटिफिकेशन पर निर्भर रहने के बजाय अपने NVS Regional Office की भर्ती सूचना भी देखनी चाहिए.

योग्यता पद के अनुसार होगी अलग

NVS Recruitment 2026 में शैक्षणिक योग्यता एक समान नहीं है. शिक्षक पदों के लिए संबंधित विषय में निर्धारित डिग्री, B.Ed. या अन्य जरूरी योग्यता मांगी जा सकती है, जबकि हॉस्टल सुपरिटेंडेंट जैसे पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता और अनुभव से जुड़ी अलग शर्तें हो सकती हैं. उदाहरण के तौर पर चंडीगढ़ रीजन के हॉस्टल सुपरिटेंडेंट नोटिफिकेशन में आवासीय विद्यालय की जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवार के लिए विद्यालय परिसर में रहना भी ड्यूटी का हिस्सा बताया गया है.

आवेदन करने से पहले क्या करें?

उम्मीदवारों को सबसे पहले संबंधित क्षेत्र की आधिकारिक NVS अधिसूचना डाउनलोड करनी चाहिए. इसमें पदवार योग्यता, आयु सीमा, मानदेय, आवेदन की अंतिम तारीख, जरूरी दस्तावेज और चयन प्रक्रिया की जानकारी दी जाती है.

इसके बाद निर्धारित ऑनलाइन लिंक के जरिए रजिस्ट्रेशन पूरा करें, शैक्षणिक दस्तावेज और अन्य जरूरी प्रमाणपत्र तैयार रखें और आवेदन सबमिट करने के बाद उसकी कॉपी सुरक्षित रख लें. कॉन्ट्रैक्ट भर्ती में चयन आम तौर पर संबंधित क्षेत्र के नियमों के अनुसार दस्तावेज सत्यापन, इंटरव्यू या अन्य निर्धारित प्रक्रिया से होता है.

उम्मीदवारों के लिए जरूरी सलाह

NVS की 2026-27 कॉन्ट्रैक्ट भर्तियों में क्षेत्रवार तारीखों और पदों में अंतर दिखाई देता है. इसलिए आवेदन करने से पहले सिर्फ सोशल मीडिया या दूसरे पोर्टल की जानकारी पर भरोसा न करें. संबंधित NVS Regional Office की आधिकारिक सूचना में दी गई अंतिम तारीख और पात्रता को ही अंतिम मानें.

ये भी पढ़ें…

HPRCA Vacancy: हेल्थ विभाग में इन पदों पर निकली वैकेंसी, बस चाहिए ये योग्यता, 25000 है महीने की सैलरी

DCP Vs DSP: कौन होता है ज्यादा ताकतवर? जानिए किसके पास होते हैं ज्यादा अधिकार और बड़ी जिम्मेदारियां