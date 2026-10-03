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NTPC Vacancy: एनटीपीसी में नौकरी पाने का शानदार मौका, आवेदन करने के बचे हैं चंद दिन, 200000 मिलेगी सैलरी

Sarkari Naukri NTPC Recruitment 2026: एनटीपीसी लिमिटेड में नौकरी (Govt Jobs) पाने का मन बना रहे युवाओं के लिए सुनहरा मौका है. इन पदों पर अप्लाई करने की सोच रहे हैं, तो दिए गए बातों को गौर से पढ़ें.

By: Munna Verma | Published: October 3, 2026 9:12:29 AM IST

NTPC Vacancy Sarkari Naukri 2026: आवेदन करने के लिए कुछ दिन बचे हैं.
NTPC Vacancy Sarkari Naukri 2026: आवेदन करने के लिए कुछ दिन बचे हैं.


NTPC Recruitment 2026: सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की तैयारी कर रहे SC/ST उम्मीदवारों के लिए NTPC Limited ने विशेष भर्ती अभियान शुरू किया है. कंपनी ने विज्ञापन संख्या 13/26 के तहत विभिन्न पदों पर कुल 19 बैकलॉग वैकेंसी घोषित की हैं. इनमें डिप्टी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, इंजीनियर और असिस्टेंट ऑफिसर जैसे पद शामिल हैं. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 29 सितंबर 2026 से शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 13 अक्टूबर 2026 शाम 6 बजे तक आवेदन कर सकते हैं. आवेदन NTPC के करियर पोर्टल ntpc.co.in के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा.

इस भर्ती में कुल छह पद शामिल हैं। इनमें डिप्टी मैनेजर (सिविल कंस्ट्रक्शन) 1 पद, डिप्टी मैनेजर (मैकेनिकल इरेक्शन) 9 पद, डिप्टी मैनेजर (इलेक्ट्रिकल इरेक्शन) 2 पद, असिस्टेंट मैनेजर (O&M-Mechanical) 2 पद, इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल इरेक्शन) 1 पद और असिस्टेंट ऑफिसर (सेफ्टी) 4 पद हैं. कुल 19 रिक्तियों में 8 पद SC और 11 पद ST उम्मीदवारों के लिए निर्धारित हैं. हालांकि, संगठन की आवश्यकता के अनुसार रिक्तियों की संख्या में बदलाव किया जा सकता है.

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NTPC Recruitment 2026 एलिजिबिलिटी

अधिकांश इंजीनियरिंग पदों के लिए संबंधित क्षेत्र में फुल-टाइम B.E./B.Tech डिग्री जरूरी है. डिप्टी मैनेजर पदों के लिए संबंधित क्षेत्र में कम से कम 8 वर्ष का अनुभव मांगा गया है, जिसमें निर्धारित अवधि का साइट अनुभव भी शामिल है. 

असिस्टेंट मैनेजर (मैकेनिकल) के लिए 200 MW या उससे अधिक क्षमता वाले पावर प्लांट में अनुभव आवश्यक है. इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल इरेक्शन) पद के लिए बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर या पावर प्रोजेक्ट्स में कम से कम 3 वर्ष का संबंधित साइट अनुभव चाहिए.
असिस्टेंट ऑफिसर (सेफ्टी) के लिए इंजीनियरिंग डिग्री के साथ मान्यता प्राप्त सरकारी संस्थान से इंडस्ट्रियल सेफ्टी में डिप्लोमा/एडवांस डिप्लोमा/PG डिप्लोमा जरूरी है.

NTPC में चयन होने पर मिलेगी सैलरी

पद के अनुसार IDA पे स्केल अलग-अलग है.
डिप्टी मैनेजर- 70,000 रुपये से 2,00,000
असिस्टेंट मैनेजर- 60,000 रुपये से 1,80,000 रुपये
 इंजीनियर- 50,000 रुपये से 1,60,000 रुपये
असिस्टेंट ऑफिसर- 30,000 रुपये से 1,20,000 रुपये

यहां देखें आवेदन लिंक और नोटिफिकेशन

NTPC Recruitment 2026 के लिए अप्लाई करने का लिंक
NTPC Recruitment 2026 नोटिफिकेशन

NTPC में ऐसे मिलेगी नौकरी

NTPC जरूरत के अनुसार उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग और शॉर्टलिस्टिंग कर सकता है. चयन प्रक्रिया में लिखित/कंप्यूटर आधारित परीक्षा, इंटरव्यू या दोनों शामिल हो सकते हैं. केवल न्यूनतम योग्यता पूरी करने से चयन प्रक्रिया में आगे बढ़ने की गारंटी नहीं है.

उम्मीदवारों को आवेदन की अंतिम तारीख का इंतजार नहीं करना चाहिए. 13 अक्टूबर 2026 शाम 6 बजे तक ऑनलाइन आवेदन पूरा करना जरूरी है. चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति से पहले NTPC के मेडिकल बोर्ड/अधिकारी से मेडिकल जांच भी करानी होगी.

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