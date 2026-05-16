NTPC Vacancy: एनटीपीसी में बिना लिखित परीक्षा नौकरी पाने का मौका, बस करना है ये काम, बढ़िया है मंथली सैलरी

NTPC Vacancy 2026: एनटीपीसी लिमिटेड, भारत के प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) में से एक है. अगर आप यहां काम करने का मन बना रहे हैं, तो आपके लिए बढ़िया मौका है. इसके लिए एनटीपीसी ने GATE-2025 स्कोर के माध्यम से इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनी (EET) के पदों के लिए भर्तियां निकाली है. यह भर्ती नए इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए एक बेहतरीन अवसर है, जहां उन्हें मजबूत करियर ग्रोथ, चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट्स और आकर्षक वेतन पैकेज मिलने की संभावना है.

एनटीपीसी के इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 मई 2026 से शुरू होगी और 29 मई 2026 तक जारी रहेगी. उम्मीदवारों के लिए यह समय सीमित है, इसलिए आवेदन जल्दी करना बेहद जरूरी है.

NTPC EET 2026 रिक्तियों का विवरण

NTPC EET 2026 भर्ती निम्नलिखित पदों के लिए खुली है:

माइनिंग इंजीनियरिंग (E1 ग्रेड): 25 रिक्तियां

सिविल / कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग (E1 ग्रेड): 27 रिक्तियां (*OBC बैकलॉग)

ये पद उन नए इंजीनियरों के लिए हैं जो भारत के ऊर्जा क्षेत्र में योगदान देना चाहते हैं और व्यावसायिक अनुभव के साथ अपने करियर को नई ऊँचाईयों तक ले जाना चाहते हैं.

फॉर्म भरने के लिए जरूरी योग्यता

माइनिंग इंजीनियरिंग: B.E./B.Tech माइनिंग इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए.

सिविल / कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग: B.E./B.Tech सिविल या कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट होना चाहिए.

अन्य आवश्यकताएं:

वैध GATE-2025 स्कोर अनिवार्य.

आयु और अन्य मानदंड आधिकारिक NTPC अधिसूचना के अनुसार होगी.

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले आधिकारिक अधिसूचना में सभी योग्यता मानदंडों को ध्यानपूर्वक पढ़ें.

ऐसे भरे जाएंगे ऑनलाइन फॉर्म

NTPC के आधिकारिक करियर पोर्टल पर जाएं.

“Career Opportunities / Job Openings” पर क्लिक करें.

NTPC EET 2025 अधिसूचना (Advt-07/26) चुनें.

GATE-2025 विवरण का उपयोग करके पंजीकरण करें.

आवेदन पत्र भरें और सभी जानकारी की समीक्षा करें.

निर्देशों के अनुसार आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें.

फॉर्म जमा करें और प्रिंटआउट निकालें.

अंतिम दिन के पास आवेदन करने से तकनीकी समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए समय से पहले आवेदन पूरा करना महत्वपूर्ण है.

NTPC से जुड़ने के फायदे

NTPC Limited केवल एक नौकरी नहीं देती, बल्कि यह दीर्घकालिक करियर अवसर भी प्रदान करती है. चयनित उम्मीदवारों को मिलते हैं:

तेज़ करियर ग्रोथ और प्रमोशन के अवसर

प्रतिस्पर्धी वेतन और लाभ

बिजली उत्पादन और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम करने का अनुभव

यह सिर्फ़ नौकरी नहीं, बल्कि भारत की विकास गाथा का हिस्सा बनने का अवसर है. GATE-2025 के माध्यम से NTPC के साथ करियर की मजबूत शुरुआत करने का यह सुनहरा अवसर है.

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