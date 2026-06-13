NTPC Vacancy: 190000 सैलरी वाली चाहिए नौकरी, तो एनटीपीसी में फटाफट करें आवेदन, बिना लिखित परीक्षा होगा चयन

NTPC Recruitment 2026: देश की प्रमुख ऊर्जा कंपनी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन (NTPC) ने वर्ष 2026 के लिए सीनियर एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. यह भर्ती अभियान कुल 4 रिक्त पदों को भरने के लिए आयोजित किया जा रहा है. इंजीनियरिंग क्षेत्र में लंबा अनुभव रखने वाले योग्य उम्मीदवारों के लिए यह एक शानदार करियर अवसर साबित हो सकता है.

उम्मीदवार जो कोई भी इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे एनटीपीसी की आधिकारिक वेबसाइट ntpc.co.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 12 जून 2026 से शुरू हो चुकी है और इच्छुक अभ्यर्थी 26 जून 2026 तक आवेदन कर सकेंगे. आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे.

भरे जाने वाले पदों का विवरण

सीनियर एग्जीक्यूटिव (मटेरियल एवं सप्लाई चेन मैनेजमेंट) – 1 पद

सीनियर एग्जीक्यूटिव (ग्रीन केमिकल) – 1 पद

एग्जीक्यूटिव (रेगुलेटरी अफेयर्स – न्यूक्लियर) – 1 पद

एग्जीक्यूटिव (इंजीनियरिंग – न्यूक्लियर) – 1 पद

कुल पदों की संख्या: 4

शैक्षणिक योग्यता और अनुभव

NTPC ने प्रत्येक पद के लिए विशेष योग्यता और अनुभव निर्धारित किया है. उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग की डिग्री होना आवश्यक है. कुछ पदों के लिए MBA को अतिरिक्त लाभ माना जाएगा. सीनियर एग्जीक्यूटिव पदों के लिए कम से कम 22 वर्षों का कार्यानुभव आवश्यक है, जबकि एग्जीक्यूटिव पदों के लिए 15 वर्षों का अनुभव मांगा गया है. न्यूक्लियर एवं ग्रीन केमिकल क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी.

फॉर्म भरने के लिए जरूरी आयु सीमा

भर्ती में आवेदन करने के लिए अधिकतम आयु सीमा पदानुसार निर्धारित की गई है:

सीनियर एग्जीक्यूटिव पद – अधिकतम 55 वर्ष

एग्जीक्यूटिव पद – अधिकतम 50 वर्ष

देना होगा आवेदन शुल्क

सामान्य / EWS / OBC वर्ग उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क – 500 रुपये

SC / ST / PwBD / भूतपूर्व सैनिक / महिला उम्मीदवार – शुल्क मुक्त

चयन होने पर मिलने वाली सैलरी

NTPC अपने कर्मचारियों को बेहतरीन वेतन और सुविधाएं प्रदान करता है. चयनित उम्मीदवारों को निम्न वेतन मिलेगा:

सीनियर एग्जीक्यूटिव: 1,90,000 प्रतिमाह

एग्जीक्यूटिव: 1,50,000 प्रतिमाह

इसके अलावा कंपनी आवास या HRA, रिटेंशन बेनिफिट तथा स्वयं, जीवनसाथी, आश्रित माता-पिता और दो बच्चों के लिए चिकित्सा सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी.

यदि आपके पास इंजीनियरिंग क्षेत्र में व्यापक अनुभव है और आप भारत की अग्रणी ऊर्जा कंपनी में उच्च पद पर कार्य करना चाहते हैं, तो NTPC Recruitment 2026 आपके लिए बेहतरीन अवसर हो सकता है.