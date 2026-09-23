NTPC Vacancy: 120000 की चाहिए सैलरी, तो एनटीपीसी में फटाफट करें अप्लाई, ऐसे होगा सेलेक्शन

NTPC Recruitment 2026: पावर सेक्टर की प्रमुख कंपनी NTPC लिमिटेड ने कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के क्षेत्र में करियर बनाने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए भर्ती का मौका दिया है. कंपनी ने असिस्टेंट ऑफिसर (कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन) के 15 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार NTPC के आधिकारिक करियर पोर्टल ntpc.co.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन की अंतिम तारीख 5 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है.

यह भर्ती विज्ञापन संख्या 12/26 के तहत E0 ग्रेड में की जा रही है. चयनित उम्मीदवारों को IDA पे स्केल 30,000 रुपये से 1,20,000 रुपये के अनुसार वेतन मिलेगा. आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 29 वर्ष होनी चाहिए.

NTPC Assistant Officer Vacancy 2026: कितने पद?

कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन पदों के लिए कुल 15 रिक्तियां निर्धारित की गई हैं. इनमें कैटेगरी के अनुसार पदों का विवरण इस प्रकार है:

UR: 8 पद

EWS: 1 पद

OBC: 3 पद

SC: 2 पद

ST: 1 पद

कुल: 15 पद

NTPC Vacancy 2026: महत्वपूर्ण तारीखें

आवेदन शुरू: 21 सितंबर 2026

आवेदन की अंतिम तारीख: 5 अक्टूबर 2026

NTPC Recruitment 2026 Application Fee: कितनी है फीस?

General, EWS और OBC वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन के लिए 500 रुपये नॉन-रिफंडेबल फीस जमा करनी होगी. वहीं SC, ST, PwBD, XSM और महिला उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क से छूट दी गई है.

NTPC Recruitment 2026 Eligibility: कौन कर सकता है आवेदन?

इस भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय में कम से कम 60 प्रतिशत अंकों के साथ फुल-टाइम बैचलर डिग्री होनी चाहिए. इसके अलावा उम्मीदवार के पास मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म या एडवरटाइजिंग एंड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन/पब्लिक रिलेशंस में कम से कम 60 प्रतिशत अंकों के साथ फुल-टाइम दो वर्षीय पोस्टग्रेजुएट डिग्री या पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा होना आवश्यक है. उम्मीदवारों को आवेदन से पहले आधिकारिक विज्ञापन में दी गई विस्तृत योग्यता शर्तों को जरूर देखना चाहिए.

यहां देखें आवेदन लिंक और नोटिफिकेशन

NTPC Recruitment 2026 के लिए अप्लाई करने का लिंक

NTPC Recruitment 2026 नोटिफिकेशन

NTPC Assistant Officer Selection Process: कैसे होगा चयन?

उम्मीदवारों का चयन NTPC की निर्धारित भर्ती प्रक्रिया के आधार पर किया जाएगा. इसमें ऑनलाइन लिखित परीक्षा/कंप्यूटर आधारित टेस्ट और इंटरव्यू शामिल होंगे. अंतिम चयन में ऑनलाइन लिखित परीक्षा को 85 प्रतिशत और इंटरव्यू को 15 प्रतिशत वेटेज दिया जाएगा. लिखित परीक्षा में Subject Knowledge Test (SKT) और Executive Aptitude Test (EAT) शामिल होंगे. उम्मीदवारों को दोनों टेस्ट में निर्धारित मानकों के अनुसार क्वालिफाई करना होगा.

उम्मीदवारों को सलाह है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें. आवेदन जमा करने से पहले शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, आरक्षण और अन्य पात्रता शर्तों को आधिकारिक भर्ती विज्ञापन से अच्छी तरह जांचना जरूरी है. भर्ती से संबंधित किसी भी बदलाव या नए अपडेट की जानकारी NTPC की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी.