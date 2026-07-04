Home > जॉब > NTPC Story: इंजीनियरिंग की डिग्री, फिर मैनेजमेंट ट्रेनी के तौर पर शुरू किया करियर, अब मिली ये बड़ी जिम्मेदारी

NTPC Story: इंजीनियरिंग की डिग्री, फिर मैनेजमेंट ट्रेनी के तौर पर शुरू किया करियर, अब मिली ये बड़ी जिम्मेदारी

NTPC माइनिंग लिमिटेड को नया नेतृत्व मिला है. अनुभवी अधिकारी सुब्रत कुमार दास ने 17 जून 2026 को रांची मुख्यालय में CEO का पदभार संभाला और कंपनी की कमान आधिकारिक रूप से अपने हाथों में ली.

By: Munna Verma | Published: July 4, 2026 4:33:28 PM IST

NTPC Story: इन्हें मिली बड़ी जिम्मेदारी
NTPC Story: इन्हें मिली बड़ी जिम्मेदारी


NTPC Story: भारत के ऊर्जा क्षेत्र की प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी NTPC की कोयला खनन इकाई NTPC माइनिंग लिमिटेड (NML) को नया नेतृत्व मिल गया है. अनुभवी अधिकारी सुब्रत कुमार दास ने कंपनी के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के रूप में कार्यभार संभाल लिया है. उन्होंने 17 जून 2026 को रांची स्थित कंपनी के मुख्यालय में आधिकारिक रूप से पदभार ग्रहण किया.

ऊर्जा और बिजली क्षेत्र में करीब 37 वर्षों का अनुभव रखने वाले दास की नियुक्ति को NTPC माइनिंग लिमिटेड के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि उनका व्यापक अनुभव कंपनी की परिचालन क्षमता बढ़ाने और घरेलू कोयला उत्पादन को नई दिशा देने में अहम भूमिका निभाएगा.

You Might Be Interested In

इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से CEO तक का प्रेरणादायक सफर

सुब्रत कुमार दास पेशे से एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं. उन्होंने वर्ष 1989 में NTPC में एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी. इसके बाद उन्होंने संगठन के विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों में जिम्मेदारियां निभाते हुए अपने नेतृत्व और तकनीकी कौशल का परिचय दिया.

करीब चार दशकों के करियर में उन्होंने बिजली उत्पादन, प्लांट संचालन, ईंधन प्रबंधन और परियोजना क्रियान्वयन जैसे क्षेत्रों में गहरा अनुभव हासिल किया है. यही अनुभव उन्हें NTPC समूह के वरिष्ठ और भरोसेमंद अधिकारियों की श्रेणी में शामिल करता है.

कई अहम परियोजनाओं में निभाई महत्वपूर्ण भूमिका

अपने करियर के शुरुआती वर्षों में डैश ने सिंगरौली और तालचेर कनिहा पावर स्टेशनों में इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस और ऑपरेशन्स से जुड़े कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया. बाद में उन्हें NTPC के कॉर्पोरेट सेंटर में बिजनेस एक्सीलेंस और फ्यूल मैनेजमेंट विभागों में जिम्मेदारी सौंपी गई. इन भूमिकाओं के दौरान उन्होंने संचालन में दक्षता बढ़ाने और ऊर्जा उत्पादन से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में योगदान दिया.

2024-25 में रखा खनन क्षेत्र में कदम

डैश ने वर्ष 2024-25 में NTPC माइनिंग लिमिटेड की सबसे बड़ी कोयला खनन परियोजना पकरी बरवाडीह में प्रोजेक्ट हेड के रूप में जिम्मेदारी संभाली. इस परियोजना के दौरान उन्होंने खनन संचालन, संसाधन प्रबंधन और परियोजना निष्पादन में प्रभावी नेतृत्व का प्रदर्शन किया. खनन क्षेत्र में उनके अनुभव को देखते हुए अब उन्हें NTPC माइनिंग लिमिटेड का CEO बनाया गया है.

कंपनी के भविष्य से जुड़ी बढ़ीं उम्मीदें

विशेषज्ञों का मानना है कि सुब्रत कुमार दास का बिजली उत्पादन और कोयला खनन दोनों क्षेत्रों में अनुभव कंपनी को रणनीतिक रूप से मजबूत बनाएगा. उनकी अगुवाई में NTPC माइनिंग लिमिटेड से परिचालन दक्षता बढ़ाने, उत्पादन क्षमता में सुधार करने और भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने की उम्मीद की जा रही है. भारत में बढ़ती बिजली मांग को देखते हुए घरेलू कोयला उत्पादन का महत्व लगातार बढ़ रहा है. ऐसे में NTPC माइनिंग लिमिटेड की भूमिका भी पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है.

भारत की ऊर्जा सुरक्षा में निभाएंगे अहम भूमिका

NTPC माइनिंग लिमिटेड का उद्देश्य देश में कोयले के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना और ऊर्जा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग देना है. कंपनी के नए CEO के रूप में सुब्रत कुमार दास से उम्मीद की जा रही है कि वे आधुनिक तकनीक, बेहतर प्रबंधन और प्रभावी रणनीति के माध्यम से कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे. उनकी नियुक्ति केवल एक प्रशासनिक बदलाव नहीं, बल्कि NTPC माइनिंग लिमिटेड के भविष्य की विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव मानी जा रही है.

ये भी पढ़ें…

Rajasthan CET Vacancy: राजस्थान सरकार में नौकरी पाने का गोल्डन चांस, ग्रेजुएट करें अप्लाई, आज से आवेदन शुरू

Tags: NTPC
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बारिश में कैसे हटाएं सब्जियों से चिपके जिद्दी कीटाणु!

July 3, 2026

मलाइका अरोड़ा ने मोनोकनी में दिखाई बोल्डनेस

July 3, 2026

ज्यादा मात्रा में सौंफ खाने के नुकसान

July 3, 2026

आंखों की रोशनी बढ़ने के लिए क्या खाएं?

July 3, 2026

फ्रेश रहने के लिए कौन से फल खाएं?

July 2, 2026

ज्यादा मसाले वाला खाना खाने के नुकसान

July 2, 2026
NTPC Story: इंजीनियरिंग की डिग्री, फिर मैनेजमेंट ट्रेनी के तौर पर शुरू किया करियर, अब मिली ये बड़ी जिम्मेदारी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

NTPC Story: इंजीनियरिंग की डिग्री, फिर मैनेजमेंट ट्रेनी के तौर पर शुरू किया करियर, अब मिली ये बड़ी जिम्मेदारी
NTPC Story: इंजीनियरिंग की डिग्री, फिर मैनेजमेंट ट्रेनी के तौर पर शुरू किया करियर, अब मिली ये बड़ी जिम्मेदारी
NTPC Story: इंजीनियरिंग की डिग्री, फिर मैनेजमेंट ट्रेनी के तौर पर शुरू किया करियर, अब मिली ये बड़ी जिम्मेदारी
NTPC Story: इंजीनियरिंग की डिग्री, फिर मैनेजमेंट ट्रेनी के तौर पर शुरू किया करियर, अब मिली ये बड़ी जिम्मेदारी