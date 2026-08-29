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AMU से शुरू हुआ सफर IIT Delhi तक पहुंचा, Power Sector में चमका करियर, अब NTPC Green में मिली अहम जिम्मेदारी

NTPC Success Story: PESB ने सरित माहेश्वरी के नाम की NTPC Green Energy के अगले MD के लिए सिफारिश की है. 35+ वर्षों के अनुभव वाले माहेश्वरी का पावर सेक्टर में लंबा करियर रहा है.

By: Munna Verma | Published: August 29, 2026 12:44:03 PM IST

NTPC Success Story: NTPC Green Energy के अगले MD होंगे सरित माहेश्वरी
NTPC Success Story: NTPC Green Energy के अगले MD होंगे सरित माहेश्वरी


NTPC Success Story: एनटीपीसी के ग्रीन एनर्जी कारोबार से जुड़ी कंपनी NTPC Green Energy Limited (NGEL) को जल्द ही नया मैनेजिंग डायरेक्टर मिल सकता है. पब्लिक एंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड (PESB) पैनल ने इस पद के लिए सरित माहेश्वरी के नाम की सिफारिश की है. फिलहाल माहेश्वरी NGEL में Chief Executive Officer (CEO) और Chief Managerial Officer के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

यह फैसला ऐसे समय में आया है जब भारत में रिन्यूएबल एनर्जी और क्लीन एनर्जी क्षमता बढ़ाने पर लगातार जोर दिया जा रहा है. ऐसे में NGEL के शीर्ष नेतृत्व में बदलाव को पावर और ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिहाज से अहम माना जा रहा है.

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10 उम्मीदवारों में से सरित माहेश्वरी का चयन

PESB की चयन प्रक्रिया में मैनेजिंग डायरेक्टर पद के लिए कुल 10 उम्मीदवारों का इंटरव्यू लिया गया. इन उम्मीदवारों में तीन NTPC Limited से थे, जबकि अन्य उम्मीदवार देश की प्रमुख पावर और एनर्जी कंपनियों से आए थे. इनमें दामोदर वैली कॉर्पोरेशन (DVC), पत्रतु विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (PVUNL), NGEL, SJVN लिमिटेड, NHPC लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (PFC) और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) के अधिकारी शामिल थे. इंटरव्यू प्रक्रिया के बाद पैनल ने सरित माहेश्वरी को इस पद के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार के तौर पर सिफारिश की.

35 साल से ज्यादा का पावर सेक्टर अनुभव

सरित माहेश्वरी के पास पावर सेक्टर में 35 वर्षों से अधिक का पेशेवर अनुभव है. वह लंबे समय से NTPC समूह से जुड़े रहे हैं और कंपनी के कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स तथा ग्रीन एनर्जी पहलों में नेतृत्व की भूमिका निभा चुके हैं. माहेश्वरी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री, IIT दिल्ली से Power Generation Technology में मास्टर डिग्री और IGNOU से MBA किया है.

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NTPC के कई अहम पदों पर संभाली जिम्मेदारी

NGEL में वर्तमान भूमिका से पहले माहेश्वरी NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड और NTPC राजस्थान ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के CEO रह चुके हैं. NTPC राजस्थान ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, NGEL और राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का 74:26 हिस्सेदारी वाला जॉइंट वेंचर है. इसके अलावा उन्होंने NTPC Korba में Head of Project सहित कई महत्वपूर्ण नेतृत्वकारी पदों पर भी काम किया है.

ग्रीन एनर्जी विस्तार में होगी बड़ी भूमिका

NGEL, NTPC के ग्रीन बिजनेस को आगे बढ़ाने वाली प्रमुख कंपनी है. ऐसे में मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर सरित माहेश्वरी के सामने कंपनी की रिन्यूएबल एनर्जी परियोजनाओं और भविष्य की ग्रीन एनर्जी रणनीति को आगे ले जाने की बड़ी जिम्मेदारी होगी. हालांकि PESB की सिफारिश के बाद नियुक्ति की अंतिम प्रक्रिया संबंधित सरकारी मंजूरियों के बाद पूरी होगी.

Tags: home-hero-pos-3NTPCSuccess story
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