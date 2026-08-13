NTPC Vacancy: एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी में नौकरी पाने का मौका, बस करना होगा ये काम, 200000 मिलेगी सैलरी

NTPC Green Energy Recruitment 2026: सरकारी कंपनी में नौकरी (Sarkari Naukri) की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है. NTPC Green Energy Limited (NGEL) ने मैनेजर के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं. यह कंपनी National Thermal Power Corporation (NTPC) की सहायक कंपनी है और इस भर्ती के जरिए रिन्यूएबल एनर्जी, फाइनेंस और लैंड सहित अलग-अलग विभागों में कुल 34 मैनेजर पद भरे जाएंगे.

योग्य और इच्छुक उम्मीदवार इन पदों के लिए ऑनलाइन आधिकारिक वेबसाइट ngel.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया 11 अगस्त 2026 से शुरू हो चुकी है, जबकि आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है.

NTPC Green Energy Vacancy 2026: कितने पद?

इस भर्ती अभियान के तहत मैनेजर स्तर के कुल 34 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. पदों का संबंध मुख्य रूप से Renewable Energy, Finance और Land जैसे क्षेत्रों से है। संबंधित क्षेत्र में अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों के लिए यह एक बेहतरीन अवसर हो सकता है.

NTPC Green Energy Recruitment 2026: महत्वपूर्ण तारीखें

आवेदन शुरू होने की तारीख: 11 अगस्त 2026

आवेदन की अंतिम तारीख: 31 अगस्त 2026

शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए?

पद के अनुसार उम्मीदवार के पास निर्धारित शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए. इसमें निम्न में से संबंधित योग्यता शामिल है:

बैचलर डिग्री/ग्रेजुएशन

चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA)

कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट (CMA)

पोस्टग्रेजुएट डिग्री

पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा

सिर्फ डिग्री होना पर्याप्त नहीं है. उम्मीदवार के पास संबंधित क्षेत्र में निर्धारित प्रोफेशनल कार्य अनुभव भी होना जरूरी है. इसलिए आवेदन करने से पहले पद के अनुसार विस्तृत योग्यता शर्तों को ध्यान से जांचना जरूरी है.

NTPC Manager Recruitment 2026: आयु सीमा

मैनेजर पदों के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट मिलने का प्रावधान हो सकता है.

2 लाख तक मिलेगी सैलरी

NTPC Green Energy में चयनित उम्मीदवारों को आकर्षक वेतन दिया जाएगा. मैनेजर पदों के लिए मासिक वेतन 70,000 से 2,00,000 तक निर्धारित है. पद और कंपनी के लागू नियमों के अनुसार अन्य सुविधाएं और लाभ भी मिल सकते हैं.

कैसे होगा उम्मीदवारों का चयन?

उम्मीदवारों का चयन एक से अधिक चरणों के आधार पर किया जाएगा. संभावित चयन प्रक्रिया में आवेदन की स्क्रीनिंग, लिखित परीक्षा, ग्रुप डिस्कशन (GD) और पर्सनल इंटरव्यू शामिल हैं. अंतिम चयन उम्मीदवार के प्रदर्शन और भर्ती के निर्धारित मानदंडों के आधार पर किया जाएगा.

उम्मीदवारों को सलाह है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार न करें और समय रहते ऑनलाइन आवेदन पूरा कर लें. साथ ही आवेदन करने से पहले संबंधित पद की योग्यता, अनुभव, आयु सीमा और अन्य शर्तों को आधिकारिक भर्ती अधिसूचना में जरूर पढ़ें.