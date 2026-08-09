Home > जॉब > NTA Bharti: एनटीए में बिना लिखित परीक्षा नौकरी पाने का मौका, बस करना है ये काम, शानदार है मंथली सैलरी

NTA Bharti: एनटीए में बिना लिखित परीक्षा नौकरी पाने का मौका, बस करना है ये काम, शानदार है मंथली सैलरी

Sarkari Naukri NTA Recruitment 2026: एनटीए में नौकरी (Govt Jobs) की तलाश रहे युवाओं के लिए बढ़िया मौका है. इन पदों पर आवेदन करने से पहले दिए गए बातों को ध्यान से पढ़ें.

By: Munna Verma | Published: August 9, 2026 9:36:19 AM IST

NTA Recruitment 2026 Sarkari Naukri: सरकारी नौकरी पाने का बढ़िया अवसर है.
NTA Recruitment 2026 Sarkari Naukri: सरकारी नौकरी पाने का बढ़िया अवसर है.


NTA Recruitment 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने वर्ष 2026 में अलग-अलग प्रोफेशनल क्षेत्रों में काम करने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए कई अवसर जारी किए हैं. इस भर्ती अभियान में कंटेंट क्रिएशन, रिसर्च, डेटा एनालिसिस, मीडिया मॉनिटरिंग, टेस्ट सिक्योरिटी और लाइव ऑपरेशन्स जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़े पद शामिल हैं. जो कोई भी इन पदों पर आवेदन करने के इच्छुक एवं योग्य हैं, वे एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट nta.ac.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं.

यह भर्ती उन उम्मीदवारों के लिए खास हो सकती है, जो शिक्षा और परीक्षा संचालन से जुड़े राष्ट्रीय स्तर के संस्थान के साथ अपने अनुभव और विशेषज्ञता का उपयोग करना चाहते हैं. इच्छुक उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले संबंधित पद की योग्यता, अनुभव और अन्य शर्तों को ध्यान से अवश्य पढ़ें.

You Might Be Interested In

NTA भर्ती 2026 में किन पदों पर मौका?

NTA की ओर से जारी अवसरों में विशेषज्ञ स्तर के साथ-साथ Young Professional की भूमिकाएं भी शामिल हैं. 

वीडियो एडिटर-कम-ग्राफिक डिजाइनर: 1 पद
इंग्लिश कंटेंट राइटर: 1 पद
डेटा एनालिस्ट-कम-मीडिया मॉनिटरिंग एग्जीक्यूटिव: 1 पद
रिसर्चर: 1 पद
जनरल मैनेजर – टेस्ट सिक्योरिटी एंड लाइव ऑपरेशन्स: 1 पद
यंग प्रोफेशनल – एकेडमिक रिसर्च: 12 पद
यंग प्रोफेशनल – लीगल रिसर्च: 2 पद
यंग प्रोफेशनल – फाइनेंस और अकाउंट्स रिसर्च: 2 पद

इन पदों के माध्यम से अलग-अलग शैक्षणिक और प्रोफेशनल बैकग्राउंड वाले उम्मीदवारों को अपनी विशेषज्ञता के अनुरूप काम करने का अवसर मिल सकता है.

UPSC प्रतिभा सेतु के जरिए यंग प्रोफेशनल पद

NTA ने UPSC के ‘प्रतिभा सेतु’ पोर्टल के माध्यम से भी Young Professional भूमिकाओं के लिए अवसर उपलब्ध कराए हैं. इनमें एकेडमिक रिसर्च, लीगल रिसर्च, फाइनेंस और अकाउंट्स रिसर्च जैसे क्षेत्र प्रमुख हैं. प्रतिभा सेतु पहल का उद्देश्य योग्य उम्मीदवारों को उनकी शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर अनुभव के अनुरूप उपयुक्त अवसरों से जोड़ना है. इसलिए संबंधित उम्मीदवारों के लिए यह अपने प्रोफेशनल अनुभव को बेहतर मंच तक पहुंचाने का उपयोगी अवसर हो सकता है.

NTA Recruitment 2026: ऐसे करें आवेदन

आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को NTA की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर संबंधित भर्ती विज्ञापन देखना होगा. इसके बाद पद की योग्यता और आवेदन संबंधी निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें.

NTA की आधिकारिक वेबसाइट nta.ac.in पर जाएं.
संबंधित भर्ती विज्ञापन को खोलें.
पद की योग्यता और अनुभव संबंधी शर्तें जांचें.
निर्धारित आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें.
मांगी गई जानकारी सही-सही भरें.
आवश्यक दस्तावेज और प्रमाण पत्र संलग्न करें.
आवेदन को निर्धारित ईमेल पते dir-admin@nta.gov.in पर भेजें.
भविष्य के संदर्भ के लिए आवेदन की एक प्रति सुरक्षित रखें.

आवेदन से पहले इन बातों का रखें ध्यान

उम्मीदवार आवेदन भेजने से पहले यह सुनिश्चित करें कि वे संबंधित पद के लिए निर्धारित सभी योग्यता शर्तों को पूरा करते हैं. साथ ही, आवेदन में दी गई जानकारी और संलग्न दस्तावेजों को दोबारा जांचना जरूरी है. भर्ती से जुड़ी अंतिम और आधिकारिक जानकारी के लिए NTA की वेबसाइट पर उपलब्ध विज्ञापन को ही आधार मानें.

Tags: home-hero-pos-3NTANTA Recruitmentsarkari naukri
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

क्या था ऑपरेशन सफेद सागर?

August 9, 2026

ज्यादा मसूर की दाल खाने के नुकसान

August 8, 2026

भुनी अदरक खाने के फायदे

August 8, 2026

होटल के बेडरूम में क्यों होती है कुर्सी?

August 8, 2026

5 एक्टर्स, जिन्होंने अपनी से बड़ी उम्र की हसीनाओं संग...

August 8, 2026

टीम इंडिया का कौन से खिलाड़ी किस चोट से परेशान?...

August 8, 2026
NTA Bharti: एनटीए में बिना लिखित परीक्षा नौकरी पाने का मौका, बस करना है ये काम, शानदार है मंथली सैलरी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

NTA Bharti: एनटीए में बिना लिखित परीक्षा नौकरी पाने का मौका, बस करना है ये काम, शानदार है मंथली सैलरी
NTA Bharti: एनटीए में बिना लिखित परीक्षा नौकरी पाने का मौका, बस करना है ये काम, शानदार है मंथली सैलरी
NTA Bharti: एनटीए में बिना लिखित परीक्षा नौकरी पाने का मौका, बस करना है ये काम, शानदार है मंथली सैलरी
NTA Bharti: एनटीए में बिना लिखित परीक्षा नौकरी पाने का मौका, बस करना है ये काम, शानदार है मंथली सैलरी