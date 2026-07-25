NTA Vacancy: एनटीए में नौकरी पाने का बेहतरीन मौका, बिना लिखित परीक्षा होगा चयन, अच्छी मिलेगी सैलरी

NTA Recruitment 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए बड़े स्तर पर भर्ती अभियान शुरू किया है. NEET पेपर लीक और अन्य परीक्षाओं में सामने आई अनियमितताओं के बाद एजेंसी ने प्रशासनिक सुधारों को तेज करते हुए 47 अधिकारियों को हटाया है. इसके साथ ही चार जनरल मैनेजर और 16 यंग प्रोफेशनल्स की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

यह भर्ती प्रोफेसर के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली हाई-लेवल एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिशों के आधार पर की जा रही है. शिक्षा मंत्रालय के तहत काम करने वाली NTA का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाना है.

चार महत्वपूर्ण विभागों के लिए होगी जनरल मैनेजर की नियुक्ति

NTA ने चार अलग-अलग क्षेत्रों के लिए जनरल मैनेजर पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया है. इन अधिकारियों को एजेंसी के प्रमुख कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी.

1. असेसमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एवं साइकोमेट्रिक्स: इस पद पर नियुक्त अधिकारी प्रश्न बैंक तैयार करने, परीक्षा नॉर्मलाइजेशन, इक्वेटिंग, कैलिब्रेशन, कंप्यूटर एडेप्टिव टेस्टिंग (CAT) और AI आधारित मूल्यांकन प्रणाली की निगरानी करेंगे.

2. टेस्ट सेंटर नेटवर्क ऑपरेशन्स: यह जनरल मैनेजर देश के 500 से अधिक शहरों और चुनिंदा अंतरराष्ट्रीय केंद्रों पर परीक्षा संचालन की जिम्मेदारी संभालेंगे. परीक्षा केंद्रों की गुणवत्ता, क्षमता योजना, दिव्यांग अभ्यर्थियों की सुविधाएं और राज्य एवं जिला प्रशासन के साथ समन्वय भी इसी पद की जिम्मेदारी होगी.

3. इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी: इस पद पर नियुक्त अधिकारी NTA के चीफ इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर के रूप में कार्य करेंगे. साइबर सुरक्षा, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, IT एक्ट 2000 और CERT-In दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करना इनके प्रमुख कार्यों में शामिल रहेगा.

4. सतर्कता, जांच एवं फोरेंसिक: इस विभाग का जनरल मैनेजर परीक्षा संबंधी गड़बड़ियों की जांच, डिजिटल फोरेंसिक विश्लेषण तथा CBI, IB, ED और राज्य एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करेगा.

UPSC प्रतिभा सेतु पोर्टल के जरिए होगी यंग प्रोफेशनल्स की भर्ती

NTA पहली बार UPSC के ‘प्रतिभा सेतु’ पोर्टल के माध्यम से 16 यंग प्रोफेशनल्स की भर्ती कर रहा है. इनमें 12 पद एकेडमिक रिसर्च, दो पद लीगल रिसर्च और दो पद फाइनेंस एवं अकाउंट्स के लिए निर्धारित किए गए हैं. इन नियुक्तियों की अवधि शुरुआती तौर पर 24 महीने होगी. यदि उम्मीदवारों का प्रदर्शन संतोषजनक रहता है तो कार्यकाल को 36 महीने तक बढ़ाया जा सकता है.

NTA Recruitment 2026: पदों का विवरण

जनरल मैनेजर (असेसमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एवं साइकोमेट्रिक्स) – 1 पद

जनरल मैनेजर (टेस्ट सेंटर नेटवर्क ऑपरेशन्स) – 1 पद

जनरल मैनेजर (इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी) – 1 पद

जनरल मैनेजर (सतर्कता, जांच एवं फोरेंसिक) – 1 पद

यंग प्रोफेशनल (एकेडमिक रिसर्च) – 12 पद

यंग प्रोफेशनल (लीगल रिसर्च) – 2 पद

यंग प्रोफेशनल (फाइनेंस एवं अकाउंट्स) – 2 पद

कुल मिलाकर इस भर्ती अभियान के तहत 20 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी.

ऐसो होगा चयन

NTA उम्मीदवारों का चयन उनकी शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव और संबंधित पद के लिए उपयुक्तता के आधार पर करेगी. शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को चयन समिति के समक्ष इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. अंतिम चयन का निर्णय पूरी तरह चयन समिति का होगा.

आगे भी जारी रहेगा सुधारों का सिलसिला

NTA ने स्पष्ट किया है कि यह भर्ती अभियान केवल शुरुआत है. एक्सपर्ट कमेटी द्वारा सुझाए गए 10 फंक्शनल वर्टिकल के आधार पर आने वाले समय में और भर्तियां की जाएंगी. इसके अलावा विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों और अनुवादकों का नया पैनल तैयार करने की भी योजना बनाई गई है.

NTA का मानना है कि इन सुधारों से परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता मजबूत होगी, तकनीकी सुरक्षा बढ़ेगी और भविष्य में होने वाली राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं का संचालन अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से किया जा सकेगा.