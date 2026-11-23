November Government Jobs 2026: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए नवंबर का आखिरी सप्ताह काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है. देश के अलग-अलग सरकारी विभागों और संस्थानों में निकली कई भर्तियों के आवेदन की अंतिम तारीख नजदीक आ गई है. इन सभी भर्तियों में 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट उम्मीदवारों तक के लिए अवसर हैं. कुछ पदों पर नियमित नौकरी का मौका है, जबकि इंडियन बैंक की भर्ती अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए है. ऐसे में आवेदन करने से पहले योग्यता, उम्र सीमा और चयन प्रक्रिया की जानकारी जरूर जांच लें. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें कि किन पदों पर भर्तियां होने वाली हैं.

इंडियन बैंक अप्रेंटिस भर्ती 2026

इंडियन बैंक ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 1,500 अप्रेंटिस पदों पर आवेदन मांगे हैं. इसके लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन करने वाले युवा आवेदन कर सकते हैं.

पदों की संख्या: 1,500

पद का नाम: अप्रेंटिस

योग्यता: किसी भी विषय में ग्रेजुएशन. निर्धारित समयावधि में डिग्री पूरी होना जरूरी है.

आयु सीमा: 20 से 28 वर्ष

स्टाइपेंड: मेट्रो और शहरी शाखाओं में 15,000 रुपये, जबकि ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाओं में 12,300 रुपये प्रतिमाह

चयन प्रक्रिया: ऑनलाइन परीक्षा और स्थानीय भाषा दक्षता परीक्षा

आवेदन की अंतिम तारीख: 25 नवंबर 2026

आधिकारिक वेबसाइट: nats.education.gov.in

ध्यान रखें कि यह 12 महीने की अप्रेंटिसशिप है. ट्रेनिंग पूरी होने के बाद बैंक में स्थायी नौकरी मिलने की गारंटी नहीं है.

रेलवे स्टेशन मास्टर भर्ती 2026

भारतीय रेलवे ने स्टेशन मास्टर के 1,265 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. इस भर्ती के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन करने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.

पदों की संख्या: 1,265

पद का नाम: स्टेशन मास्टर

योग्यता: किसी भी विषय में ग्रेजुएशन

शुरुआती बेसिक वेतन: ₹35,400 प्रतिमाह

चयन प्रक्रिया: CBT, कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट (CBAT), डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट

आवेदन की अंतिम तारीख: 25 नवंबर 2026

आधिकारिक वेबसाइट: rrbapply.gov.in

रेल मंत्रालय की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, इस भर्ती में मुंबई आरआरबी में सबसे ज्यादा 177 पद हैं.

सुप्रीम कोर्ट जूनियर कोर्ट अटेंडेंट भर्ती 2026

सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जूनियर कोर्ट अटेंडेंट के 130 पदों पर भर्ती निकाली है. इस भर्ती में 10वीं पास उम्मीदवारों को भी आवेदन का अवसर दिया गया है.

पदों की संख्या: 130

पद का नाम: जूनियर कोर्ट अटेंडेंट

योग्यता: मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 10वीं और अधिकतम 12वीं पास

आयु सीमा: 18 से 27 वर्ष

वेतनमान: ₹21,700 से ₹69,100 प्रतिमाह

चयन प्रक्रिया: लिखित परीक्षा और इंटरव्यू

आवेदन की अंतिम तारीख: 25 नवंबर 2026

आधिकारिक वेबसाइट: sci.gov.in

लिखित परीक्षा में 100 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और परीक्षा की संभावित तारीख 26 दिसंबर 2026 है.

UP TGT भर्ती 2026

उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन (UPESSC) ने 17,735 TGT पदों के लिए भर्ती की घोषणा की है. इस भर्ती से सहायता प्राप्त सेकेंडरी स्कूलों में ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के पद भरे जाएंगे.

पदों की संख्या: 17,735

क्वालिफिकेशन: संबंधित विषय में ज़रूरी नंबरों के साथ ग्रेजुएशन और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से B.Ed. की डिग्री. सब्जेक्ट के आधार पर क्वालिफिकेशन अलग-अलग हो सकती है.

उम्र सीमा: 21 से 62 साल

सिलेक्शन प्रोसेस: लिखित परीक्षा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

पे स्केल: ₹44,900 से ₹1,42,400 प्रति महीना

अप्लाई करने की आखिरी तारीख: 28 नवंबर, 2026

ऑफिशियल वेबसाइट: upessc.up.gov.in

कमीशन ने एप्लीकेशन की आखिरी तारीख बढ़ाकर 28 नवंबर कर दी है. परीक्षा 23 और 24 दिसंबर, 2026 को होनी है.