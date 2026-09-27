NLSIU में कम करने के मिलेंगे 200000, बस इसके लिए चाहिए ये योग्यता, ऐसे कर पाएंगे आवेदन

NLSIU Research Fellowship 2027: नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (NLSIU), बेंगलुरु ने जनवरी 2027 से शुरू होने वाले अपने रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम के लिए आवेदन मांगे हैं. यूनिवर्सिटी की ओर से तीन अलग-अलग फेलोशिप के लिए आवेदन मांगे गए हैं, जिनमें लॉ, सोशल साइंसेज, पब्लिक पॉलिसी और संबंधित क्षेत्रों में रिसर्च का अवसर मिलेगा. इच्छुक उम्मीदवार 30 अक्टूबर 2026 शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं.

NLSIU की ओर से इस भर्ती/फेलोशिप अभियान के तहत तीन प्रोग्राम पेश किए गए हैं. इनमें Graduate Research Fellowship, NLSIU Postdoctoral Fellowship और University Research Fellowship शामिल हैं. Graduate Research Fellowship के लिए 10 सीटें उपलब्ध हैं. वहीं NLSIU Postdoctoral Fellowship और University Research Fellowship में 5-5 सीटें हैं. इन कार्यक्रमों का उद्देश्य अलग-अलग अकादमिक और प्रोफेशनल स्टेज पर मौजूद शोधकर्ताओं को रिसर्च का अवसर देना है.

कौन कर सकता है आवेदन?

Graduate Research Fellowship के लिए उम्मीदवार के पास Law में Graduate Degree या Social Sciences, Public Policy अथवा संबंधित क्षेत्र में Postgraduate Degree होनी चाहिए. NLSIU Postdoctoral Fellowship के लिए आवेदक ने पिछले तीन वर्षों के दौरान Law, Social Sciences, Public Policy या संबंधित विषय में PhD पूरी की होनी चाहिए. इसके अलावा उम्मीदवार ने किसी अन्य यूनिवर्सिटी में Postdoctoral पद पर काम नहीं किया होना चाहिए.

वहीं University Research Fellowship अनुभवी शोधकर्ताओं के लिए है. इसके लिए मान्यता प्राप्त PhD के साथ कम से कम 10 वर्ष का Teaching या संबंधित Professional Experience और मजबूत Publication Record जरूरी है.

50 हजार से 2 लाख तक मिलेगा मासिक स्टाइपेंड

NLSIU के इन फेलोशिप प्रोग्राम में उम्मीदवारों की योग्यता और अनुभव के आधार पर आकर्षक मासिक स्टाइपेंड दिया जाएगा. शुरुआती राशि इस प्रकार है:

Graduate Research Fellowship: 50,000 प्रतिमाह

NLSIU Postdoctoral Fellowship: 1,20,000 प्रतिमाह

University Research Fellowship: 2,00,000 प्रतिमाह

यूनिवर्सिटी के अनुसार अंतिम स्टाइपेंड उम्मीदवार की योग्यता, शैक्षणिक पृष्ठभूमि, अनुभव और कुल उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए तय किया जाएगा.

बेंगलुरु कैंपस में रहकर करना होगा रिसर्च

चयनित फेलो को आम तौर पर फेलोशिप अवधि के दौरान NLSIU के बेंगलुरु कैंपस में रहकर रिसर्च करनी होगी. हालांकि, यूनिवर्सिटी परिस्थितियों और व्यक्तिगत मामले के आधार पर कुछ छूट देने पर विचार कर सकती है.

30 अक्टूबर तक Google Form से आवेदन

इच्छुक उम्मीदवारों को NLSIU की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध संबंधित फेलोशिप के Google Form के माध्यम से आवेदन जमा करना होगा. आवेदन की अंतिम समय सीमा 30 अक्टूबर 2026 शाम 5 बजे है.

आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को संबंधित फेलोशिप की विस्तृत योग्यता, आवश्यक दस्तावेज और अन्य शर्तों को आधिकारिक वेबसाइट पर जरूर जांच लेना चाहिए. अलग-अलग फेलोशिप के लिए पात्रता मानदंड अलग हैं, इसलिए आवेदन करने से पहले सही प्रोग्राम का चयन करना महत्वपूर्ण है.