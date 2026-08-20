NICL Assistant Admit Card 2026 Released: एनआईसीएल असिस्टेंट एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड

NICL Assistant Admit Card 2026 Released: नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (NICL) ने असिस्टेंट रिक्रूटमेंट परीक्षा 2026 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया है और परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे अपना NICL असिस्टेंट एडमिट कार्ड 2026 आधिकारिक वेबसाइट nationalinsurance.nic.co.in से डाउनलोड कर सकते हैं.

हॉल टिकट 19 अगस्त से 27 अगस्त 2026 तक उपलब्ध रहेगा. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा के दिन किसी परेशानी से बचने के लिए एडमिट कार्ड पहले ही डाउनलोड कर लें.

27 अगस्त को होगी NICL Assistant Prelims परीक्षा

NICL Assistant भर्ती की Phase 1 यानी Preliminary परीक्षा 27 अगस्त 2026 को आयोजित की जाएगी. परीक्षा ऑनलाइन मोड में होगी और उम्मीदवारों को प्रश्न हल करने के लिए 60 मिनट का समय मिलेगा. प्रीलिम्स में कुल 100 अंकों के ऑब्जेक्टिव टाइप यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन (बहुविकल्पीय प्रश्न) पूछे जाएंगे. प्रश्नपत्र तीन सेक्शन में विभाजित होगा:

इंग्लिश लैंग्वेज

रीजनिंग एबिलिटी

क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड

उम्मीदवारों को कंपनी द्वारा निर्धारित न्यूनतम अंक हासिल करने के साथ-साथ प्रत्येक टेस्ट/सेक्शन में भी क्वालीफाई करना होगा.

Main Exam के लिए कैसे होगा चयन?

प्रीलिम्स में प्रदर्शन के आधार पर उम्मीदवारों को Phase 2 यानी मेन एग्जामिनेशन के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा. कंपनी की आवश्यकता के अनुसार राज्य और श्रेणीवार उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा. उपलब्धता के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या लगभग कुल वैकेंसी की 15 गुना तक हो सकती है.

NICL Assistant Admit Card ऐसे करें डाउनलोड

NICL की आधिकारिक वेबसाइट nationalinsurance.nic.co.in पर जाएं.

Recruitment सेक्शन पर क्लिक करें.

NICL Assistant Admit Card 2026 लिंक खोजकर खोलें.

मांगी गई Login Details दर्ज करें.

Submit पर क्लिक करें.

स्क्रीन पर अपना Admit Card चेक करें.

हॉल टिकट डाउनलोड करके उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें.

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवार उसमें अपना नाम, रोल नंबर, परीक्षा केंद्र, तारीख और अन्य विवरण ध्यान से जांच लें. किसी तरह की गलती नजर आने पर संबंधित विभाग से संपर्क करना बेहतर होगा.

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500 Assistant पदों पर होगी भर्ती

इस भर्ती अभियान के जरिए Assistant के कुल 500 पद भरे जाएंगे. जिन उम्मीदवारों ने आवेदन किया है, उनके लिए अब परीक्षा की तैयारी के साथ-साथ हॉल टिकट की जानकारी भी महत्वपूर्ण है. परीक्षा केंद्र पर जाते समय उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड के साथ जरूरी पहचान पत्र और अन्य निर्धारित दस्तावेज ले जाना चाहिए. परीक्षा से संबंधित अंतिम निर्देशों के लिए आधिकारिक सूचना जरूर पढ़ें.

NICL Assistant Prelims परीक्षा 27 अगस्त 2026 को है और एडमिट कार्ड भी इसी तारीख तक उपलब्ध रहेगा. इसलिए उम्मीदवार अंतिम समय का इंतजार किए बिना अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर लें और परीक्षा केंद्र से जुड़ी जानकारी पहले ही जांच लें.