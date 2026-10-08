NICL AO Vacancy: 114000 सैलरी वाली चाहिए नौकरी, तो फटाफट यहां करें आवेदन, आज से आवेदन शुरू

NICL AO Recruitment 2026: नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (NICL) ने Administrative Officer (AO) Scale-I Recruitment 2026 के लिए भर्ती अभियान शुरू कर दिया है. इस भर्ती के जरिए जनरलिस्ट और विभिन्न स्पेशलिस्ट कैटेगरी में कुल 321 पद भरे जाएंगे. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह एक अच्छा अवसर है, खासकर उन उम्मीदवारों के लिए जिनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि फाइनेंस, लॉ, आईटी, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर या कंपनी सेक्रेटरी जैसे क्षेत्रों में है.

NICL की ओर से भर्ती नोटिफिकेशन 7 अक्टूबर 2026 को जारी किया गया. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 8 अक्टूबर 2026 यानी आज से शुरू हो गई है, जबकि आवेदन करने की अंतिम तारीख 28 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है.

NICL AO Recruitment 2026: कुल 321 वैकेंसी

भर्ती में 200 पद जनरलिस्ट ऑफिसर के हैं, जबकि 121 पद स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के लिए निर्धारित किए गए हैं. स्पेशलिस्ट पदों में Finance, Legal, Information Technology, Automobile Engineering, Risk Engineering, Company Secretary और Agriculture जैसे क्षेत्र शामिल हैं. जनरलिस्ट पद के लिए किसी भी स्ट्रीम में निर्धारित अंकों के साथ ग्रेजुएशन या पोस्ट-ग्रेजुएशन करने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. वहीं स्पेशलिस्ट पदों के लिए संबंधित विषय में जरूरी डिग्री या प्रोफेशनल योग्यता अनिवार्य है.

उम्र सीमा और आवेदन शुल्क

NICL AO पदों के लिए उम्मीदवार की उम्र 1 अक्टूबर 2026 को 21 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए. आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी. आवेदन शुल्क की बात करें तो General, OBC और EWS उम्मीदवारों के लिए 1,000 रुपये शुल्क निर्धारित है. वहीं SC, ST और PwBD उम्मीदवारों को ₹250 का भुगतान करना होगा. फीस का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा.

NICL AO Salary 2026: कितना मिलेगा वेतन?

चयनित उम्मीदवारों को 82,485 रुपये का बेसिक पे मिलेगा. विभिन्न लागू भत्तों को जोड़ने के बाद कुल मासिक वेतन लगभग 1.14 लाख तक हो सकता है. इसके अलावा पद से जुड़े अन्य लाभ भी नियमानुसार मिलेंगे.

यहां देखें आवेदन लिंक और नोटिफिकेशन

NICL AO Recruitment 2026 के लिए अप्लाई करने का लिंक

NICL AO Recruitment 2026 नोटिफिकेशन

कैसे होगा NICL AO Selection?

उम्मीदवारों का चयन कई चरणों में किया जाएगा. इसमें Prelims, Mains, Interview, Document Verification और Medical Examination शामिल हैं. प्रारंभिक परीक्षा 100 अंकों की ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव परीक्षा होगी. मुख्य परीक्षा में 250 अंकों का ऑब्जेक्टिव पेपर और 30 अंकों की डिस्क्रिप्टिव परीक्षा होगी. मुख्य परीक्षा के बाद इंटरव्यू भी चयन प्रक्रिया का अहम हिस्सा रहेगा.

NICL AO 2026 के लिए ऐसे करें आवेदन

इच्छुक उम्मीदवार NICL की आधिकारिक वेबसाइट के Recruitment सेक्शन में जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के दौरान फोटो, हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान और हस्तलिखित घोषणा जैसे जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे. फॉर्म जमा करने से पहले सभी विवरण ध्यान से जांच लें. आवेदन पूरा होने के बाद ई-रसीद और फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके सुरक्षित रखना बेहतर रहेगा.