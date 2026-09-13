NIC Vacancy: एनआईसी में इन पदों पर निकली बंपर वैकेंसी, बिना परीक्षा होगा सेलेक्शन, 112000 से अधिक मिलेगी सैलरी

NIC Recruitment 2026: सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की तैयारी कर रहे इंजीनियरिंग और टेक्निकल क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है. नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) ने साइंटिफिक/टेक्निकल असिस्टेंट-A के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. यह भर्ती इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत की जा रही है. खास बात यह है कि उम्मीदवारों का चयन GATE स्कोर के आधार पर किया जाएगा. भर्ती के लिए न तो अलग से लिखित परीक्षा होगी और न ही इंटरव्यू.

NIC के विज्ञापन के मुताबिक ऑनलाइन आवेदन 1 सितंबर 2026 से 30 सितंबर 2026 तक किए जा सकते हैं. इच्छुक अभ्यर्थियों को आवेदन की अंतिम तारीख का इंतजार करने के बजाय समय रहते फॉर्म पूरा करने की सलाह दी गई है.

NIC में 376 पदों पर भर्ती

साइंटिफिक/टेक्निकल असिस्टेंट-A के कुल 376 पद तीन प्रमुख विषयों में हैं:

कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी: 300 पद

इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग: 26 पद

डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस: 50 पद

इन पदों में आरक्षण के नियम लागू होंगे. इसके अलावा योग्य PwBD उम्मीदवारों के लिए क्षैतिज आरक्षण का भी प्रावधान है. NIC ने स्पष्ट किया है कि विज्ञापित रिक्तियों की संख्या आवश्यकता के अनुसार घट या बढ़ सकती है.

GATE स्कोर बनेगा चयन का आधार

इस भर्ती की सबसे अहम बात इसका चयन मानदंड है. उम्मीदवार के पास संबंधित विषय में GATE 2024, 2025 या 2026 का वैध स्कोर होना चाहिए.

कंप्यूटर साइंस और आईटी के लिए GATE CS

इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए GATE EC

डेटा साइंस और AI के लिए GATE DA

तीनों वर्षों के GATE स्कोर को समान वेटेज दिया जाएगा और उम्मीदवार अपने योग्य वर्षों में से सबसे बेहतर स्कोर प्रस्तुत कर सकेंगे.

कौन कर सकता है आवेदन?

पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता संबंधित विषय के अनुसार जरूरी है. Computer Science & IT के लिए M.Sc./MS/MCA/B.E./B.Tech जैसी निर्धारित डिग्री स्वीकार की गई हैं. उम्मीदवार के पास 30 सितंबर 2026 तक आवश्यक योग्यता और वैध GATE स्कोर होना चाहिए. इस भर्ती में कार्य अनुभव अनिवार्य नहीं है.

आयु सीमा की बात करें तो सामान्य/EWS उम्मीदवारों के लिए अधिकतम उम्र 30 वर्ष है. SC/ST के लिए 35 और OBC-NCL के लिए 33 वर्ष की सीमा है. PwBD तथा अन्य पात्र श्रेणियों को नियमों के अनुसार अतिरिक्त छूट मिलेगी.

आवेदन शुल्क कितना है?

UR, OBC-NCL और EWS उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 800 रुपये है, जबकि SC, ST, PwBD और महिला उम्मीदवारों को शुल्क से छूट दी गई है. एक से अधिक विषयों के लिए आवेदन करने पर प्रत्येक विषय के लिए अलग शुल्क देना होगा.

यहां देखें आवेदन लिंक और नोटिफिकेशन

NIC Recruitment 2026 के लिए अप्लाई करने का लिंक

NIC Recruitment 2026 नोटिफिकेशन

Level-6 की नौकरी और 1.12 लाख तक वेतन

चयनित उम्मीदवारों को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के तहत Pay Level-6, यानी 35,400 रुपये से 1,12,400 रुपये का वेतनमान मिलेगा. इसके अलावा केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार लागू भत्ते भी दिए जाएंगे.

कैसे होगा चयन?

NIC संबंधित विषय और श्रेणी के आधार पर GATE स्कोर से मेरिट तैयार करेगा. समान स्कोर की स्थिति में पुराने वर्ष के GATE स्कोर, फिर अधिक उम्र और उसके बाद योग्यता में अधिक प्रतिशत को प्राथमिकता दी जाएगी. शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों के दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा और इसके बाद नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी.