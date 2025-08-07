NIACL AO Recruitment 2025: इस सरकारी कंपनी में भरे जाने हैं 550 पद, आज से आवेदन शुरू, जानें कैसे करें अप्लाई?

NIACL AO Recruitment 2025: अगर आप भी नौकरी की तलाश में हैं, तो आपके पास नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (NICAL) ने प्रशासनिक अधिकारी (AO) के 550 पदों पर भर्ती निकाली है। अगर आपका सपना भी प्रशासनिक अधिकारी बनने का है, तो इस भर्ती के लिए आवेदन करने हेतु आपको आधिकारिक वेबसाइट newindia.co.in पर जाना होगा। आवेदन प्रक्रिया आज 7 अगस्त 2025 से शुरू हो गई है। इस भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 अगस्त 2025 निर्धारित की गई है।

इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से प्रशासनिक अधिकारी (जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट) (स्केल-1) की भर्ती की जाएगी और भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 550 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।

UP Police Vacancy 2025: नई यूपी पुलिस SI, कांस्टेबल भर्ती को लेकर बड़ा अपडेट आया सामने, आज से लागू होगा बोर्ड का यह नया नियम

भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां-

1. ऑनलाइन आवेदन की तिथि – 7 अगस्त 2025

2. आवेदन की अंतिम तिथि – 30 अगस्त 2025

3. शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि – 30 अगस्त 2025

4. चरण-1 ऑनलाइन परीक्षा तिथि (संभावित) – 14 सितंबर 2025

5. चरण-2 ऑनलाइन परीक्षा तिथि (संभावित) – 29 अक्टूबर 2025

एनआईएसीएल एओ भर्ती 2025 ऑनलाइन आवेदन लिंक

योग्यता-

1. जनरलिस्ट – उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 60 प्रतिशत उत्तीर्ण अंकों के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांगजनों के लिए न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे।

2. अकाउंट्स– चार्टर्ड अकाउंटेंट (आईसीएआई) / कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट और किसी भी विषय में स्नातक / स्नातकोत्तर उपाधि, सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजनों के लिए 55 प्रतिशत अंकों के साथ। या एमबीए फाइनेंस/पीजीडीएम फाइनेंस/एमकॉम 60 प्रतिशत (सामान्य) और 55 प्रतिशत अंकों के साथ।

3. इस भर्ती के लिए आवेदन करने हेतु उम्मीदवार की आयु 21 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए, उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट देखने की सलाह दी जाती है और आवेदन करने से पहले उम्मीदवार आधिकारिक अधिसूचना से योग्यता और अन्य जानकारी अवश्य देखें।

RRB NTPC UG Exam 2025: आज से शुरू हो रही RRB NTPC की परीक्षा, एग्जाम से पहले यहां जानें एक-एक डिटेल