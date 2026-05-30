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NIA Story: कौन हैं लावण्या मुंडयूर, जिन्हें मिल सकती है NIA की कमान, यहीं से शुरुआत की थी करियर

NIA Story: FSIB ने एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी की CMD लावण्या मुंडयूर (Lavanya Mundoor) को न्यू इंडिया एश्योरेंस का नया CMD नियुक्त करने की सिफारिश की है. आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं.

By: Munna Verma | Published: May 30, 2026 11:32:01 AM IST

Lavanya Mundoor को मिल सकती है New India Assurance की नई कमान
Lavanya Mundoor को मिल सकती है New India Assurance की नई कमान


New India Assurance Story: देश की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की जनरल इंश्योरेंस कंपनी न्यू इंडिया एश्योरेंस (NIA) को जल्द ही नया नेतृत्व मिलने जा रहा है. फाइनेंशियल सर्विसेज़ इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो (FSIB) ने एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी (AIC) की मौजूदा चेयरपर्सन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर (CMD) लावण्या मुंडयूर को NIA के अगले CMD पद के लिए चुना है.

गुरुवार को आयोजित चयन प्रक्रिया में छह उम्मीदवारों का इंटरव्यू लिया गया, जिसके बाद FSIB ने मुंडयूर के नाम की सिफारिश की. ब्यूरो ने कहा कि उनके इंटरव्यू प्रदर्शन, व्यापक अनुभव और नेतृत्व क्षमता को देखते हुए उन्हें इस महत्वपूर्ण पद के लिए सबसे उपयुक्त पाया गया.

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35 वर्षों का समृद्ध अनुभव

57 वर्षीय लावण्या मुंडयूर के पास बीमा क्षेत्र में करीब 35 वर्षों का अनुभव है. उन्होंने वर्ष 1991 में न्यू इंडिया एश्योरेंस में डायरेक्ट रिक्रूट ऑफिसर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी. इसके बाद उन्होंने विभिन्न महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं और 2024 में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी की CMD नियुक्त हुईं.

AIC का नेतृत्व संभालने से पहले वह न्यू इंडिया एश्योरेंस में जनरल मैनेजर और चीफ अंडरराइटिंग ऑफिसर के पद पर कार्यरत थीं. वर्तमान में वह सार्वजनिक क्षेत्र की जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री की सबसे कम उम्र की CMD मानी जाती हैं.

AIC में शानदार प्रदर्शन

मुंडयूर के नेतृत्व में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं. कंपनी ने वित्त वर्ष 2025 में 32 प्रतिशत की घरेलू फसल बीमा बाजार हिस्सेदारी को बढ़ाकर वित्त वर्ष 2026 में 47 प्रतिशत तक पहुंचा दिया. इसके अलावा कई नई व्यावसायिक और तकनीकी पहलें भी शुरू की गईं, जिससे कंपनी की बाजार स्थिति और मजबूत हुई.

जुलाई में खाली होगा NIA का टॉप पोस्ट

न्यू इंडिया एश्योरेंस की मौजूदा CMD गिरिजा सुब्रमण्यम जुलाई के अंत में 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद सेवानिवृत्त हो जाएंगी. दिलचस्प बात यह है कि 2024 में जब सुब्रमण्यम को NIA का CMD चुना गया था, तब वह भी AIC की CMD थीं.

उनके दो वर्षीय कार्यकाल में NIA ने मजबूत वित्तीय प्रदर्शन किया. वित्त वर्ष 2026 में कंपनी का शुद्ध लाभ 40 प्रतिशत बढ़कर 1,384 करोड़ रुपये पहुंच गया, जबकि सकल प्रीमियम आय 47,174 करोड़ रुपये रही. कंपनी की बाजार हिस्सेदारी भी बढ़कर 12.74 प्रतिशत हो गई और सॉल्वेंसी अनुपात 1.84 पर बना रहा.

चयन प्रक्रिया में निजी क्षेत्र की भी भागीदारी

इस बार चयन प्रक्रिया की एक खास बात यह रही कि सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकारियों के साथ-साथ निजी क्षेत्र के उम्मीदवारों को भी आवेदन का अवसर दिया गया. यह कदम बीमा क्षेत्र में प्रतिभा के व्यापक चयन और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

Tags: FSIBNew India Assurance CMD
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