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NCTE Vacancy 2026: Exam से राहत, सीधे नौकरी का मौका! फटाफट करें आवेदन, हर महीने कमाएं 1 लाख

Sarkari Naukri NCTE Vacancy 2026: नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (NCTE) में नौकरी (Govt Jobs) पाने का मन बना रहे युवाओं के लिए सुनहरा मौका है. आवेदन करने से पहले उम्मीदवार दिए गए बातों को ध्यान से पढ़ें.

By: Munna Verma | Published: August 26, 2026 10:26:29 AM IST

NCTE Vacancy 2026 Sarkari Naukri: सरकारी नौकरी पाने का बढ़िया मौका है.
NCTE Vacancy 2026 Sarkari Naukri: सरकारी नौकरी पाने का बढ़िया मौका है.


NCTE Vacancy 2026: राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) में नौकरी (Sarkari Naukri) की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बढ़िया मौका है. इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर सात पदों पर भर्तियां निकाली गई है. जो कोई भी यहां नौकरी करने की सोच रहे हैं, वे वॉक-इन इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं. इनमें Academic Consultant (Junior) समेत विभिन्न पद शामिल हैं. इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित तारीख, समय और जरूरी दस्तावेजों के साथ इंटरव्यू स्थल पर पहुंच सकते हैं.

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की ओर से यह भर्ती पूरी तरह कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर की जा रही है. NCTE ने योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं. भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 7 पदों को भरा जाएगा. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे इंटरव्यू में शामिल होने से पहले संबंधित पद के लिए अपनी शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और अन्य पात्रता शर्तों की अच्छी तरह जांच कर लें. योग्यता पूरी करने वाले उम्मीदवार ही वॉक-इन इंटरव्यू में हिस्सा लें.

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Academic Consultant (Junior) के लिए 1 सितंबर को इंटरव्यू

NCTE की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, Academic Consultant (Junior) पद के लिए वॉक-इन इंटरव्यू 1 सितंबर 2026 को आयोजित किया जाएगा. उम्मीदवारों को सुबह 9 बजे इंटरव्यू के लिए पहुंचना होगा. यह भर्ती उन उम्मीदवारों के लिए उपयोगी अवसर हो सकती है, जो अध्यापक शिक्षा, अकादमिक कार्य और संबंधित क्षेत्रों में काम करने का अनुभव रखते हैं और NCTE के साथ कॉन्ट्रैक्ट आधार पर काम करने में रुचि रखते हैं.

NCTE Vacancy 2026: जरूरी जानकारी

भर्ती संस्था: National Council for Teacher Education (NCTE)
कुल पद: 7
भर्ती का आधार: कॉन्ट्रैक्ट
पद: Academic Consultant (Junior) सहित अन्य पद
इंटरव्यू तारीख: 1 सितंबर 2026
रिपोर्टिंग समय: सुबह 9:00 बजे
चयन प्रक्रिया: वॉक-इन इंटरव्यू

उम्मीदवार इन बातों का रखें ध्यान

वॉक-इन इंटरव्यू में शामिल होने वाले उम्मीदवार अपने सभी जरूरी दस्तावेजों की मूल प्रतियों के साथ उनकी स्व-सत्यापित प्रतियां भी तैयार रखें. शैक्षणिक प्रमाणपत्र, अनुभव प्रमाणपत्र, पहचान पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज साथ ले जाना जरूरी हो सकता है. उम्मीदवारों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे इंटरव्यू से पहले NCTE की आधिकारिक भर्ती सूचना को ध्यान से पढ़ें. इसमें पदवार योग्यता, अनुभव, मानदेय, आयु सीमा, इंटरव्यू स्थल और अन्य महत्वपूर्ण शर्तों की जानकारी दी गई होगी.

यहां देखें आवेदन लिंक और नोटिफिकेशन

NCTE Vacancy 2026 के लिए अप्लाई करने का लिंक
NCTE Vacancy 2026 नोटिफिकेशन

कैसे होगा चयन?

इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन वॉक-इन इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा. चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति पूरी तरह संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट आधार पर होगी. इसलिए आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को नियुक्ति की अवधि और अन्य नियम एवं शर्तों को जरूर समझ लेना चाहिए.

उम्मीदवार इंटरव्यू में पहुंचने से पहले NCTE की आधिकारिक अधिसूचना में दिए गए योग्यता मानदंड और दस्तावेजों की सूची अवश्य जांच लें.

Tags: NCTENCTE Vacancysarkari naukri
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