NCRTC Vacancy: Namo Bharat में नौकरी पाने का शानदार मौका, ITI पास से लेकर ग्रेजुएट करें आवेदन, 115000 है सैलरी

NCRTC Recruitment 2026: नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (NCRTC) ने नमो भारत प्रोजेक्ट के तहत नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए शानदार अवसर पेश किया है. NCRTC ने Supervisor-I और Junior Maintainer के कुल 67 पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार निर्धारित अंतिम तिथि 9 अक्टूबर 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं.

यह भर्ती अभियान ऑपरेशन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल जैसे तकनीकी क्षेत्रों के उम्मीदवारों के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण है.

Namo Bharat Recruitment 2026: किन पदों पर होगी भर्ती?

इस भर्ती के तहत Supervisor-I के 43 पद और Junior Maintainer के 24 पद भरे जाएंगे. Supervisor-I में ऑपरेशन्स के 2, इलेक्ट्रॉनिक्स के 18, इलेक्ट्रिकल के 14, मैकेनिकल के 3 और सिविल के 6 पद शामिल हैं. वहीं Junior Maintainer के लिए इलेक्ट्रिकल में 8, फिटर में 9, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में 5 और इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 पद निर्धारित किए गए हैं.

शैक्षणिक योग्यता क्या है?

Supervisor-I (Operations) पद के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इंजीनियरिंग डिग्री या फुल-टाइम इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए. अन्य Supervisor-I पदों के लिए संबंधित ट्रेड में तीन वर्षीय फुल-टाइम इंजीनियरिंग डिप्लोमा या समकक्ष योग्यता जरूरी है. Junior Maintainer पदों के लिए उम्मीदवार के पास संबंधित ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए.

आयु सीमा और आवेदन शुल्क

Supervisor-I और Junior Maintainer दोनों पदों के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 28 वर्ष निर्धारित की गई है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी. आवेदन शुल्क की बात करें तो UR, OBC-NCL, EWS और Ex-Servicemen वर्ग के उम्मीदवारों को 500 रुपये + लागू GST का भुगतान करना होगा. वहीं SC, ST और PwBD उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क से छूट दी गई है.

Namo Bharat Recruitment 2026 के लिए Selection Process

उम्मीदवारों का चयन Computer-Based Test (CBT) और मेडिकल परीक्षा के आधार पर किया जाएगा. CBT कुल 100 अंकों का होगा और परीक्षा हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आयोजित की जाएगी. खास बात यह है कि परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी. UR और OBC-NCL उम्मीदवारों को न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक हासिल करने होंगे, जबकि SC, ST, PwBD और Ex-Servicemen उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम qualifying marks 50 प्रतिशत हैं. CBT में सफल उम्मीदवारों को मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा.

यहां देखें आवेदन लिंक और नोटिफिकेशन

NCRTC Recruitment 2026 के लिए अप्लाई करने का लिंक

NCRTC Recruitment 2026 नोटिफिकेशन

कितनी मिलेगी सैलरी?

Supervisor-I पद पर चयनित उम्मीदवारों को 37,000 रुपये से 1,15,000 रुपये का पे-स्केल मिलेगा, जबकि शुरुआती बेसिक पे 37,000 रुपये होगा. Junior Maintainer पद के लिए पे-स्केल 18,250 रुपये से 59,200 रुपये है और शुरुआती बेसिक पे ₹18,250 निर्धारित है। इसके अलावा चयनित कर्मचारियों को NCRTC के नियमों के अनुसार Variable DA, HRA और अन्य सुविधाओं का लाभ भी मिलेगा.

Namo Bharat Recruitment 2026: आवेदन का मौका न गंवाएं

तकनीकी क्षेत्र में सरकारी/सरकारी उपक्रम की नौकरी तलाश रहे युवाओं के लिए यह भर्ती एक अच्छा अवसर हो सकती है. उम्मीदवार आवेदन करने से पहले आधिकारिक भर्ती नोटिफिकेशन में अपनी शैक्षणिक योग्यता, आयु, ट्रेड और अन्य पात्रता शर्तों को ध्यान से जांच लें और अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना आवेदन पूरा करें.