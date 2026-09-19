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NCERT Vacancy: एनसीईआरटी में बिना परीक्षा नौकरी पाने का मौका, अप्लाई करने के बचे हैं कुछ दिन, 40000 है सैलरी

Sarkari Naukri NCERT Recruitment 2026: नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (NCERT) में नौकरी (Govt Jobs) पाने का बहुत अच्छा मौका है. इन पदों पर अप्लाई करने से पहले दिए गए बातों को ध्यान से पढ़ें.

By: Munna Verma | Published: September 19, 2026 10:54:36 PM IST

NCERT Recruitment 2026 Sarkari Naukri: सरकारी नौकरी पाने का मौका है.
NCERT Recruitment 2026 Sarkari Naukri: सरकारी नौकरी पाने का मौका है.


NCERT Recruitment 2026: सरकारी संस्थान में रिसर्च से जुड़े क्षेत्र में करियर बनाने की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए काम की खबर है. नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (NCERT) ने प्रोजेक्ट स्टाफ के तहत सीनियर रिसर्च एसोसिएट (SRA)/जूनियर प्रोजेक्ट फेलो (JPF) पद के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती में कुल 1 पद पर नियुक्ति की जाएगी. उम्मीदवार जो कोई भी इन पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे एनसीईआरटी की आधिकारिक वेबसाइट ncert.nic.in के जरिए अप्लाई कर सकते हैं.

इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को आवेदन के लिए अलग से ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं करनी होगी, बल्कि निर्धारित तारीख पर वॉक-इन इंटरव्यू में शामिल होना होगा.

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25 सितंबर को होगा वॉक-इन इंटरव्यू

NCERT की ओर से जारी जानकारी के अनुसार इस भर्ती के लिए वॉक-इन इंटरव्यू 25 सितंबर 2026 को आयोजित किया जाएगा. भर्ती का विज्ञापन 18 सितंबर 2026 को जारी किया गया है. उम्मीदवारों को सलाह है कि इंटरव्यू के दिन तय समय से पहले संबंधित स्थान पर पहुंचें और नोटिफिकेशन में बताए गए सभी जरूरी दस्तावेज साथ लेकर जाएं.

SRA पद के लिए कौन कर सकता है आवेदन?

Senior Research Associate (SRA) पद के लिए उम्मीदवार के पास फिजिक्स या संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए. सामान्य उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक, जबकि SC/ST उम्मीदवारों के लिए 50 प्रतिशत अंक निर्धारित किए गए हैं. इसके अलावा संबंधित क्षेत्र में रिसर्च, टीचिंग, कंटेंट डेवलपमेंट या अन्य प्रासंगिक कार्य का दो वर्ष का अनुभव मांगा गया है. उम्मीदवारों को अंतिम पात्रता के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जरूर देखना चाहिए.

JPF के लिए कंप्यूटर नॉलेज जरूरी

Junior Project Fellow (JPF) पद के लिए उम्मीदवारों को कंप्यूटर की बेसिक जानकारी के साथ MS Office, डेटा प्रोसेसिंग और रिपोर्ट तैयार करने की समझ होनी चाहिए. शैक्षणिक और अन्य पात्रता की विस्तृत जानकारी आधिकारिक विज्ञापन में दी गई है.

कितनी मिलेगी सैलरी?

इस भर्ती में पद के अनुसार कंसोलिडेटेड स्टाइपेंड निर्धारित किया गया है. SRA पद पर NET/Ph.D. उम्मीदवारों को 42,000 रुपये प्रतिमाह, जबकि Non-NET उम्मीदवारों को 40,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे. वहीं JPF के लिए NET/Ph.D. उम्मीदवारों को 37,000 रुपये प्रतिमाह और Non-NET उम्मीदवारों को 35,000 रुपये प्रतिमाह का स्टाइपेंड मिलेगा. SRA पद के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष और JPF के लिए 40 वर्ष है. आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार इस भर्ती के लिए आवेदन शुल्क का उल्लेख नहीं किया गया है.

यहां देखें आवेदन लिंक और नोटिफिकेशन

NCERT Recruitment 2026 के लिए अप्लाई करने का लिंक
NCERT Recruitment 2026 नोटिफिकेशन

इंटरव्यू में जाते समय ये दस्तावेज रखें

उम्मीदवारों को इंटरव्यू के समय अपने मूल शैक्षणिक प्रमाणपत्र, पहचान पत्र, अनुभव प्रमाणपत्र और लागू होने पर कैटेगरी सर्टिफिकेट साथ ले जाना चाहिए. इन दस्तावेजों की सेल्फ-अटेस्टेड फोटोकॉपी का एक सेट भी रखना जरूरी है. यदि नोटिफिकेशन में आवेदन फॉर्म मांगा गया है, तो उसे निर्धारित प्रारूप में भरकर साथ ले जाएं. NCERT Recruitment 2026 में शामिल होने से पहले उम्मीदवारों को आधिकारिक नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ना चाहिए, ताकि रिपोर्टिंग टाइम, इंटरव्यू वेन्यू और दस्तावेजों से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण जानकारी छूट न जाए.

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