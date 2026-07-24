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NCERT Vacancy: एनसीईआरटी में बिना लिखित परीक्षा नौकरी पाने का मौका, जल्द करें आवेदन, 100000 है सेलरी

Sarkari Naukri NCERT Recruitment 2026: नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (NCERT) में नौकरी पाने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए सुनहरा अवसर है.

By: Munna Verma | Published: July 24, 2026 5:48:45 PM IST

NCERT Recruitment 2026 Sarkari Naukri: आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.
NCERT Recruitment 2026 Sarkari Naukri: आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.


NCERT Recruitment 2026: सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की तलाश कर रहे योग्य उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है. नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (NCERT) के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी (CIET) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए विभिन्न कॉन्ट्रैक्ट आधारित पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. यह भर्ती PAB-स्वीकृत परियोजनाओं के तहत की जा रही है.

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 30 जुलाई 2026 रात 11:00 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति शुरुआत में 31 मार्च 2027 तक के लिए होगी. नियुक्ति पूरी तरह अस्थायी और प्रोजेक्ट आधारित रहेगी तथा कार्यस्थल CIET-NCERT, नई दिल्ली होगा.

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NCERT CIET Recruitment 2026 में किन पदों पर भर्ती होगी?

इस भर्ती अभियान के तहत टेक्निकल और एकेडमिक दोनों क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण पदों पर आवेदन मांगे गए हैं. इनमें निम्नलिखित शामिल हैं.

सीनियर कंसल्टेंट (टेक्निकल)
कंसल्टेंट (टेक्निकल)
सीनियर कंसल्टेंट (एकेडमिक)
कंसल्टेंट (एकेडमिक)
डेटा एनालिस्ट / मोबाइल ऐप डेवलपर
3D ग्राफिक डेवलपर / एनिमेटर / ग्राफिक डिजाइनर
कंटेंट डेवलपर (टेक्निकल)
प्रोग्रामर (VAPT Analyst)

इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता और अनुभव अलग-अलग निर्धारित किए गए हैं. उम्मीदवारों को आवेदन से पहले आधिकारिक पात्रता मानदंड ध्यान से पढ़ने की सलाह दी गई है.

कितनी मिलेगी सैलरी?

NCERT ने अलग-अलग पदों के लिए आकर्षक मासिक मानदेय तय किया है. चयनित उम्मीदवारों को पद के अनुसार 42,000 रुपये से 1,00,000 रुपये प्रतिमाह तक समेकित वेतन दिया जाएगा. यह अवसर उन पेशेवरों के लिए खास है जो शिक्षा और तकनीक के क्षेत्र में सरकारी संस्थान के साथ काम करना चाहते हैं.

इंटरव्यू कब होंगे?

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद योग्य उम्मीदवारों के इंटरव्यू 3 अगस्त से 7 अगस्त 2026 के बीच आयोजित किए जाएंगे. इंटरव्यू की तिथि संबंधित पद के अनुसार तय की जाएगी. शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को निर्धारित समय पर उपस्थित होना होगा.

आवेदन करने से पहले ध्यान रखें ये जरूरी बातें

उम्मीदवारों को आवेदन करते समय कुछ महत्वपूर्ण निर्देशों का पालन करना होगा.

आवेदन 30 जुलाई 2026 रात 11 बजे से पहले ऑनलाइन जमा करें.
निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव होना अनिवार्य है.
यदि उम्मीदवार किसी संस्था में कार्यरत हैं तो इंटरव्यू के समय No Objection Certificate (NOC) प्रस्तुत करना होगा.
इंटरव्यू के दौरान सभी मूल प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, बायोडाटा और संबंधित कार्य के नमूने साथ लाना आवश्यक होगा.
इंटरव्यू में शामिल होने के लिए किसी प्रकार का TA/DA नहीं दिया जाएगा.
चयनित उम्मीदवारों को आवश्यकता पड़ने पर तुरंत जॉइन करना पड़ सकता है.

क्यों खास है यह भर्ती?

NCERT और CIET देश में डिजिटल शिक्षा, ई-लर्निंग कंटेंट और शैक्षणिक तकनीक के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. ऐसे में इस भर्ती के माध्यम से चयनित उम्मीदवारों को राष्ट्रीय स्तर की परियोजनाओं पर काम करने का अवसर मिलेगा.

यदि आपके पास आवश्यक योग्यता और अनुभव है, तो यह सरकारी संस्थान के साथ जुड़कर शिक्षा और तकनीक के क्षेत्र में योगदान देने का बेहतरीन मौका हो सकता है. आवेदन से पहले सभी पात्रता शर्तों और आवश्यक दस्तावेजों की जांच अवश्य करें, ताकि चयन प्रक्रिया में किसी प्रकार की परेशानी न हो.

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Tags: NCERTNCERT Recruitmentsarkari naukri
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