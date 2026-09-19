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NCDC Vacancy: हेल्थ मिनिस्ट्री में नौकरी पाने का बढ़िया मौका, बस करना है ये काम, शानदार मिलेगी सैलरी

Sarkari Naukri NCDC Recruitment 2026: नेशनल सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल (NCDC) में नौकरी (Govt Jobs) पाने की ख्वाहिश रखने वालों के लिए अच्छी खबर है. इन पदों पर आवेदन करने से पहले दिए गए बातों को ध्यान से पढ़ें.

By: Munna Verma | Published: September 19, 2026 9:13:19 AM IST

NCDC Recruitment 2026 Sarkari Naukri: आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है.
NCDC Recruitment 2026 Sarkari Naukri: आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है.


NCDC Recruitment 2026: सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए नेशनल सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल (NCDC) में आवेदन करने का मौका है. NCDC ने वर्ष 2026 के लिए विभिन्न कॉन्ट्रैक्ट पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती अभियान के तहत कुल 16 पदों को भरा जाएगा. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार 29 सितंबर 2026 तक ईमेल के माध्यम से अपना आवेदन भेज सकते हैं.

भर्ती से जुड़ी योग्यता, आयु सीमा, वेतन, चयन प्रक्रिया और अन्य शर्तों की पूरी जानकारी के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ने की सलाह दी जाती है.

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NCDC Recruitment 2026: किन पदों पर होगी भर्ती?

NCDC की इस भर्ती में पब्लिक हेल्थ, माइक्रोबायोलॉजी, ट्रेनिंग, फाइनेंस, आईटी और डेटा से जुड़े विभिन्न पद शामिल हैं. पदवार वैकेंसी इस प्रकार है:

सीनियर पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट- 2 पद
पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट- 3 पद
माइक्रोबायोलॉजिस्ट- 2 पद
ट्रेनिंग मैनेजर- 1 पद
टेक्निकल ऑफिसर (फाइनेंस)- 1 पद
टेक्निकल ऑफिसर (IT)- 2 पद
कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट- 1 पद
डेटा एनालिस्ट- 2 पद
डेटा मैनेजर- 2 पद
कुल पदों की संख्या- 16 पद

NCDC Jobs 2026: आवेदन की आखिरी तारीख

इस भर्ती में उम्मीदवारों को आवेदन जमा करने के लिए ज्यादा समय नहीं मिलेगा. ईमेल के जरिए आवेदन भेजने की अंतिम तारीख 29 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है. इसलिए उम्मीदवारों को अंतिम दिन का इंतजार करने के बजाय पात्रता और दस्तावेजों की जांच करके समय रहते आवेदन भेज देना चाहिए.

NCDC Vacancy 2026: नोटिफिकेशन में क्या देखें?

आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को NCDC द्वारा जारी आधिकारिक भर्ती नोटिफिकेशन PDF को अच्छी तरह पढ़ना जरूरी है. इसमें संबंधित पद की शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, आयु सीमा, वेतन, आवेदन का निर्धारित प्रारूप, जरूरी दस्तावेज और चयन प्रक्रिया से जुड़ी शर्तें दी गई हैं. उम्मीदवारों को केवल अपनी योग्यता के अनुरूप पद के लिए ही आवेदन करना चाहिए और नोटिफिकेशन में दिए गए निर्देशों के अनुसार ही दस्तावेज तैयार करने चाहिए.

NCDC Recruitment 2026: कैसे करें आवेदन?

ईमेल से आवेदन करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लें. इसके बाद निर्देशों के अनुसार अपना बायोडाटा/आवेदन फॉर्म तैयार करें. इसमें व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता और संबंधित कार्य अनुभव का विवरण स्पष्ट रूप से दें.

आवेदन के साथ जरूरी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, पहचान पत्र और हाल की पासपोर्ट साइज फोटो जैसी मांगी गई सेल्फ-अटेस्टेड प्रतियां संलग्न करें. ईमेल की Subject Line में संबंधित पद का नाम स्पष्ट रूप से लिखें. इसके बाद नोटिफिकेशन में दिए गए आधिकारिक ईमेल पते पर पूरा आवेदन भेजें.

यहां देखें आवेदन लिंक और नोटिफिकेशन

NCDC Recruitment 2026 के लिए अप्लाई करने का लिंक
NCDC Recruitment 2026 नोटिफिकेशन

NCDC भर्ती 2026: चयन प्रक्रिया

उपलब्ध भर्ती विवरण के अनुसार उम्मीदवारों का चयन स्क्रीनिंग, लिखित परीक्षा और इंटरव्यू जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से किया जा सकता है. हालांकि, पदवार चयन प्रक्रिया और अन्य शर्तों के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक नोटिफिकेशन में दिए गए निर्देशों को ही अंतिम मानना चाहिए.

Tags: NCDCNCDC Recruitment 2026sarkari naukri
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