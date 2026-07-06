NBEMS Vacancy: मेडिकल बोर्ड में नौकरी पाने का गोल्डन चांस, मंगलवार से आवेदन शुरू, शानदार मिलेगी सैलरी

NBEMS Recruitment 2026: सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है. नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन्स इन मेडिकल साइंसेज़ (NBEMS) ने NBEMS भर्ती 2026 के तहत ग्रुप A, B और C के कई पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है. इच्छुक उम्मीदवार 7 जुलाई 2026 से 31 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे.

इस भर्ती अभियान के तहत डिप्टी डायरेक्टर (मेडिकल), जूनियर प्रोग्रामर, जूनियर अकाउंटेंट, स्टेनोग्राफर और जूनियर असिस्टेंट जैसे पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. पहले आवेदन 29 जून से शुरू होने थे, लेकिन प्रशासनिक कारणों से तिथि बदलकर 7 जुलाई कर दी गई.

महत्वपूर्ण तिथियां

NBEMS भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन 7 जुलाई 2026 से शुरू होंगे और 31 जुलाई 2026 तक स्वीकार किए जाएंगे. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी करें.

किन पदों पर होगी भर्ती?

डिप्टी डायरेक्टर (मेडिकल)

जूनियर प्रोग्रामर

जूनियर अकाउंटेंट

स्टेनोग्राफर

जूनियर असिस्टेंट

हर पद के लिए शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा अलग-अलग निर्धारित की गई है.

अप्लाई करने के लिए जरूरी आयु सीमा

न्यूनतम आयु: 18 वर्ष

अधिकतम आयु: 27 से 35 वर्ष (पद के अनुसार)

आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट मिलेगी.

क्या है आवेदन करने की योग्यता

डिप्टी डायरेक्टर (मेडिकल): मेडिकल विषय में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री.

जूनियर प्रोग्रामर: B.Tech, BE, BCA या कंप्यूटर साइंस/आईटी में स्नातक डिग्री.

जूनियर अकाउंटेंट: कॉमर्स, गणित या सांख्यिकी विषय में ग्रेजुएट

स्टेनोग्राफर: 12वीं पास के साथ शॉर्टहैंड और टाइपिंग का ज्ञान.

जूनियर असिस्टेंट: 12वीं पास तथा कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान.

ऐसे होगा चयन

NBEMS भर्ती 2026 में चयन कई चरणों में किया जाएगा.

कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT)- सभी उम्मीदवारों को सबसे पहले ऑनलाइन CBT परीक्षा देनी होगी. परीक्षा में 200 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और कुल 200 अंक निर्धारित हैं. प्रत्येक गलत उत्तर पर 0.25 अंक की नेगेटिव मार्किंग लागू होगी.

योग्यता अंक इस प्रकार हैं.

SC/ST/PwBD/ESM: 40%

अन्य सभी वर्ग: 50%

परीक्षा का आयोजन संभावित रूप से 5 और 6 सितंबर 2026 को किया जाएगा.

स्किल टेस्ट- स्टेनोग्राफर पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को CBT के बाद शॉर्टहैंड और टाइपिंग स्किल टेस्ट भी पास करना होगा.

डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन-लिखित परीक्षा और स्किल टेस्ट (जहां लागू हो) में सफल उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा. इस दौरान सभी मूल प्रमाणपत्र, पहचान पत्र, शैक्षणिक दस्तावेज और श्रेणी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा.

आवेदन से पहले रखें इन बातों का ध्यान

ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले आधिकारिक अधिसूचना को ध्यान से पढ़ें. आवेदन फॉर्म में दी गई जानकारी सही और प्रमाणित दस्तावेजों के अनुसार भरें. गलत जानकारी या अधूरा आवेदन भविष्य में निरस्त किया जा सकता है.

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