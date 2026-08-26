MPSC Success Story: इंजीनियरिंग के बाद चुनी नई राह, किसान के बेटे ने MPSC में लहराया परचम, बने स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर

MPSC Success Story: महाराष्ट्र के सतारा के रहने वाले प्रसाद थोर्वे की कहानी उन युवाओं के लिए प्रेरणा है, जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देखते हैं. किसान परिवार से आने वाले प्रसाद ने अपनी मेहनत, अनुशासन और स्पष्ट लक्ष्य के दम पर महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC) की परीक्षा पास की और स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर के पद पर चयन हासिल किया.

उनकी सफलता इसलिए भी खास है क्योंकि उनका शैक्षणिक सफर पारंपरिक नहीं रहा. इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद भी उन्होंने अपने करियर की दिशा बदली और प्रशासनिक सेवा में जाने का सपना पूरा करने के लिए नए विषयों को अपनाया.

इंजीनियरिंग के बाद बदली दिशा, राजनीति विज्ञान में की पढ़ाई

प्रसाद ने शुरुआती शिक्षा पूरी करने के बाद पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की. इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद उनके सामने निजी क्षेत्र में करियर बनाने के कई विकल्प थे, लेकिन उनका लक्ष्य कुछ और था. वह प्रशासनिक सेवा में अपना भविष्य देख रहे थे. इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस में MA किया. इसके बाद उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू की और पूरी गंभीरता के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे.

लगातार पढ़ाई और सही रणनीति बनी सफलता की कुंजी

MPSC की तैयारी के दौरान प्रसाद ने केवल लंबे समय तक पढ़ने के बजाय नियमित पढ़ाई, विषयों की मजबूत समझ और बेहतर टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दिया. इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होने के बावजूद उन्होंने नए विषयों को समझने में मेहनत की और अपनी तैयारी को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाया. प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता अक्सर एक ही प्रयास से नहीं मिलती, लेकिन स्पष्ट लक्ष्य और निरंतर प्रयास उम्मीदवार को आगे बढ़ाते हैं. प्रसाद की कहानी भी इसी सोच को मजबूत करती है कि दिशा सही हो तो मेहनत का परिणाम जरूर मिलता है.

किसान माता-पिता के बेटे ने हासिल किया बड़ा मुकाम

प्रसाद का परिवार खेती से जुड़ा है. किसान परिवार में पले-बढ़े होने के बावजूद उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षाओं को सीमित नहीं होने दिया। माता-पिता के सहयोग और अपने आत्मविश्वास के साथ उन्होंने उच्च शिक्षा हासिल की और फिर सरकारी सेवा में जाने का लक्ष्य तय किया. उनकी उपलब्धि ग्रामीण और किसान परिवारों से आने वाले उन छात्रों के लिए खास संदेश देती है, जो संसाधनों की कमी के कारण बड़े सपने देखने से हिचकते हैं.

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भाई-बहनों ने भी चुना देश और समाज की सेवा का रास्ता

प्रसाद की सफलता के साथ उनके परिवार की उपलब्धियों की कहानी और मजबूत हो गई है. उनकी बहन भाग्यश्री थोर्वे मुंबई पुलिस में सब-इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। वहीं, उनके छोटे भाई भारतीय सेना में सेवा दे रहे हैं. एक ही परिवार के तीनों भाई-बहनों का पुलिस, सेना और प्रशासनिक क्षेत्र में पहुंचना वाकई प्रेरणादायक है. प्रसाद का MPSC में चयन न केवल उनकी व्यक्तिगत मेहनत की जीत है, बल्कि पूरे परिवार के लिए गर्व का पल भी है.

प्रसाद थोर्वे की कहानी देती है बड़ा संदेश

प्रसाद थोर्वे की MPSC Success Story बताती है कि करियर की राह बदलना कमजोरी नहीं, बल्कि अपने असली लक्ष्य की ओर बढ़ने का साहस हो सकता है. इंजीनियरिंग से लेकर प्रशासनिक सेवा तक का उनका सफर युवाओं को यह सीख देता है कि लगातार प्रयास, सही रणनीति और लक्ष्य के प्रति ईमानदारी से मुश्किल रास्ते भी आसान बनाए जा सकते हैं.