MPSC Success Story: एक एकड़ जमीन, पशुपालन और 8 घंटे की पढ़ाई, चौथे प्रयास में पास की MPSC परीक्षा

MPSC Success Story: महाराष्ट्र के दौंड तालुका के परगांव की रहने वाली पूजा सोमनाथ टकावणे ने महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC) की परीक्षा में सफलता हासिल कर अपने परिवार और गांव का नाम रोशन किया है. किसान परिवार से आने वाली पूजा ने रेवेन्यू असिस्टेंट पद के लिए क्वालिफाई किया है. जनरल कैटेगरी की 116 वैकेंसी में उन्होंने लड़कियों के बीच 98वीं रैंक हासिल की है.

पूजा का परिवार आर्थिक रूप से साधारण पृष्ठभूमि से आता है. उनके पिता सोमनाथ टकावणे और मां सुनीता टकावणे के पास करीब एक एकड़ जमीन है. परिवार की आमदनी का प्रमुख जरिया खेती के साथ पशुपालन रहा है. सीमित संसाधनों के बावजूद माता-पिता ने बेटी की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी. उनकी मेहनत और समर्थन ने पूजा को आगे बढ़ने का हौसला दिया. यही वजह है कि पढ़ाई के साथ-साथ पूजा ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का सफर भी जारी रखा.

गांव के स्कूल से M.Sc. तक का सफर

पूजा ने अपनी शुरुआती शिक्षा परगांव के जिला परिषद प्राथमिक विद्यालय से की. इसके बाद उन्होंने अलग-अलग संस्थानों में पढ़ाई जारी रखते हुए सर परशुरामभाऊ कॉलेज से अपनी उच्च शिक्षा पूरी की. उन्होंने पोस्ट-ग्रेजुएशन में M.Sc. की डिग्री हासिल की. शैक्षणिक सफर पूरा करने के बाद पूजा ने प्रतियोगी परीक्षाओं को अपना लक्ष्य बनाया. उन्होंने पुणे में रहकर तैयारी की और किसी निजी कोचिंग क्लास का सहारा लेने के बजाय खुद पढ़ाई पर फोकस किया.

रोज 8 से 10 घंटे पढ़ाई, तीन बार मिली असफलता

MPSC की तैयारी के दौरान पूजा रोजाना करीब 8 से 10 घंटे पढ़ाई करती थीं. हालांकि सफलता का रास्ता आसान नहीं रहा। शुरुआती तीन प्रयासों में उन्हें कामयाबी नहीं मिली. लगातार असफलताओं के बावजूद उन्होंने तैयारी नहीं छोड़ी. चौथे प्रयास में उनकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने रेवेन्यू असिस्टेंट पद के लिए परीक्षा में सफलता हासिल की. उनके इस सफर में ‘सारथी’ से मिली स्कॉलरशिप और आर्थिक सहायता ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

अब Assistant Registrar बनने का सपना

पूजा की इस उपलब्धि के बाद परगांव और आसपास के इलाके में उनकी सफलता की चर्चा है. उन्होंने अपनी कामयाबी का श्रेय माता-पिता की मेहनत और उनके लगातार मिले सहयोग को दिया है. पूजा का कहना है कि उन्होंने बचपन से अपने माता-पिता को कठिन परिस्थितियों में मेहनत करते देखा है. उनके मुताबिक, परिवार के समर्थन के बिना यह मुकाम हासिल करना आसान नहीं होता. अब पूजा भविष्य में Assistant Registrar बनने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ना चाहती हैं.

पूजा की कहानी उन युवाओं के लिए प्रेरणा है जो सीमित संसाधनों के बावजूद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं. उनका सफर बताता है कि लगातार प्रयास, धैर्य और परिवार के सहयोग से असफलताओं को पीछे छोड़कर लक्ष्य की ओर बढ़ा जा सकता है.