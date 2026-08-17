MPSC Success Story: बचपन में उठ गया पिता का साया, खेतों में मजदूरी करके मां ने पाला, अब बेटी बनीं State Tax Inspector

MPSC Success Story: कुछ सफलताएं सिर्फ एक नौकरी (Sarkari Naukri) हासिल करने की कहानी नहीं होतीं, बल्कि वे परिवार के वर्षों के संघर्ष, त्याग और उम्मीदों का परिणाम होती हैं. कंचन महाजन की MPSC Success Story भी ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी है. महाराष्ट्र के रावेर की रहने वाली कंचन ने महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC) की परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करते हुए OBC श्रेणी में 23वीं रैंक हासिल की और State Tax Inspector (STI) पद के लिए चयनित हुईं.

उनकी इस उपलब्धि के पीछे सबसे बड़ी ताकत उनकी मां हेमलता महाजन का संघर्ष रहा, जिन्होंने पति के निधन के बाद अपने दोनों बच्चों की पढ़ाई और परवरिश की जिम्मेदारी अकेले संभाली.

पिता के जाने के बाद मां बनीं परिवार की ताकत

कंचन के पिता का निधन उस समय हो गया था, जब वह महज पांच साल की थीं. परिवार के सामने आर्थिक चुनौतियां थीं, लेकिन उनकी मां ने परिस्थितियों के आगे हार नहीं मानी. हेमलता महाजन ने दूसरों के खेतों में मजदूरी करके परिवार का खर्च चलाया. तेज धूप हो या बारिश, उन्होंने मेहनत जारी रखी ताकि उनके बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो. उन्होंने बेटे कुणाल और बेटी कंचन दोनों की शिक्षा को प्राथमिकता दी. कुणाल ने भी MBA की पढ़ाई पूरी की.

B.Sc. के बाद प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी

कंचन ने अपनी B.Sc. की पढ़ाई पूरी करने के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू की. आर्थिक मुश्किलों और पारिवारिक परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा. उनकी मेहनत और मां के त्याग का परिणाम MPSC के अंतिम परिणाम में सामने आया. 23वीं रैंक हासिल करना उनके लिए सिर्फ व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि उनकी मां के वर्षों के संघर्ष की भी जीत थी.

मेरी सफलता मां के खेतों में बहाए पसीने से मिली

अपनी उपलब्धि पर कंचन ने अपनी मां को सफलता का सबसे बड़ा श्रेय दिया. उनका कहना है कि उनकी कामयाबी सिर्फ किताबों और क्लासरूम की वजह से नहीं है, बल्कि उनकी मां ने खेतों में जो मेहनत की, उसी ने उनके सपनों को आगे बढ़ने का रास्ता दिया. कंचन का यह भाव उनकी सफलता को और खास बनाता है. उन्होंने युवाओं से कहा कि उन्हें अपने सपनों और मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए. निराशा में रुकने के बजाय उपलब्ध अवसरों को पहचानकर लगातार प्रयास करते रहना जरूरी है.

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संघर्ष से सफलता तक की कहानी बनी मिसाल

कंचन महाजन की कहानी बताती है कि परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों, मजबूत इच्छाशक्ति और लगातार मेहनत रास्ता बना सकती है. एक मां का खेतों में बहाया पसीना और बेटी की वर्षों की मेहनत आखिरकार सरकारी सेवा में चयन की खुशी में बदल गई. आज कंचन की सफलता सिर्फ उनके परिवार के लिए गर्व का विषय नहीं है, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उन युवाओं के लिए भी उम्मीद की कहानी है, जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देखते हैं.