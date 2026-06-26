MPSC Optional Subject Removed: लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा में बड़ा बदलाव, अब नहीं होगा ऑप्शनल सब्जेक्ट

MPSC Optional Subject Removed: महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC) ने राज्य सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए एक अहम घोषणा की है. आयोग ने वर्ष 2027 से लागू होने वाले मुख्य परीक्षा (Main Examination) के नए पैटर्न की जानकारी साझा की है. सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा में Optional Subject नहीं चुनना होगा. आयोग का मानना है कि इस बदलाव से परीक्षा प्रणाली अधिक पारदर्शी, समान और संतुलित बनेगी.

25 जून को जारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, वर्तमान में उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक विषय के दो पेपर देने होते हैं. लेकिन 2027 की परीक्षा से इस व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा. इसके स्थान पर सभी अभ्यर्थियों के लिए एक समान अनिवार्य प्रश्नपत्र होंगे, जिससे सभी का मूल्यांकन एक समान आधार पर किया जा सकेगा.

अब होंगे सात अनिवार्य पेपर

संशोधित परीक्षा योजना के तहत मुख्य परीक्षा में कुल सात अनिवार्य पेपर शामिल होंगे. इनमें मराठी और अंग्रेज़ी भाषा के प्रश्नपत्र, मराठी या अंग्रेज़ी में एक निबंध (Essay) का पेपर तथा चार सामान्य अध्ययन (General Studies) के पेपर शामिल रहेंगे. भाषा के दोनों पेपर केवल क्वालिफाइंग प्रकृति के होंगे. इन्हें पास करने के लिए उम्मीदवारों को कम से कम 25 प्रतिशत अंक हासिल करना आवश्यक होगा.

लिखित परीक्षा और इंटरव्यू का नया अंक विभाजन

नए पैटर्न के अनुसार मुख्य लिखित परीक्षा 1,250 अंकों की होगी, जबकि इंटरव्यू के लिए 275 अंक निर्धारित किए गए हैं. इस प्रकार चयन प्रक्रिया के कुल अंक 1,525 होंगे. आयोग जल्द ही विस्तृत परीक्षा योजना और विषयवार जानकारी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अलग से जारी करेगा.

क्यों हटाया गया Optional Subject?

MPSC ने अपने निर्णय के पीछे स्पष्ट कारण भी बताया है. आयोग के अनुसार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और तेलंगाना जैसे कई राज्यों के लोक सेवा आयोग पहले ही अपनी राज्य सेवा मुख्य परीक्षाओं से Optional Subject को हटा चुके हैं. इन राज्यों ने समान और मानकीकृत मूल्यांकन प्रणाली अपनाई है, जिससे सभी उम्मीदवारों के बीच निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित हो सके.

किन परीक्षाओं में नहीं होगा कोई बदलाव?

आयोग ने साफ किया है कि यह बदलाव केवल महाराष्ट्र राज्य सेवा (Gazetted Group A और Group B) मुख्य परीक्षा पर लागू होगा. महाराष्ट्र वन सेवा मुख्य परीक्षा में फिलहाल Optional Subject पहले की तरह जारी रहेगा. इसके अलावा सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कृषि सेवा, खाद्य एवं औषधि प्रशासन सेवा, पशु चिकित्सा सेवा और इंस्पेक्टर ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी जैसी अन्य सेवाओं की मुख्य परीक्षाओं के पैटर्न में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

यह फैसला उन अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो 2027 और उसके बाद MPSC राज्य सेवा परीक्षा की तैयारी करेंगे. ऐसे उम्मीदवारों को अब अपनी तैयारी नई परीक्षा योजना के अनुसार रणनीतिक तरीके से शुरू करनी चाहिए.

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