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MPSC भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव, अब नहीं मिलेगा यह विकल्प, चयन प्रक्रिया होगी सख्त और पारदर्शी

MPSC Recruitment Rules Change: MPSC ने भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए इन दो विकल्पों को समाप्त कर दिया है. यह नियम अब सभी आगामी परीक्षाओं पर लागू होगा, जिससे प्रक्रिया सख्त होगी.

By: Munna Verma | Last Updated: May 14, 2026 5:02:57 PM IST

MPSC Recruitment Rules Changes: एमपीएससी ने भर्ती नियमों किया बड़ा बदलाव
MPSC Recruitment Rules Changes: एमपीएससी ने भर्ती नियमों किया बड़ा बदलाव


MPSC Recruitment Rule Change: महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC) ने अपनी भर्ती प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण और कड़े बदलाव की घोषणा की है, जिसका सीधा असर हजारों उम्मीदवारों पर पड़ेगा. आयोग ने अब ‘ऑप्टिंग आउट’ (स्वेच्छा से चयन प्रक्रिया से हटना) और ‘सहमति’ (नियुक्ति स्वीकार या अस्वीकार करने का विकल्प) जैसे दोनों प्रावधानों को समाप्त कर दिया है. यह नया नियम बुधवार से लागू हो गया है और सभी आगामी परीक्षाओं पर प्रभावी रहेगा.

MPSC ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय भर्ती प्रक्रिया को अधिक सुव्यवस्थित, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के उद्देश्य से लिया गया है. पहले उम्मीदवारों को चयन सूची में आने के बाद ‘ऑप्टिंग आउट’ का विकल्प दिया जाता था, जिससे वे अपनी इच्छा से प्रक्रिया से बाहर हो सकते थे. यह व्यवस्था कई बार अंतिम चयन और नियुक्ति प्रक्रिया में देरी का कारण बनती थी.

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आयोग के अनुसार, हाल ही में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में इस व्यवस्था की समीक्षा की गई, जिसके बाद इसे पूरी तरह समाप्त करने का फैसला लिया गया. अब उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में इस तरह का विकल्प उपलब्ध नहीं होगा.

बहु-कैडर और एकल-कैडर भर्ती के लिए अलग नियम

नए नियमों के तहत एकल-कैडर (Single Cadre) पदों की भर्ती प्रक्रिया में प्रतीक्षा सूची (Waiting List) जारी की जाएगी, ताकि रिक्त पदों को समय पर भरा जा सके. हालांकि, बहु-कैडर (Multi Cadre) भर्तियों में अब प्रतीक्षा सूची की व्यवस्था नहीं होगी. यह बदलाव विशेष रूप से उन भर्तियों पर असर डालेगा जहां एक ही परीक्षा से कई अलग-अलग पदों पर नियुक्तियां की जाती हैं. इससे चयन प्रक्रिया और अधिक सीधी और सीमित हो जाएगी.

वरीयता क्रम और चयन पर नया नियम

आयोग ने बहु-कैडर भर्तियों को लेकर एक और महत्वपूर्ण स्पष्टता दी है. यदि किसी उम्मीदवार को पहले ही किसी पद पर नियुक्ति मिल चुकी है और उसने अपनी वरीयता सूची में उसी या उससे निचले रैंक वाले पद का चयन किया है, तो उस उम्मीदवार को आगे उन पदों या उससे नीचे के पदों के लिए विचार नहीं किया जाएगा. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एक ही उम्मीदवार बार-बार विभिन्न पदों पर अवसरों को ब्लॉक न करे, जिससे अन्य योग्य उम्मीदवारों को मौका मिल सके.

उम्मीदवारों पर क्या होगा असर?

इस नए निर्णय से भर्ती प्रक्रिया में अनुशासन और तेजी आने की उम्मीद है, लेकिन उम्मीदवारों के लिए यह बदलाव चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है. अब उन्हें चयन के समय अधिक सावधानी और रणनीतिक तरीके से अपनी वरीयताएं तय करनी होंगी, क्योंकि बाद में विकल्प सीमित रह जाएंगे.

MPSC का यह कदम भर्ती प्रणाली को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा सुधार माना जा रहा है. हालांकि, इसका वास्तविक प्रभाव आने वाली परीक्षाओं और चयन प्रक्रियाओं में ही स्पष्ट होगा, लेकिन इतना तय है कि अब उम्मीदवारों को पहले से अधिक जिम्मेदारी के साथ निर्णय लेने होंगे.

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Tags: MPSCsarkari naukri
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