MPSC Vacancy: BMC में सरकारी नौकरी का मौका, बस करना होगा ये काम, अच्छी मिलेगी सैलरी

MPSC Recruitment 2026: महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC) ने बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग और भाषा निदेशालय के तहत विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस भर्ती अभियान में डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट और असिस्टेंट लैंग्वेज डायरेक्टर के कुल 4 पद शामिल हैं. संबंधित योग्यता और अनुभव रखने वाले उम्मीदवार MPSC की आधिकारिक वेबसाइट mpsc.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं.

आवेदन प्रक्रिया 9 सितंबर 2026 को दोपहर 2 बजे से शुरू हो गई है. इच्छुक उम्मीदवार 29 सितंबर 2026 रात 11:59 बजे तक अपना ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं. परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 2 अक्टूबर 2026 है.

BMC में डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट के 2 पद

बृहन्मुंबई नगर निगम के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के तहत उपनगरीय अस्पतालों में डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट (ग्रुप-B) के 2 पदों पर भर्ती की जानी है. इस पद के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से MBBS डिग्री होनी चाहिए. इसके साथ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा भी जरूरी है.

उम्मीदवार के पास प्रशासनिक कार्य का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव और महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल में वैध रजिस्ट्रेशन होना चाहिए. अस्पताल प्रशासन और मेडिकल क्षेत्र में अनुभव रखने वाले योग्य उम्मीदवारों के लिए यह भर्ती खास अवसर हो सकती है.

भाषा निदेशालय में असिस्टेंट लैंग्वेज डायरेक्टर की भर्ती

MPSC ने महाराष्ट्र सरकार के भाषा निदेशालय में असिस्टेंट लैंग्वेज डायरेक्टर, ग्रुप-B के 2 पदों के लिए भी आवेदन मांगे हैं. इस पद के लिए उम्मीदवार के पास मराठी विषय में कम से कम सेकंड क्लास डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए. उम्मीदवार को अंग्रेजी भाषा का ज्ञान और संस्कृत में निर्धारित योग्यता भी रखनी होगी. इसके अलावा सरकारी या मान्यता प्राप्त संस्थान में प्रशासनिक अनुवाद या शब्दावली निर्माण से संबंधित कम से कम 3 से 5 वर्ष का अनुभव आवश्यक है.

29 सितंबर तक करें आवेदन

MPSC Recruitment 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन 9 सितंबर से 29 सितंबर 2026 तक स्वीकार किए जाएंगे. उम्मीदवारों को अंतिम समय की परेशानी से बचने के लिए आवेदन प्रक्रिया समय रहते पूरी करने की सलाह दी जाती है. परीक्षा शुल्क का भुगतान 2 अक्टूबर 2026 रात 11:59 बजे तक किया जा सकता है. इस बार चालान के माध्यम से शुल्क जमा करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है. उम्मीदवारों को शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से करना होगा. इसके लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI का इस्तेमाल किया जा सकता है.

यहां देखें आवेदन लिंक और नोटिफिकेशन

MPSC Recruitment 2026 के लिए अप्लाई करने का लिंक

MPSC Recruitment 2026 नोटिफिकेशन

आवेदन से पहले नोटिफिकेशन जरूर पढ़ें

इच्छुक उम्मीदवार MPSC के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. भर्ती की आयु सीमा, परीक्षा शुल्क, आरक्षण, शैक्षिक योग्यता, अनुभव, चयन प्रक्रिया और अन्य नियमों की विस्तृत जानकारी आधिकारिक विज्ञापन में दी गई है. उम्मीदवारों को सलाह है कि आवेदन करने से पहले पूरा नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ें और अपनी पात्रता सुनिश्चित करने के बाद ही फॉर्म जमा करें. भर्ती से संबंधित आगे के अपडेट के लिए MPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखना भी जरूरी है.