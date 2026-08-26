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MPSC Exam Cancelled: उम्मीदवारों की मेहनत पर फिरा पानी? MPSC ने रद्द की ग्रुप B भर्ती, सामने आई ये वजह

MPSC ने Drug Inspector Group-B Recruitment 2026 रद्द कर दी है. 22 मार्च की स्क्रीनिंग परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायतों के बाद प्रारंभिक जांच में यह फैसला लिया गया.

By: Munna Verma | Published: August 26, 2026 11:32:49 AM IST

MPSC Drug Inspector Recruitment 2026 Cancelled: एमपीएससी भर्ती परीक्षा रद्द कर दी गई है.
MPSC Drug Inspector Recruitment 2026 Cancelled: एमपीएससी भर्ती परीक्षा रद्द कर दी गई है.


MPSC Drug Inspector Recruitment Cancelled: महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC) ने खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग में Drug Inspector, Group-B पद के लिए चल रही भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया है. यह फैसला 22 मार्च 2026 को आयोजित स्क्रीनिंग परीक्षा को लेकर सामने आई गड़बड़ी की शिकायतों और उनकी प्रारंभिक जांच के बाद लिया गया है. भर्ती रद्द होने की खबर से परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों के बीच निराशा बढ़ सकती है.

MPSC की इस भर्ती प्रक्रिया के तहत ड्रग इंस्पेक्टर, ग्रुप-B के पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाना था. इसके लिए 22 मार्च 2026 को स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित की गई थी. परीक्षा के बाद कुछ अभ्यर्थियों की ओर से प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर शिकायतें सामने आईं. शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए आयोग ने मामले की शुरुआती जांच कराई। जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर MPSC ने मौजूदा भर्ती प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया.

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MPSC ने क्यों रद्द की भर्ती?

आयोग का यह निर्णय परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता से जुड़े सवालों के बीच आया है. किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अभ्यर्थियों का भरोसा बनाए रखना बेहद जरूरी होता है. ऐसे में शिकायतों की जांच के बाद भर्ती प्रक्रिया को रद्द करना आयोग की ओर से उठाया गया महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. हालांकि, भर्ती प्रक्रिया रद्द होने का सीधा असर उन उम्मीदवारों पर पड़ेगा, जिन्होंने परीक्षा के लिए तैयारी की थी और स्क्रीनिंग टेस्ट में हिस्सा लिया था. कई अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा के लिए लंबे समय तक मेहनत की होगी.

अभ्यर्थियों को आगे क्या करना चाहिए?

Drug Inspector Recruitment 2026 में शामिल उम्मीदवारों को अब MPSC की ओर से जारी होने वाली अगली आधिकारिक सूचना पर नजर रखनी चाहिए. भर्ती रद्द होने के बाद आगे की प्रक्रिया, नए विज्ञापन या दोबारा परीक्षा से संबंधित जानकारी आयोग की आधिकारिक घोषणा के जरिए ही स्पष्ट होगी. उम्मीदवारों को सलाह है कि वे सोशल मीडिया पर चल रही अपुष्ट खबरों पर भरोसा करने के बजाय MPSC की आधिकारिक वेबसाइट और नोटिस को ही अंतिम स्रोत मानें.

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दोबारा भर्ती की उम्मीद?

मौजूदा भर्ती प्रक्रिया रद्द किए जाने के बाद अभ्यर्थियों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ड्रग इंस्पेक्टर पदों के लिए दोबारा भर्ती निकाली जाएगी. फिलहाल, दोबारा भर्ती या नई परीक्षा की तारीख को लेकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आयोग की आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना जरूरी है.

Tags: MPSCMPSC Drug Inspector RecruitmentMPSC Recruitment
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