MPPSC Main Exam 2025: एमपीपीएससी मेंस एग्जाम शेड्यूल में बदलाव, अब इस दिन से शुरू होगी परीक्षा

MPPSC Main Exam 2025: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025 के कार्यक्रम में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए नया परीक्षा शेड्यूल जारी कर दिया है. आयोग ने अभ्यर्थियों की मांग और UPSC मुख्य परीक्षा से संभावित टकराव को देखते हुए परीक्षा की तिथियों में संशोधन किया है. अब MPPSC राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 8 अगस्त से 13 अगस्त 2026 तक आयोजित की जाएगी.

पहले जारी कार्यक्रम के अनुसार मुख्य परीक्षा 17 अगस्त से 22 अगस्त 2026 के बीच आयोजित होनी थी. लेकिन कई अभ्यर्थियों ने आयोग का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि परीक्षा के अंतिम दो पेपर संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा मुख्य परीक्षा की तिथियों से टकरा रहे थे. UPSC मुख्य परीक्षा 21 अगस्त से शुरू हो रही है, जबकि MPPSC के दो पेपर 21 और 22 अगस्त को प्रस्तावित थे.

इस स्थिति से उन उम्मीदवारों को परेशानी होती जो दोनों परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं. अभ्यर्थियों की आपत्तियों के बाद आयोग ने तत्काल बैठक आयोजित की और परीक्षा को आगे बढ़ाने के बजाय पहले कराने का निर्णय लिया.

हाई कोर्ट के आदेश के बाद जारी हुआ संशोधित शेड्यूल

MPPSC अधिकारियों के अनुसार, परीक्षा से जुड़े मामले में हाई कोर्ट से अंतरिम राहत मिलने के बाद आयोग को परीक्षा आयोजित करने की अनुमति मिली थी. अदालत ने परिणामों को सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करने की शर्त के साथ परीक्षा कराने की अनुमति दी. इसके बाद संशोधित परीक्षा कार्यक्रम जारी किया गया.

आवेदन प्रक्रिया 25 जून से शुरू

मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 25 जून 2026 से शुरू होकर 15 जुलाई 2026 तक चलेगी. प्रारंभिक परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए अलग से आवेदन करना अनिवार्य होगा. जो अभ्यर्थी निर्धारित समय में आवेदन नहीं कर पाएंगे, उनके लिए लेट फीस के साथ अतिरिक्त अवसर भी उपलब्ध रहेगा. आवेदन पत्र में सुधार की सुविधा 30 जून से 17 जुलाई तक दी जाएगी, जिसके लिए प्रति संशोधन 50 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है.

3 अगस्त से डाउनलोड कर सकेंगे एडमिट कार्ड

आयोग ने स्पष्ट किया है कि मुख्य परीक्षा के प्रवेश पत्र 3 अगस्त 2026 से ऑनलाइन उपलब्ध होंगे. उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा, क्योंकि इसे डाक के माध्यम से नहीं भेजा जाएगा.

158 पदों के लिए होगी भर्ती

इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से राज्य में कुल 158 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. अनुमान है कि करीब 4,000 उम्मीदवार मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे. नए परीक्षा कार्यक्रम से उन हजारों अभ्यर्थियों को राहत मिली है जो UPSC और MPPSC दोनों परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं. MPPSC का यह निर्णय अभ्यर्थियों के हितों को प्राथमिकता देने वाला कदम माना जा रहा है, जिससे दोनों महत्वपूर्ण परीक्षाओं में शामिल होने वाले उम्मीदवार बिना किसी तारीख संबंधी बाधा के अपनी तैयारी जारी रख सकेंगे.