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MPESB Vacancy: 19 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती, पुलिस से पंचायत तक मिलेंगे मौके, शानदार होगी सैलरी

Sarkari Naukri MPESB Recruitment 2026: मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी के कई अवसर आने वाले हैं. MPESB के कैलेंडर के मुताबिक सितंबर से दिसंबर तक 19,062 पदों पर भर्ती परीक्षाएं आयोजित होंगी.

By: Munna Verma | Published: August 10, 2026 11:37:48 PM IST

MPESB Recruitment Sarkari Naukri: सरकारी नौकरी पाने का एक बढ़िया मौका है.
MPESB Recruitment Sarkari Naukri: सरकारी नौकरी पाने का एक बढ़िया मौका है.


MPESB Recruitment 2026: मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए साल 2026 का आखिरी हिस्सा कई बड़े अवसर लेकर आ रहा है. मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MP ESB) ने भर्ती परीक्षाओं का संशोधित कैलेंडर जारी किया है. इसके अनुसार सितंबर से दिसंबर 2026 के बीच विभिन्न विभागों में भर्ती के लिए कई परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी.

कैलेंडर के मुताबिक इन भर्ती परीक्षाओं के जरिए कुल 19,062 पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा. पुलिस, पंचायत, कृषि, इंजीनियरिंग और अन्य विभागों में नौकरी पाने का मौका मिलेगा. ऐसे में अभ्यर्थी परीक्षा कैलेंडर को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी की रणनीति बना सकते हैं.

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सितंबर में कृषि और पंचायत विभाग में भर्ती

सितंबर 2026 से भर्ती परीक्षाओं का सिलसिला शुरू होगा. इस महीने ग्रुप-2 सब ग्रुप-1 के अंतर्गत कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती परीक्षा प्रस्तावित है। इसके जरिए कुल 2,784 पदों पर नियुक्ति की जाएगी. इसी दौरान ग्रुप-2 सब ग्रुप-4 के तहत खंड पंचायत अधिकारी, पंचायत समन्वय अधिकारी, सहायक संपरीक्षक और अन्य समकक्ष पदों के लिए संयुक्त भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी. इस भर्ती में 2,299 पद शामिल हैं.

अक्टूबर-नवंबर में पुलिस भर्ती पर रहेगा फोकस

अक्टूबर से नवंबर 2026 के बीच भी उम्मीदवारों के लिए कई अहम अवसर होंगे. इस दौरान सूबेदार, शीघ्रलेखक और सहायक उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित की जानी प्रस्तावित है. इसके जरिए 566 पदों पर भर्ती होगी. वहीं, पुलिस विभाग में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए सबसे बड़ा अवसर पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा होगी. इस भर्ती के माध्यम से 7,500 पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाना है.

नवंबर में पुलिस आरक्षक चालक और पंचायत भर्ती

नवंबर 2026 में पुलिस आरक्षक चालक भर्ती परीक्षा प्रस्तावित है. इसके तहत कुल 1,000 पदों पर भर्ती की जाएगी. इसी अवधि में नायब तहसीलदार विभागीय भर्ती परीक्षा भी आयोजित होने की योजना है. इसके जरिए 73 पदों को भरा जाएगा. इसके अलावा पंचायत सचिव और ग्राम रोजगार सहायक भर्ती परीक्षा भी प्रस्तावित है, जिसमें करीब 2,900 पदों पर चयन किया जाना है.

दिसंबर में भी जारी रहेगा भर्ती का सिलसिला

दिसंबर 2026 में भी MP ESB की ओर से भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी. इस दौरान ग्रुप-6 सब ग्रुप-1 समेत अन्य परीक्षाएं कैलेंडर के अनुसार प्रस्तावित हैं. सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए भी बड़ी खबर है. संशोधित कैलेंडर के अनुसार शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) सितंबर-अक्टूबर 2026 में प्रस्तावित है. रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 1.50 लाख शिक्षकों से संबंधित पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी.

अभ्यर्थियों को सलाह है कि वे आवेदन की तारीख, पात्रता, परीक्षा पैटर्न और अन्य शर्तों की जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन से जरूर जांचें. परीक्षा कैलेंडर को आधार बनाकर तैयारी शुरू करना उम्मीदवारों के लिए बेहतर रणनीति हो सकती है.

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