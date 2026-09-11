MP RAEO Admit Card 2026 Released: MPESB ने RAEO का एडमिट कार्ड esb.mp.gov.in जारी, ऐसे करें डाउनलोड

MP RAEO Admit Card 2026 Released: मध्य प्रदेश में कृषि विभाग से जुड़ी सरकारी नौकरी (Govt Job) की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए जरूरी अपडेट सामने आया है. मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (MPESB) ने कृषि विस्तार अधिकारी (RAEO) भर्ती परीक्षा 2026 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. जिन अभ्यर्थियों ने ग्रुप-2 सब ग्रुप-1 के अंतर्गत इस भर्ती के लिए आवेदन किया था, वे अब अपना हॉल टिकट आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं.

इस भर्ती अभियान के जरिए कृषि विस्तार अधिकारी के 2,784 पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं. MPESB ने उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड 10 सितंबर 2026 को उपलब्ध कराए हैं. वहीं भर्ती परीक्षा की शुरुआत 17 सितंबर 2026 से होगी.

17 सितंबर से शुरू होगी MP RAEO परीक्षा

कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती की लिखित परीक्षा कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) मोड में आयोजित की जाएगी. परीक्षा का आयोजन मध्य प्रदेश के 11 अलग-अलग शहरों में किया जाएगा. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड पर दिए गए परीक्षा केंद्र, रिपोर्टिंग टाइम और अन्य निर्देशों को पहले से अच्छी तरह पढ़ लें. परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि प्रवेश से संबंधित नियमों का पालन करना अनिवार्य रहेगा.

MP RAEO Admit Card 2026 कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार अपना हॉल टिकट ऑनलाइन माध्यम से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें MPESB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.

MPESB की आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर मौजूद Admit Card सेक्शन पर क्लिक करें.

ग्रुप-2 सब ग्रुप-1 कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती परीक्षा 2026 से संबंधित लिंक खोलें.

अब मांगी गई जानकारी, जैसे आवेदन संख्या और पासवर्ड/जन्मतिथि दर्ज करें.

लॉगिन डिटेल्स सबमिट करने के बाद आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा.

हॉल टिकट में दर्ज नाम, परीक्षा केंद्र, तारीख और अन्य विवरण ध्यान से जांच लें.

एडमिट कार्ड डाउनलोड करके उसका साफ प्रिंटआउट निकाल लें.

परीक्षा से पहले इन बातों का रखें ध्यान

एडमिट कार्ड केवल परीक्षा में प्रवेश का दस्तावेज नहीं है, बल्कि इसमें परीक्षा केंद्र और उम्मीदवार के लिए जरूरी दिशा-निर्देश भी दिए जा सकते हैं. इसलिए इसे डाउनलोड करने के बाद सभी जानकारियों को ध्यान से पढ़ना बेहतर रहेगा. अगर एडमिट कार्ड में नाम, परीक्षा केंद्र या किसी अन्य महत्वपूर्ण विवरण को लेकर कोई समस्या दिखाई देती है, तो उम्मीदवारों को जल्द से जल्द MPESB के आधिकारिक माध्यम से संपर्क करना चाहिए.

2,784 पदों पर होगी भर्ती

MP RAEO भर्ती 2026 के माध्यम से कुल 2,784 कृषि विस्तार अधिकारी पदों को भरा जाएगा. लंबे समय से इस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए अब अगला महत्वपूर्ण कदम परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करना है. उम्मीदवारों को परीक्षा वाले दिन एडमिट कार्ड के साथ आवश्यक दस्तावेज और बोर्ड द्वारा निर्धारित अन्य चीजें जरूर ले जानी चाहिए. परीक्षा से जुड़ी किसी भी नई सूचना या बदलाव के लिए MPESB की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखना सबसे सुरक्षित तरीका है.