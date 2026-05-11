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MP Police Vacancy: मध्य प्रदेश पुलिस में 10,000 नई भर्तियों का ऐलान, कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा फायदा

MP Police Recruitment 2026: मध्य प्रदेश सरकार ने पुलिस विभाग में 10,000 नई भर्तियों का ऐलान किया है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के इस फैसले से युवाओं को रोजगार और पुलिस विभाग को मजबूती मिलेगी.

By: Munna Verma | Published: May 11, 2026 11:29:28 PM IST

MP Police Recruitment 2026: मध्य प्रदेश पुलिस में निकलने वाली है बंपर वैकेंसी
MP Police Recruitment 2026: मध्य प्रदेश पुलिस में निकलने वाली है बंपर वैकेंसी


MP Police Recruitment 2026: मध्य प्रदेश के युवाओं और पुलिस विभाग के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य पुलिस विभाग में 10,000 नए पदों पर भर्ती की घोषणा की है. यह ऐलान के.एफ. रुस्तम जी पुरस्कार समारोह के दौरान किया गया, जहां मुख्यमंत्री ने पुलिस बल की उपलब्धियों और उनकी भूमिका की जमकर सराहना की.

सरकार के इस फैसले से न केवल बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे, बल्कि लंबे समय से कर्मचारियों की कमी से जूझ रहे पुलिस विभाग को भी बड़ी राहत मिलेगी.

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पुलिस विभाग में खाली पदों को भरने की तैयारी

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में फिलहाल करीब 22,500 पद खाली हैं. इनमें से पहले चरण में 10,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया को मंजूरी दे दी गई है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि बाकी रिक्त पदों को भरने के लिए भी जल्द निर्णय लिया जाएगा. सरकार का मानना है कि मजबूत पुलिस व्यवस्था राज्य की सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए बेहद जरूरी है. यही वजह है कि विभाग को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में लगातार कदम उठाए जा रहे हैं.

पुलिसकर्मियों के लिए बढ़ाई गई प्रोत्साहन राशि

मुख्यमंत्री ने पुलिस बल का मनोबल बढ़ाने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन राशि में भी बड़ा इजाफा किया है. अब डायरेक्टर जनरल (DG) स्तर पर दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि 25,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गई है. इसके अलावा पुलिस अधीक्षक (SP) स्तर पर मिलने वाला इनाम भी दोगुना कर दिया गया है. पहले यह राशि 10,000 रुपये थी, जिसे अब बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दिया गया है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिसकर्मियों की मेहनत, समर्पण और बहादुरी का सम्मान करना सरकार की जिम्मेदारी है. इसी दौरान राज्य के 101 से अधिक पुलिस अधिकारियों और जवानों को अलग-अलग श्रेणियों में सम्मानित भी किया गया.

नक्सलवाद खत्म करने में MP पुलिस की बड़ी भूमिका

डॉ. मोहन यादव ने मध्य प्रदेश पुलिस की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य आज नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त हो चुका है. उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षों में पुलिस बल ने नक्सल गतिविधियों पर प्रभावी कार्रवाई की और “लाल सलाम” को अंतिम सलामी दे दी. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि चंबल के बीहड़ों से डाकुओं का सफाया करने में भी पुलिस ने अहम भूमिका निभाई है. बालाघाट जैसे क्षेत्रों को अब विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जा चुका है, जो राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है.

प्रोजेक्ट चीता में मध्य प्रदेश ने रचा इतिहास

पुलिस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने वन्यजीव संरक्षण और ‘प्रोजेक्ट चीता’ का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि हाल ही में दो मादा चीतों को खुले जंगल में छोड़ा गया है. मुख्यमंत्री के अनुसार, मध्य प्रदेश एशिया में चीतों की आबादी को फिर से बसाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है. अब तक राज्य में 57 से अधिक चीतों को पुनर्स्थापित किया जा चुका है. इससे वन्यजीव संरक्षण के साथ-साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा.

युवाओं के लिए सुनहरा अवसर

MP Police Recruitment 2026 राज्य के हजारों युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का बड़ा मौका साबित हो सकती है. भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी विस्तृत जानकारी जल्द ही जारी की जाएगी. ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक घोषणाओं पर नजर बनाए रखें और अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दें.

Tags: govt jobLatest Govt Jobmadhya pradesh policeMP Police Job
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