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MP Police Bharti: मध्य प्रदेश पुलिस में नौकरी की भरमार, 12वीं पास करें आवेदन, 114000 से अधिक है सैलरी

Sarkari Naukri MP Police Recruitment 2026: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (MPESB) के तहत पुलिस विभाग में नौकरी (Govt Jobs) पाने का मन बना रहे युवाओं के लिए शानदार अवसर है. अप्लाई करने से पहले दिए गए बातों को ध्यान से पढ़ें.

By: Munna Verma | Published: September 21, 2026 9:04:56 AM IST

MP Police MPESB Recruitment Sarkari Naukri 2026: पुलिस विभाग में नौकरी पाने का मौका
MP Police MPESB Recruitment Sarkari Naukri 2026: पुलिस विभाग में नौकरी पाने का मौका


MP Subedar Steno ASI Recruitment 2026: मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी भर्ती सामने आई है. मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (MPESB) ने पुलिस विभाग में सूबेदार (स्टेनोग्राफर) और असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (मिनिस्टीरियल) के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 655 रिक्त पद भरे जाएंगे.

भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 24 सितंबर 2026 से शुरू होगी और इच्छुक उम्मीदवार 8 अक्टूबर 2026 तक ऑनलाइन आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकेंगे. पहले चरण की लिखित परीक्षा 3 नवंबर 2026 से शुरू होने वाली है. उम्मीदवार आवेदन करने से पहले अपनी योग्यता और अन्य निर्धारित शर्तों को ध्यान से जरूर जांच लें.

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MPESB Subedar Steno ASI 2026: कितने पदों पर भर्ती?

MPESB ने विज्ञापन संख्या 40-A के तहत 17 सितंबर 2026 को भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. कुल 655 पदों में सूबेदार (स्टेनोग्राफर) के 135 पद और ASI (मिनिस्टीरियल) के 520 पद शामिल हैं. यह भर्ती उन उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण है, जो पुलिस विभाग में लिपिकीय और स्टेनोग्राफी से जुड़े पदों पर सरकारी नौकरी हासिल करना चाहते हैं.

शैक्षणिक योग्यता और CPCT जरूरी

दोनों पदों के लिए उम्मीदवार का हायर सेकेंडरी यानी 10+2 परीक्षा पास होना आवश्यक है. इसके अलावा उम्मीदवार के पास निर्धारित कंप्यूटर योग्यता और CPCT के साथ हिंदी टाइपिंग की योग्यता होनी चाहिए. सूबेदार (स्टेनोग्राफर) पद के लिए उम्मीदवार को हिंदी शॉर्टहैंड में 100 शब्द प्रति मिनट की निर्धारित गति पूरी करनी होगी. वहीं, ASI (मिनिस्टीरियल) पद के लिए शॉर्टहैंड की अनिवार्यता नहीं है. हालांकि, इस पद के लिए CPCT हिंदी टाइपिंग और आवश्यक कंप्यूटर योग्यता जरूरी है.

MP Subedar Steno ASI Age Limit: उम्र कितनी होनी चाहिए?

उम्मीदवार की आयु की गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर की जाएगी. अधिकतम आयु सीमा 33 वर्ष निर्धारित की गई है. आरक्षित वर्गों और अन्य पात्र श्रेणियों के उम्मीदवारों को मध्य प्रदेश सरकार के नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जा सकती है.

यहां देखें आवेदन लिंक और नोटिफिकेशन

MP Subedar Steno ASI Recruitment 2026 के लिए अप्लाई करने का लिंक
MP Subedar Steno ASI Recruitment 2026 नोटिफिकेशन

शारीरिक मानक भी होंगे जरूरी               

इस भर्ती में शैक्षणिक और कंप्यूटर योग्यता के साथ निर्धारित शारीरिक मानकों को पूरा करना भी आवश्यक है. पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. दोनों पदों के लिए न्यूनतम ऊंचाई से संबंधित शर्तें निर्धारित हैं, जबकि श्रेणी के अनुसार विस्तृत शारीरिक मानक और मेडिकल संबंधी नियम आधिकारिक नियम पुस्तिका में दिए गए हैं.    

उम्मीदवारों को सलाह है कि आवेदन करने से पहले आधिकारिक नियम पुस्तिका में पदवार योग्यता, आयु छूट, शारीरिक मानक, शुल्क और चयन प्रक्रिया से जुड़ी सभी शर्तों को ध्यान से पढ़ें. आवेदन में दी गई जानकारी और दस्तावेजों में किसी तरह की गलती से बचने के लिए फॉर्म जमा करने से पहले सभी विवरण दोबारा जांच लें.

Tags: home-hero-pos-3mp policeMP Police Recruitment 2026MPESBsarkari naukri
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